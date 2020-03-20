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 СOVID-19: количество смертей от коронавируса в мире превысило 10 тысяч, инфицированы - 244,5 тыс. человек

По состоянию на утро 19 марта в мире зафиксировано 244 523 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Количество умерших возросло до 10 030 человек. В то же время выздоровели от болезни 86 026 человек. В частности, в Китае насчитывается 81 199 инфицированных коронавирусом COVID-19, умерли 3 249 человек.

В Италии зафиксировано 41 035случаев заражения, а число жертв уже достигло 3 405 человек. В Иране уже инфицированы 18 407 человек, количество летальных исходов составляет 1 284.

В Испании заразились коронавирусом 18 077 человек, скончались 833 человека.

Относительно других стран Европы, то количество зараженных в Германии достигло 15320 человек, умерли - 44; Франции – 11010, умерли 372, Швейцарии - 4164, умерли - 43, Великобритании - 2716, умерли - 138, Норвегии - 1 781, умерли - 7, Нидерландах - 2468, умерли - 76, Австрии - 2013, умерли - 6.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не знали большей проблемы со времен Второй мировой войны, - Меркель о коронавирусе

Количество зараженных в США увеличилось до 14250, умерли - 167.

В Южной Корее - 8 652, умерли - 94.

В Украине зафиксировано 26 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Три случая, или около 14%, привели к летальному исходу..

СOVID-19: количество смертей от коронавируса в мире превысило 10 тысяч, инфицированы - 244,5 тыс. человек 01

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения ее распространения. Он продлится три недели - до 3 апреля. Минздрав рассматривает варианты продления карантина.

Источник: https://censor.net.ua/n3182919
 
 
 Топ комментарии
 
побольше возвращайте "наших граждан" и не забудьте СМСски им отправить о "самоизоляции", тогда точно победим вирус. дебилы млять...
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В Италии число пациентов, умерших из-за коронавирусной инфекции, увеличилось до 3405. Этим данным можно верить. В Китае на сегодняшний день умерли 3245 человек.Этим данным веры. нет. Кто там знает, что твориться в китайской провинции, в сельской местности. Там нет ни иностранных журналистов, ни туристов. А про положение с эпидемией в Сибири вообще только гадать можно. Ху и Си молчат
СOVID-19: кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 10 тис., інфіковано - 244,5 тис. осіб - Цензор.НЕТ 9950
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Оманський параноїк повернув всіх наших з коронавірусом а лікувати не хочуть врачі тікають від хворих.
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побольше возвращайте "наших граждан" и не забудьте СМСски им отправить о "самоизоляции", тогда точно победим вирус. дебилы млять...
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вообще-то.. 4%, если брать сухую статистику...
я о другом спрашивал...
скоро будет 100 000 трупов, или пойдёт на уменьшение?
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https://www.worldometers.info/

цифирка в самом низу страницы , в разделе health
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2,822,372Communicable disease deaths this year

105,665Seasonal flu deaths this year

1,652,555Deaths of children under 5 this year

67,199Deaths of mothers during birth this year

41,648,843HIV/AIDS infected people

365,482Deaths caused by HIV/AIDS this year

1,785,582Deaths caused by cancer this year

213,255Deaths caused by malaria this year

1,086,846Deaths caused by smoking this year

543,766Deaths caused by alcohol this year

233,141Suicides this year
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І ще одне. Рак, серцево-судинні або ДТП це ФОНОВА летальність. Епідемія, це ПЛЮС до фонової. СOVID-19: кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 10 тис., інфіковано - 244,5 тис. осіб - Цензор.НЕТ 3387 Чи до тебе не доходить?
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Тобто, 41 000 000 захворюваних на СНІД.ВІЧ кожного року для вас уже так, ерунда? Щось не чув криків про це.
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100 тысяч умерло уже от гриппа, а коронавирус в 20-30 раз летальнее. И только набирает обороты.

