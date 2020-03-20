 Средства индивидуальной защиты появятся в медучреждениях и аптеках через 3-4 дня, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".
"Был определенный дефицит, поэтому мы выделили дополнительные средства, проводится закупка и будут дополнительные поставки. Я думаю, что через 3-4 дня ситуация с СИЗ в медицинских и аптечных учреждениях значительно улучшиться", - сказал он.
Ляшко напомнил, что 3 февраля 2020 года был утвержден национальный план противодействия инфекционным заболеваниям, согласно которому ответственность за обеспечение медучреждений средствами индивидуальной защиты была возложена на органы местного самоуправления, которые являются собственниками этих учреждений.
Ранее главный санврач сообщил, что Минздрав провел встречу с самыми крупными производителями антисептиков, на которой "обсудили вопрос, почему их нет на рынке".
Ляшко заверил, что выявленные по итогам этой встречи "бюрократические барьеры" будут устранены уже в ближайшие дни.
"Первый вопрос был в регистрации дезинфицирующих средств, возник один бюрократичный барьер, который мы в ближайшее время решим. До следующей среды этот вопросы будет снят", - сказал он.
Ляшко также сообщил, что вопрос с наличием сырья для производства антисептиков также будет решён в ближайшие дни.
"Спирт, который используется для производства антисептиков в обычном режиме, это глобальная проблема, его нельзя достать. Но Украина является одним из лидеров производства спирта этилового, который также используется как антисептик, поэтому много кто меняет свои рецептуры. Мы параллельно решаем, как снять один бюрократический барьер, который облагает акцизом производителей дезинфицирующих средств", - сказал он.
Напомним, в государственном предприятии "Укрспирт" из-за повышенного спроса на медицинский спирт в связи с распространением коронавируса запустили еще 4 завода. Предприятие увеличивает производство спирта в первую очередь для обеспечения потребностей медицинской системы.
Также "Укрспирт" временно приостановил отгрузку спирта на экспорт из-за пандемии COVID-19. Там заявили, что экспорт будет возобновлен после того, как полностью обеспечат спиртом внутренний рынок Украины.
В Мельбурне то во всех есть.
Не пробовали, нет?
А почему?
"Скрепы" не позволяют?
Дать хоть что-то нужное народу они не умеют.. И так все годы независимости.
Люди (волонтеры, добровольцы, просто небезразличные) все вытягивают на своих
плечах. И войну, и эпидемию..
А паразитирующая влада только лозунгами да обещаниями живет. С-КИ.
как было упустить такой момент для хорошего подъёма
И так каждую неделю.
Мужчина, я же вам говорю -приходите завтра!!!
Что же вы все время то сегодня приходите...
Вірим.
Брехло. Виготовлення ізопропілового спирту мало чим відрізняється від виробництва самогону, тільки в першому випадку брагою служить компоненти нафти або природного газу.
Ляшко, неужели ты врал?
Вопрос риторический. Врал. Зеленым нужна эпидемия. Им нужно на что-то свалить развал экономики. Им нужен повод запретить митинги, чтоб без помех сдать страну путину. Зеленая власть - власть врагов и предателей. Поэтому в стране нети ни тестов, ни средств индивидуальной защиты. Они хотят уничтожить страну.
А где те которые были в госрезерве? Передавай привет морадеру радуцкому...с которым ты скот судя по всему в доле..
Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь Екатеринбурга решил выпустить ладан «с усиленным противовирусным эффектом».