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 Общество, Здоровье
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 Средства индивидуальной защиты появятся в медучреждениях и аптеках через 3-4 дня, - главный санврач Ляшко

Ситуация с наличием средств индивидуальной защиты (СИЗ) в медучреждения и аптеках улучшиться через уже 3-4 дня, уверен заместитель министра здравоохранения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Был определенный дефицит, поэтому мы выделили дополнительные средства, проводится закупка и будут дополнительные поставки. Я думаю, что через 3-4 дня ситуация с СИЗ в медицинских и аптечных учреждениях значительно улучшиться", - сказал он.

Ляшко напомнил, что 3 февраля 2020 года был утвержден национальный план противодействия инфекционным заболеваниям, согласно которому ответственность за обеспечение медучреждений средствами индивидуальной защиты была возложена на органы местного самоуправления, которые являются собственниками этих учреждений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацслужба здоровья нашла средства для увеличения оплаты труда медработникам, которые работают в эпидемии, - замглавы Минздрава Ляшко

Ранее главный санврач сообщил, что Минздрав провел встречу с самыми крупными производителями антисептиков, на которой "обсудили вопрос, почему их нет на рынке".

Ляшко заверил, что выявленные по итогам этой встречи "бюрократические барьеры" будут устранены уже в ближайшие дни.

"Первый вопрос был в регистрации дезинфицирующих средств, возник один бюрократичный барьер, который мы в ближайшее время решим. До следующей среды этот вопросы будет снят", - сказал он.

Ляшко также сообщил, что вопрос с наличием сырья для производства антисептиков также будет решён в ближайшие дни.

"Спирт, который используется для производства антисептиков в обычном режиме, это глобальная проблема, его нельзя достать. Но Украина является одним из лидеров производства спирта этилового, который также используется как антисептик, поэтому много кто меняет свои рецептуры. Мы параллельно решаем, как снять один бюрократический барьер, который облагает акцизом производителей дезинфицирующих средств", - сказал он.

Напомним, в государственном предприятии "Укрспирт" из-за повышенного спроса на медицинский спирт в связи с распространением коронавируса запустили еще 4 завода. Предприятие увеличивает производство спирта в первую очередь для обеспечения потребностей медицинской системы.

Также "Укрспирт" временно приостановил отгрузку спирта на экспорт из-за пандемии COVID-19. Там заявили, что экспорт будет возобновлен после того, как полностью обеспечат спиртом внутренний рынок Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3182922
 
 
 Топ комментарии
 
подякуйте товарісчу Радуцкому(чи жидуцкому) за те, що всі маски продав в Китай Средства индивидуальной защиты появятся в медучреждениях и аптеках через 3-4 дня, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 693
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Ничего вы в своих загнивающих буржуазно-капиталистических странах не понимаете в откатах и наварах... Ганьба вам!
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Дозаторы с жидким мылом (беспалтные) не пробовали в общественных туалетах поставить?
В Мельбурне то во всех есть.

Не пробовали, нет?
А почему?
"Скрепы" не позволяют?
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Ничего вы в своих загнивающих буржуазно-капиталистических странах не понимаете в откатах и наварах... Ганьба вам!
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действительно, не пачеловечески там всё, ни "как у людей"
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Наши власти умеют только - делить, считать (в свои карманы), запрещать и отнимать.
Дать хоть что-то нужное народу они не умеют.. И так все годы независимости.
Люди (волонтеры, добровольцы, просто небезразличные) все вытягивают на своих
плечах. И войну, и эпидемию..
А паразитирующая влада только лозунгами да обещаниями живет. С-КИ.
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Считать не умеют.в среду этот главсанлох говорил что все будет уже в четверг-пятницу.в пятницу говорит что через 3-4 дня.через 4 дня опять что-то спиз@ит.
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Дозатори з рідким милом є всюди в кожному туалеті. Не плутайте Україну з расєєю, це там «скрепи» та немає мила.
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Если туристы в отелях заграничных даже туалетную бумагу тырят, то я не думаю что дозаторы долго продержатся.
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позавчера они в других местах "нужнее" были Средства индивидуальной защиты появятся в медучреждениях и аптеках через 3-4 дня, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6396

