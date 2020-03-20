 В начале эпидемии COVID-19 в Китае украинские предприниматели вывозили маски из страны, - замглавы МВД Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире одного из телеканалов сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Было действительно два письма от секретаря СНБО Данилова от 31 января и 3 февраля к тогдашнему премьер-министру Алексею Гончаруку с требованием принять решение Кабинетом министров о запрете вывоза из Украины медицинских масок и другой такого рода продукции. Но такое решение принято не было - оно было принято только в конце февраля. Поэтому те предприниматели, которые хотели заработать деньги и у которых были маски на складах, они их действительно вывезли из Украины, это факт", - сказал Геращенко.

Он уточнил, что, насколько ему известно, из государственного резерва маски не продавались.

"Их (в госрезерве. - Ред.) было около 10 миллионов, и недавно этот реестр был разблокирован, и эти маски были розданы по медицинским учреждениям", - сказал заместитель министра внутренних дел.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины запретил экспорт средств индивидуальной защиты украинского производства.

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