Сколько умрет от коронавируса, если заразится 1/3 населения планеты, например? Посчитай при условии 2-3% смертности. Задачка для 5 класса. Или ты тока копипастить умеешь, дурачок?
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В Україні за минулий тиждень захворіло на грип 200.000. померло ТРОЄ. Якщо стільки ж захворіє на корону то помре МІНІМУМ ЧОТИРИ ТИСЯЧІ СOVID-19: кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 10 тис., інфіковано - 244,5 тис. осіб - Цензор.НЕТ 9035 ВСЕ зрозуміло, ідіоте? СOVID-19: кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 10 тис., інфіковано - 244,5 тис. осіб - Цензор.НЕТ 7015
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Вони самі не знають скільки загибло від звичайного грипу. тому що їм 30 років - пофіг.
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Чудова думка зомбованого профана. В мене сумнівів не було, що ти саме ТАК відповісиш СOVID-19: кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 10 тис., інфіковано - 244,5 тис. осіб - Цензор.НЕТ 180
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В Италии число пациентов, умерших из-за коронавирусной инфекции, увеличилось до 3405. Этим данным можно верить. В Китае на сегодняшний день умерли 3245 человек.Этим данным веры. нет. Кто там знает, что твориться в китайской провинции, в сельской местности. Там нет ни иностранных журналистов, ни туристов. А про положение с эпидемией в Сибири вообще только гадать можно. Ху и Си молчат
СOVID-19: кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 10 тис., інфіковано - 244,5 тис. осіб - Цензор.НЕТ 9950
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В Италии тоже никого из журналистов и туристов нет, и все по домам сидят. Почему им можно верить?
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Такое впечатление что найден способ сократить контингент домов престарелых.
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Я не верю итальянским цифрам ни на грош.
Или, как минимум, нужно из их статистики изъять глубоких стариков, которые умирают просто от старости, подхватив лёгкое "апчхи".
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та да. почему-то в Германии всего 44 летальных от короны.
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Верить только потому что ты написал? или потому что итальянцы?? С каких делов верить вообще данным италии?? Сейчас все преследуют свои цели и ищут выгоду, спросите а зачем италии? Так у них финпроблемма уже не один год идет,а в рамках евросоюза это ойкакой головняк.Записав стариков под коронавирус получат кучу бабла и от мвф и от сша и от всех кто даст ,при чем без процентов а многие суммы вообще без возврата.Мы ходим клянчим 1-2-3 ярда под% и не дают, а им уже пообещали под 25 выделить типо на борьбу .Как говорил классик - на проблемы надо смотреть ширше.
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Для тех кто не в теме. 13% дохода Италии туризм. Учи географию, ватан
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И? зелебоб ты не ответил, почему нужно верить итальянским сми а китаезам нет? Только потому что ты стал икспртом вирусологом ? смешной ты ейбо, раньше никто не знал что ты в семье слабоумный,так ты решил через нет это доказать??
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Вонючая нулевка! Твоя чайна - страна фейк и контрафакт.. Жри своих кожанив дальше...
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что и требовалось доказать ты имбицыл определись уже, я вата или чайна, а то смотрю тебя несет по полной теряешься в своих же репликах.
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Я вибачаюсь, а хто з цих двох китаєць?
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Інститут молекулярної біології і генетики НАН України розробив тест-систему для діагностики китайського коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19. https://gazeta.ua/articles/life/_v-********-rozrobili-testi-dlya-viyavlennya-koronavirusu/956155
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..."Очень вирос в целом мире гриппа вирус, три четыре
Ширится-растет заболевание, если хилый, сразу в гроб
Сохранить здоровье чтоб, применяйте люди обтирание"...
В. Высоцкий
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Нужно под больницы приспособить отели и дома отдыха.Мобилизовать студентов медицинских университетов и колледжей.Для них будет хорошая практика .Нужно военных из внутренних частей привлекать.Объявить набор волонтёров.В Харькове скудоумные перекрывают дороги требуя транспорта.Думаю ,если такие эксцессы будут ,надо вообще убрать общественный транспорт,оставить вахтовый транспорт для служб жизнеобеспечения.
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вообще убрать общественный транспорт - Та ти шо. А хто буде покривати шалені втрати економіка яка і так давно вже в реанімації, і хто буде годувати людей яки будуть помирати з голоду?

