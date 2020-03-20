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 Двое инфицированных коронавирусом в Днепре - это супружеская пара, недавно вернувшаяся из Франции, - глава ОГА Бондаренко

Двое инфицированных коронавирусом в г. Днепр недавно вернулись из Франции.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Это супружеская пара, которая недавно вернулась из Франции", – сказал Бондаренко.

По его словам, пациенты обратились в больницу самостоятельно. Они находятся в инфекционных боксах, повышенной температуры у них нет, состояние стабильное.

Чиновник заверил, что инфекционная больница оборудована всеми аппаратами, есть все медикаменты и все средства защиты.

Как сообщалось, в Днепропетровской области определены две госпитальные базы: Днепровская городская больница №21 и Криворожская инфекционная больница. В целом они расчитаны на 430 коек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Днепропетровщине врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом, увеличат зарплаты

19 марта в Днепропетровской области обнаружили двух инфицированных коронавирусом.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на 19 марта зафиксировано 5 новых случаев инфицирования коронавирусом. Пациенты изолированы, их состояние стабильное.

Сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, три из них - летальные.

Источник: https://censor.net.ua/n3182924
 
 
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ВО ПОНИМАЕШЬ ЮМОР ПОГОВОРКИ И КИНОФИЛЬМА "УВИДЕТЬ ПАРИЖД И ПОДОХНУТЬ В ДНЕПРЕ" Двоє інфікованих коронавірусом у Дніпрі - це подружня пара, яка нещодавно повернулася з Франції, - голова ОДА Бондаренко - Цензор.НЕТ 8403
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Когда то , в начале войны с кацапами, был сюжет по ТВ с каким то молодым пареньком , по моему где то возле Славянска где он рассказывал как ухаживает за двумя бабушками во время боевых действий. Это село, если кто помнит, где местные прихвостни кацапов вышли на улицу с иконами и не пустили наши БТРы . Так вот , этот паренёк сказал буквально следующее …" Если бы тогда наши этими БТРами переехали тех 30 уродов с иконами, сейчас бы всё село было живо и не было столько убитых наших солдат.
Не знаю, может и дико, но у меня почему то именно это всплывает в памяти когда я читаю новости за этих турыстов грёбаных.
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А скільком вони дихнули в обличчя, як їхали додому? Це прикордонники, тьаможня, каси на потяг, чи автобус, люди, які там були. Влкзали, куди вони приїхали, таксисти і сусіди, які їх обмінами і коштували привезене. Чому їх на кордоні не ізолювали на 2 неділі, як це роблять в Ізраїлі?
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НЕОБХОДИМО ШТРАФОВАТЬ НОСИТЕЛЕЙ С19 СОТНЯМИ ТЫСЯЧ ГРИВЕН ЗА ХАЛАТНУЮ ТРАНСПОРТИРОВКУ ВИРУСА !!!
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