 СOVID-19: количество смертей от коронавируса в мире превысило 10 тысяч, инфицированы - 244,5 тыс. человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Количество умерших возросло до 10 030 человек. В то же время выздоровели от болезни 86 026 человек. В частности, в Китае насчитывается 81 199 инфицированных коронавирусом COVID-19, умерли 3 249 человек.
В Италии зафиксировано 41 035случаев заражения, а число жертв уже достигло 3 405 человек. В Иране уже инфицированы 18 407 человек, количество летальных исходов составляет 1 284.
В Испании заразились коронавирусом 18 077 человек, скончались 833 человека.
Относительно других стран Европы, то количество зараженных в Германии достигло 15320 человек, умерли - 44; Франции – 11010, умерли 372, Швейцарии - 4164, умерли - 43, Великобритании - 2716, умерли - 138, Норвегии - 1 781, умерли - 7, Нидерландах - 2468, умерли - 76, Австрии - 2013, умерли - 6.
Количество зараженных в США увеличилось до 14250, умерли - 167.
В Южной Корее - 8 652, умерли - 94.
В Украине зафиксировано 26 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Три случая, или около 14%, привели к летальному исходу..
Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения ее распространения. Он продлится три недели - до 3 апреля. Минздрав рассматривает варианты продления карантина.
я о другом спрашивал...
скоро будет 100 000 трупов, или пойдёт на уменьшение?
цифирка в самом низу страницы , в разделе health
105,665Seasonal flu deaths this year
1,652,555Deaths of children under 5 this year
67,199Deaths of mothers during birth this year
41,648,843HIV/AIDS infected people
365,482Deaths caused by HIV/AIDS this year
1,785,582Deaths caused by cancer this year
213,255Deaths caused by malaria this year
1,086,846Deaths caused by smoking this year
543,766Deaths caused by alcohol this year
233,141Suicides this year
Сколько умрет от коронавируса, если заразится 1/3 населения планеты, например? Посчитай при условии 2-3% смертности. Задачка для 5 класса. Или ты тока копипастить умеешь, дурачок?
Или, как минимум, нужно из их статистики изъять глубоких стариков, которые умирают просто от старости, подхватив лёгкое "апчхи".
Ширится-растет заболевание, если хилый, сразу в гроб
Сохранить здоровье чтоб, применяйте люди обтирание"...
В. Высоцкий
А про інше згоден. нехай студенти попрактикуються і потренуються на ще живих паціентах. вони за місяць тренувань вивчать більше ніж за 5 років псевдомедичного вузу.
1) Объявлено что в Ухани новых заразившися нет. Вообще нет. Вирус, надо понимать, объявил забастовку. Это при том что человечество по-прежнему продолжает заболевать вирусными болезнями от которых давно разработаны вакцины.
2) Утверждается что этот вирус даёт полный набор возможностей - от лёгкой простуды до смертного исхода. Чего никогда не наблюдается ни с каким другим вирусом: для каждого отдельного вируса клиническая картина всегда идентична от пациента к пациенту. Каждый вирус имеет свой "календарь", т.е. болезнь развивается по строгой схеме и "расписанию". И только этот коронный вирус куролесит как хочет.
«Когда я обнаружил все эти рулоны, у меня было чувство, что я сорвал джекпот», - признался Гуиргис.
В результаті бачимо те що бачимо - ПАНІКА !!!! ХАОС !!! Як в старій русській поговірці -"бей своих, что б чужие бялись"
Короче - інформація "для русских чтоб боялись" Навіть російськомовні сторінки на міжнродних сайтах зберігають цю традицію - ДЛЯ РУССКИХ!!
Якщо подати це явище в картинках, різниця подачі інформаціїї для світу і для "русскіх" то отримаємо такий виглядДля "русскіх"
Для всього всього світу
В то же время,один знатный китаец,принимал гостей у себя дома и решил удивить их меткой стрельбой и обильными явствами на столе.Он достал двухстволку,засунул её в камин...и вуаля,в поднесённое блюдо падает вже прожаренная мышь.Та самая...Клянусь своей треуголкой.
а так скоро Африка присоединится и Южная Америка! будут миллионы заболевших, а смерти сотнями тысяч