как было упустить такой момент для хорошего подъёма
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Да. Шел третий месяц мировой эпидемии.. Только вот средства защиты из противоэпидемического фонда были загнаны накануне налево. Ни разу не барыги на крови?!
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ДЕДУШКЕ СТАЛО ЛЕГЧЕ- ОН ПЕРЕСТАЛ ДІШАТЬ....
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Через 3, 4 дня скажут то же самое..
И так каждую неделю.
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В аптеке:
Мужчина, я же вам говорю -приходите завтра!!!
Что же вы все время то сегодня приходите...
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До кінця епідемії нічого не з'явиться. Все буде розгрібатися для перепродажу та спекуляції ще на складах.
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А когда было шоу в Санжарах, всех уверяли, что все у нас есть , не волнуйтесь!!!
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Так у них точно все есть...это у населения нет и у рядовых медработников
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подякуйте товарісчу Радуцкому(чи жидуцкому) за те, що всі маски продав в Китай Средства индивидуальной защиты появятся в медучреждениях и аптеках через 3-4 дня, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 693
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Мародеры евреи зарабатывают на вирусе
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Стесняюсь спросить,а какие будут цены на те же маски,как вы собиретесь контролировать их?То,что они будут в аптеках,не значит,что их смогут купить те же пенсионеры!
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Возможно и появятся, но по какой цене? Если по 15 и выше, то не сильно их покупать будут, разве что перекупщики, чтобы опять скупить и потом продавать по 50. А вот в США маски по 10 центов и во всех аптеках и аптечных автоматах...
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Інфікований коронавірусом житель Житомира, який захворів після повернення з австрійського курорту, возив туди групу туристів.Чоловік це приховав. Казав, що повертався до України разом з товаришем і його сином. Попри це, повідомити їхні дані відмовлявся. Без допомоги хворого вдалося встановити кілька його контактів. Зокрема, членів його сім'ї: дружини, двох дітей і чоловіка, який відвозив їх до аеропорту, повідомив у Facebook міський голова Житомира Сергій Сухомлин.Коронавірус: хворий житомирянин приховав, що возив за кордон групу людей | Новини на Gazeta.ua Средства индивидуальной защиты появятся в медучреждениях и аптеках через 3-4 дня, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6853
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Так приняли закон для таких ослов, штраф от 17 до 51 тысячи и уголовная ответственность
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мантра для ежедневного повторения. Как в Алисе: "...и варенье на завтра..."
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Что-то уже подташнивает от этих "завтраков".
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"Спирт, который используется для производства антисептиков в обычном режиме, это глобальная проблема, его нельзя достать"(с)

Брехло. Виготовлення ізопропілового спирту мало чим відрізняється від виробництва самогону, тільки в першому випадку брагою служить компоненти нафти або природного газу.
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Он каждыйдень это говорит, может ему стоит яйца прикрутить за брехню?
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Страна же полностью готова к эпидемии, какие 3-4 дня?
Ляшко, неужели ты врал?

Вопрос риторический. Врал. Зеленым нужна эпидемия. Им нужно на что-то свалить развал экономики. Им нужен повод запретить митинги, чтоб без помех сдать страну путину. Зеленая власть - власть врагов и предателей. Поэтому в стране нети ни тестов, ни средств индивидуальной защиты. Они хотят уничтожить страну.
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Тупой зеленый идиот...вирус уже 3 месяца...а оно обещает маски через неделю...
А где те которые были в госрезерве? Передавай привет морадеру радуцкому...с которым ты скот судя по всему в доле..
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Вчора писали про п'ятницю, суботу. В п'ятницю про 3- 4 дні
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А що робити 4 дні поки вони з*являться? А до цього місяць пройшов, то що ви робили?
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Вы должны эти маски на каждом углу БЕСЛАТНО РАЗДАВАТЬ ЕЩЕ ВЧЕРА, ЛЯШКО .
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