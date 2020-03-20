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 Политика Украины
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 Почему не введен карантин для тех, кто возвращается из "зараженных" стран? 100% инфицированных - это приехавшие из-за границы, - Игорь Луценко

Государству можно было бы ввести законодательное требование самоизоляции для тех, кто приезжает из рискованных стран.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-нардеп Игорь Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Первый случай коронавируса в городе Житомир. Пациенту 56 лет, он недавно вернулся из Австрии. В Киеве третий случай коронавируса. Это 50-летний мужчина, который недавно путешествовал в Швейцарию. На Днепропетровщине пациенты, у которых обнаружили коронавирус, недавно вернулись из-за границы. В Черновцах, сообщили медики, что все больные путешествовали в страны, где зафиксированы случаи коронавируса. Это, в частности, Италия, Испания и Англия. Короче, 100% инфицированных - это наши граждане, приехавшие из пораженных эпидемией стран. Мне интересно было бы услышать объяснения, почему не введен карантин для тех, кто возвращается из "зараженных" стран?" - написал Луценко.

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"Почему из инфицированной Ухани отправили в Санжары, а из инфицированного Милана - езжайте в Киев, Черновцы, Днепр, Одессу? Можно было бы ввести порог - к примеру, если в стране более 500 зараженных, тогда - в изоляцию на 14 дней. Для экономики значительно дешевле, чем останавливать регулярное пассажирское сообщение для миллионов граждан, закрывать бизнес с сотнями тысяч рабочих мест. В конце концов, признавая собственное бессилие, государству можно было бы ввести законодательное требование самоизоляции для тех, кто приезжает из рискованных стран. Конечно, ее бы нарушали, потому контролировать трудно, но в определенном количестве случаев - чем черт не шутить, и соблюдали бы. Но нет. Не могу понять, почему это не делается", - добавил Луценко.

Почему не введен карантин для тех, кто возвращается из зараженных стран? 100% инфицированных - это приехавшие из-за границы, - Игорь Луценко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3182926
 
   
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ЗЕчмо пообещало "вытянуть" всех из-за границы. Только с Египта 60 тыс. зубожилых туристов
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Тому що зеленим дали вказівку на знищення країни, усіма засобами та будь якою зброєю - і коронавірус теж підходе.
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потому что сопля устал на этом пиарится и санжар не хватит....
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Кстати очень правильный(!!!) вопрос.........
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вигідний PR не передбачає виважених дій в подоланні проблеми. Та й, з рештою, для них це не проблема а затрати. Певно ми в різних вимірах живемо.
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Для того,чтобы умышленное разрушение экономики списать на вирус
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Бо у шоу-бізнесі шоу яке вже було і зібрало гроші і овації, не повторюють. А шоу з карантином у Нових Санжарах вже було.
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