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 Экономика, Общество
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 Мы столкнулись с крупнейшим кризисом за всю историю ООН, - Гутерреш призвал немедленно увеличить расходы на здравоохранение

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш перечислил три самых главных направления в борьбе с коронавирусом: устранение угрозы здоровью людей, социальная поддержка и подъем экономик.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал журналистам в четверг в ходе видеоконференции.

"Мы столкнулись с глобальным кризисом в области здравоохранения, не похожим ни на один кризис в этой сфере за всю 75-летнюю историю ООН. Даже в самых обеспеченных странах мы видим, как системы здравоохранения прогибаются под давлением", - сказал он

Генсек заявил, что "расходы на здравоохранение должны быть немедленно увеличены для удовлетворения неотложных потребностей и резкого роста спроса".

По его словам, спад в экономике больше всего затронет бедные страны, женщин и детей.

"В настоящее время более 800 миллионов детей не посещают школу, а для многих из них именно школы предоставляют их единственный обед за день. Мы должны обеспечить их доступ к еде и обучению", - отметил генсек.

Он подчеркнул, что страны "должны взять на себя обязательство обеспечить необходимые финансовые условия для поддержи государств, столкнувшихся с трудностями".

"Международный валютный фонд, Всемирный банк и международный финансовые институты играют в этом ключевую роль", - пояснил он.

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"Давайте не будем забывать, что это, по сути, человеческий кризис. Самое главное, мы должны сосредоточиться на людях - наиболее уязвимых, низкооплачиваемых работниках, малых и средних предприятиях. Это означает поддержку заработной платы, страхование, социальную защиту, предотвращение банкротств и потери работы", - заявил Гутерреш.

Он уточнил, что по данным Международной организации труда, работники во всем мире могут потерять до $3,4 триллиона дохода к концу текущего года.

"В отличие от финансового кризиса 2008 года, вливание капитала в финансовый сектор само по себе не является решением проблемы. Это не банковский кризис - банки должны быть частью решения проблемы. И это не обычное потрясение спроса и предложения, это шок для общества в целом. Банки должны использовать свою устойчивость для поддержки своих клиентов", - заявил также глава ООН.

Источник: https://censor.net.ua/n3182914
 
 
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Ахмєтка з Калломойшею полічать підвищенням цін.
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Хотів теж цю картинку запостити) Фейк звісно. Але чудово підмічено.
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Неплохо подъ@бала. Действительно,в мировую индустрию развлечений,к которой относится и футбол,вбухиваются нереальные деньги. Доразвлекались,бл.
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А может как всегда обойтись озабоченностью, переходящей в обеспокоенность?
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Банки должны использовать свою устойчивость для поддержки своих клиентов-- это 5 )))

Развеселил с самого утра !!! Да с нашими банками и банкирами поддержат так что с голоду сдохнешь Мы столкнулись с крупнейшим кризисом за всю историю ООН, - Гутерреш призвал немедленно увеличить расходы на здравоохранение - Цензор.НЕТ 3930
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ООН превратилась в унылое бюро констатации фактов, о которых СNN сообщает с первой секунды проявления... и шо, мне не смеяться над такой организацией?
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ООН старая беззубая баба, для которой слово "вето" 5 стран, повод плевать на любую здравую инициативу. И без разницы, что в ООН водит 193 страны. Все решается по праву сильного
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Ни одного военного геноцида они не остановили. ВИНОВНЫХ НЕ НАКАЗАЛИ
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Яке збільшення, коли в бюджеті діра від зеленої саранчі.
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150 млрд. гр. - діра? Це ПРІРВА!
Зєлю геть. Дострокові.
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Набрали во все властные организации ОБЕЗЬЯН , теперь удивляются кризису 😁😁😁
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Горілка з сиродавленою олією лікує будь які хвороби. Сам так лікуюсь вже 20 років:
Метод Миколи Шевченка
І маску можна зробити власноруч:
Маска за хвилину
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