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 В начале эпидемии COVID-19 в Китае украинские предприниматели вывозили маски из страны, - замглавы МВД Геращенко

Украинские предприниматели в начале распространения в Китае нового коронавируса Covid-19 вывозили из Украины медицинские маски.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире одного из телеканалов сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Было действительно два письма от секретаря СНБО Данилова от 31 января и 3 февраля к тогдашнему премьер-министру Алексею Гончаруку с требованием принять решение Кабинетом министров о запрете вывоза из Украины медицинских масок и другой такого рода продукции. Но такое решение принято не было - оно было принято только в конце февраля. Поэтому те предприниматели, которые хотели заработать деньги и у которых были маски на складах, они их действительно вывезли из Украины, это факт", - сказал Геращенко.

Он уточнил, что, насколько ему известно, из государственного резерва маски не продавались.

"Их (в госрезерве. - Ред.) было около 10 миллионов, и недавно этот реестр был разблокирован, и эти маски были розданы по медицинским учреждениям", - сказал заместитель министра внутренних дел.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины запретил экспорт средств индивидуальной защиты украинского производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МВД пояснили, что такое "режим чрезвычайной ситуации", который введен в Киевской, Житомирский и Черновицкой областях

Источник: https://censor.net.ua/n3182925
 
 
 Топ комментарии
 
не предприниматели, а коррупционеры у власти
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не предприниматели, а коррупционеры у власти
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... ну да, много книг, а водка ... дык это для дезинфекции от вирусов.
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Он похвастался!?Куда вы смотрели,нахрена вас кучу держут кругом,"советники хреновы",или мозга хватает посоветовать только очередное обдиралово для народа!
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В госрезерве 10 млн масок на 40 млн человек? это как фашисты в газовую камеру на 20 чел бросали пару противогазов и смотрели как за них идет драка.
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Да ладно, правда что ли? Не может быть такого!)
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их шьют потные девственгницы на склонах ганга прям на сисечках..
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Короче всё скинули на самокатчика.
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Распаковывайте стратегический резерв, ***** ! Где десятки миллионов противогазов ? А если-бы рашка хим или био оружие применила ?
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Так антоха давай призвіща в студію, хто вони??? 100 % зелене лайно і мусорськи родичи..
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Но такое решение принято не было - оно было принято только в конце февраля. Гончарук -вася через неделю прийдеться подписать запрет - скупай маски и на китай - прибыль пополам - мне на испанию бабки нада - у тебя неделя больше тормозить не могу Где-то так
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я не вижу уголовного дела от новой гейпрокурорши венедиктовой против "ху#моржового" - радуцкого за вывоз 10 млн масок зарубеж.
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Предприниматели говоришь? Как предпрениматель без помощи зеленой шоблы мог продать за нал партию масок с доставкой в Словакию их правительственным спецбортом?
Не гони фуфло, Тоха.
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Ну а вы что делали в самом начале эпидемии?
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Фамилии этих предпринимателей в студию,на экраны ! Пусть страна увидит
своих "героев ". Иначе зачем эта информация , что кто-то сомневается ,что
индивидуальные средства защиты ,парацетамол и т.д. с полок аптек в одночасье
не ветром сдуло ,а подлыми,жадными руками ?
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Зайшов вчора в АТБ, охоронці та жінки на касах в саморобних масках з марлі, там не те шо вірус, там мальок карася пропливе. Шкода людей, при загрозі така маска як а 4 проти 7,62.
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о как На початку епідемії COVID-19 у Китаї українські підприємці вивозили маски з країни, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 1013 было 15 стало уже 10 , до больниц доедут и аптек 5
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наштампуйте еще, в четыре смены, как китайцы! или заводы по производству масок закрыты на карантин?
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Запрета не было вот и торговали. Что не запрещено, то разрешено.
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Это не ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!-это враги Нации!!
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И что всех уже посадили? А толстожопый? Или вы аваковские шалавы только мусорскую страну сттроить хотите, но никак не защищать Украину?
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"В начале эпидемии COVID-19 в Китае украинские предприниматели вывозили маски из страны, - замглавы МВД Геращенко" - советник Зеленского Радуцкий еврейский предприниматель, а не украинский и он наварил на продаже масок больше всех, 186 миллионов.
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А хто вивозив? Які там завелися свинарчуки? Ще не відомо? А як там про Пороха, то нацсуки і швабодовці і лжеветерани громили всі і кидалися дитячими ігрушками? Краще дітям купили по церекці. То хто???
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МИД не предупредил их в январе, что будет пандемия - а предприниматели виноваты? На початку епідемії COVID-19 у Китаї українські підприємці вивозили маски з країни, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 7183
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В начале войны предприниматель Аваков продавал украинской армии рюкзаки втридорого! Об этом гАнтон не хочешь поговорить?
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