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 Политика Украины, Здоровье
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 Нацслужба здоровья нашла средства для увеличения оплаты труда медработникам, которые работают в эпидемии, - замглавы Минздрава Ляшко

Национальная служба здоровья Украину (НСЗУ) изыскала средства для увеличения оплаты труда медицинским работникам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы найдем средства, мы сегодня просчитываем. НСЗУ в ближайшее время проинформирует о сумме средства, НСЗУ уже пересмотрела коэффициенты и имеет определенную сумму из программы медицинских гарантий, которая будет направлена на доплату медработникам, которые работают в эпидемии", - сказал он в эфире программы "Право на власть"на телеканале "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ляшко не уточнил, о какой суме идет речь.

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Ляшко сообщил, что Минздрав также обратился к Минфину с просьбой выполнить решение СНБО выделить дополнительно средства Минздраву, чтобы увеличить оплату труда медработников.

Источник: https://censor.net.ua/n3182916
 
 
 Топ комментарии
 
Интересно, как они будут определять КТО работает в эпидемии. В медицине все рискуют и санитарка, которая убирает помещение и водитель, и даже электрик ремонтирующий электрооборудование.
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"Нацслужба здоровья нашла средства".....А кто их потерял знают?
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є список мед закладів які будуть задіяні, Нацслужба здоров'я знайшла кошти для збільшення оплати праці медпрацівникам, які працюють в епідемії, - заступник голови МОЗ Ляшко - Цензор.НЕТ 1920
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Интересно, как они будут определять КТО работает в эпидемии. В медицине все рискуют и санитарка, которая убирает помещение и водитель, и даже электрик ремонтирующий электрооборудование.
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А визначати будуть по грошах. На скількох вистачить. Очюсь електрику і санітарні точно не вистачить. Тут навіть Ваегою не треба бути. А от китайці дали статистику лікарів, що заразился вірусом у розрізі лікарських спеціалізацій. Найбільше заразился ОТОЛАРИНГИЛОГІВ!!! і ОКУЛІСТІВ!!!!
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є список мед закладів які будуть задіяні, Нацслужба здоров'я знайшла кошти для збільшення оплати праці медпрацівникам, які працюють в епідемії, - заступник голови МОЗ Ляшко - Цензор.НЕТ 1920
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Какая прелесть. Только больные с температурой как правило сначала обращаются в обычную поликлинику , к тем же семейным врачам или терапевтам.
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в Європі на будинках наклеїли оголошення про контактні номери телефонів лікарів, до яких пацієнти дзвонять а не приходять. Є тест на симптоми. Спочатку питають скільки маєте років, чи є ускладнення по диханню, а потім і прописують режим. Якщо вам більше 50- 60 років, то до вас ніхто не приїде. Потрібно просто відлежати. Рятувати будуть до 40 років Нацслужба здоров'я знайшла кошти для збільшення оплати праці медпрацівникам, які працюють в епідемії, - заступник голови МОЗ Ляшко - Цензор.НЕТ 4307
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У нас совершенно другая система и самое главное финансирование. Большинству медперсоналу ( в основном среднему-получающему около 5000 грн) проще уволиться. Обычная медсестра даже на работу не может нормально добраться. Знаю, потому что у меня жена работает медсестрой у семейного врача. каждый раз на работу я ее возить не могу. да и двое детей у нас. Лично мне проще ее уговорить уволиться или взять за свой счет.

P.S. только не надо про клятву гиппократу )
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я сьогодні дружину завіз на кінцеву, до лікарні їхало 12 чол в автобусі
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"зюЗнайшла" - це мабудь, на дорозі валялся? Як казав кіт Матроскін:"Чтоб купіть что нібудь нужно, нужно продать что-ні будь нєнужноє". Простіше кажучи, не потребу у нашої службы охорони здоров'я просто нема. У неї найнеобхіднішого нема. Тому гроші "знайшли", забравши їх у інших. Кардвохворих, діабетників, проектів з побудови, чи ремонту лікарень і тому подібне.
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Якщо десь прибуло, то десь зменшилось.
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Закон сполучених посудин. Вангую у Феоіані' точно нічого не зменшилось.
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Кинуть докторам по штуці гривень та й все
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"Нацслужба здоровья нашла средства".....А кто их потерял знают?
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"Нацслужба здоров'я знайшла кошти для збільшення оплати праці медпрацівникам, які працюють в епідемії, - заступник голови МОЗ Ляшко"- таке враження що МОЗом керує Ляшко.
А всі решту поховалися за шторою. Нацслужба здоров'я знайшла кошти для збільшення оплати праці медпрацівникам, які працюють в епідемії, - заступник голови МОЗ Ляшко - Цензор.НЕТ 4330
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за рахунок пацієнтів яких виписали з лікарень (харчування, лікарства) Як все просто Нацслужба здоров'я знайшла кошти для збільшення оплати праці медпрацівникам, які працюють в епідемії, - заступник голови МОЗ Ляшко - Цензор.НЕТ 1066
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Печатный станочек запустили уже? С чего такой аттракцион неслыханной щедрости при таком-то бюджетном коллапсе? Скоты бездарные
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вы наверное живете на прекрасной планете с единорогами и эльфами
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Живу в той же стране, что и год назад. Изменились только рожи правителей да коронавирус появился. А так ничего не изменилось: ни цены, ни тарифы, ни зарплаты.
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Что то ты на тупого лахтинского мокшу похож или таки зебуин адепт 95 квартала?
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А ты - вылитое хамло. Иди тяпни соточку в твоей любимой разливайке.
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На правду обижаться нельзя,хоть она и некрасивая порой
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Опять нашим медикам-бездельникам будут платить ни за что. Сколько домашнему врачу ни плати, он вас без мзды лечить не будет!
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а где нашли ?неужели суки народа премии за хорошую работу и надбавки за интенсивный труд вернули ?
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