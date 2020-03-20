 СOVID-19: количество смертей от коронавируса в мире превысило 10 тысяч, инфицированы - 244,5 тыс. человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Количество умерших возросло до 10 030 человек. В то же время выздоровели от болезни 86 026 человек. В частности, в Китае насчитывается 81 199 инфицированных коронавирусом COVID-19, умерли 3 249 человек.

В Италии зафиксировано 41 035случаев заражения, а число жертв уже достигло 3 405 человек. В Иране уже инфицированы 18 407 человек, количество летальных исходов составляет 1 284.

В Испании заразились коронавирусом 18 077 человек, скончались 833 человека.

Относительно других стран Европы, то количество зараженных в Германии достигло 15320 человек, умерли - 44; Франции – 11010, умерли 372, Швейцарии - 4164, умерли - 43, Великобритании - 2716, умерли - 138, Норвегии - 1 781, умерли - 7, Нидерландах - 2468, умерли - 76, Австрии - 2013, умерли - 6.

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Количество зараженных в США увеличилось до 14250, умерли - 167.

В Южной Корее - 8 652, умерли - 94.

В Украине зафиксировано 26 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Три случая, или около 14%, привели к летальному исходу..

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения ее распространения. Он продлится три недели - до 3 апреля. Минздрав рассматривает варианты продления карантина.