А про інше згоден. нехай студенти попрактикуються і потренуються на ще живих паціентах. вони за місяць тренувань вивчать більше ніж за 5 років псевдомедичного вузу.
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Как минимум две фундаментальные чепухи в связи с этим вирусом.
1) Объявлено что в Ухани новых заразившися нет. Вообще нет. Вирус, надо понимать, объявил забастовку. Это при том что человечество по-прежнему продолжает заболевать вирусными болезнями от которых давно разработаны вакцины.
2) Утверждается что этот вирус даёт полный набор возможностей - от лёгкой простуды до смертного исхода. Чего никогда не наблюдается ни с каким другим вирусом: для каждого отдельного вируса клиническая картина всегда идентична от пациента к пациенту. Каждый вирус имеет свой "календарь", т.е. болезнь развивается по строгой схеме и "расписанию". И только этот коронный вирус куролесит как хочет.
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Йди до школи, ідіоте. Про всесвітню змову бабусі вдома на кухні розказуй.
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Житель Сиднея Майкл Гуиргис (Michael Guirgis) разбирал старую кладовку покойного отца во время карантина и обнаружил 270 рулонов туалетной бумаги сорокалетней давности. Мужчина рассказал, что его отец переехал в Австралию из Египта в начале 80-х годов прошлого века, и после его смерти в доме осталась кладовка, заполненная старинными вещами. Почти десять лет никто не брался разобрать ее, поэтому залежи туалетной бумаги тоже оставались незамеченными.
«Когда я обнаружил все эти рулоны, у меня было чувство, что я сорвал джекпот», - признался Гуиргис.
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Практично по всім ЗМІ тільки й чути про короновірус, карантин і всілякі обмеження, заборони та головне, РЕГУЛЯРНО ПОДАЮТЬ ЗРОСТАЮЧУ КІЛЬКІСТЬ ЗАРАЖЕНЬ І СМЕРТЕЙ БЕЗ ДЕТАЛІЗАЦІЇ ДАНИХ!!! (які вікові групи, чи були у них вади здоров'я і т.д.)
В результаті бачимо те що бачимо - ПАНІКА !!!! ХАОС !!! Як в старій русській поговірці -"бей своих, что б чужие бялись"
Короче - інформація "для русских чтоб боялись" Навіть російськомовні сторінки на міжнродних сайтах зберігають цю традицію - ДЛЯ РУССКИХ!!
Якщо подати це явище в картинках, різниця подачі інформаціїї для світу і для "русскіх" то отримаємо такий виглядДля "русскіх"
СOVID-19: кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 10 тис., інфіковано - 244,5 тис. осіб - Цензор.НЕТ 5520

Для всього всього світу
СOVID-19: кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 10 тис., інфіковано - 244,5 тис. осіб - Цензор.НЕТ 7180
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Короче дело было так.Проснулся ночью китайский летучий мышонок и попросил покушать.Заботливая летучая мышь,тот час взмыла в небо на поиск пропитания малышу.Охота удалась удачной,а ноша добычи так велика,що мышь решила передохнуть и залетела в непонятную постройку в форме вентиляционной трубы уходящей под землю.Мыша не знала,да и откуда?!Що внизу, один учёный китаец передавая другому учёному китайцу эксклюзивную колбу помеченную маркировкой СOVID-19,не удержал её в руках и уронил,разбив о пол.Сигнал тревоги,не заставил себя ждать.Блокирующие двери и включение аварийной вентиляции,потревожили отдыхающую в трубе мышь...Но было поздно....Её мохнатые ноздри вже вдохнули смертоносный вирус.Она встрепенулась и в испуге вылетела в направлении своей пещеры.
В то же время,один знатный китаец,принимал гостей у себя дома и решил удивить их меткой стрельбой и обильными явствами на столе.Он достал двухстволку,засунул её в камин...и вуаля,в поднесённое блюдо падает вже прожаренная мышь.Та самая...Клянусь своей треуголкой.
СOVID-19: кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 10 тис., інфіковано - 244,5 тис. осіб - Цензор.НЕТ 8706
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по карте странно как то раша ******** не подключилась к гонке КоВи!!!
а так скоро Африка присоединится и Южная Америка! будут миллионы заболевших, а смерти сотнями тысяч
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