 Мы столкнулись с крупнейшим кризисом за всю историю ООН, - Гутерреш призвал немедленно увеличить расходы на здравоохранение

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал журналистам в четверг в ходе видеоконференции.

"Мы столкнулись с глобальным кризисом в области здравоохранения, не похожим ни на один кризис в этой сфере за всю 75-летнюю историю ООН. Даже в самых обеспеченных странах мы видим, как системы здравоохранения прогибаются под давлением", - сказал он

Генсек заявил, что "расходы на здравоохранение должны быть немедленно увеличены для удовлетворения неотложных потребностей и резкого роста спроса".

По его словам, спад в экономике больше всего затронет бедные страны, женщин и детей.

"В настоящее время более 800 миллионов детей не посещают школу, а для многих из них именно школы предоставляют их единственный обед за день. Мы должны обеспечить их доступ к еде и обучению", - отметил генсек.

Он подчеркнул, что страны "должны взять на себя обязательство обеспечить необходимые финансовые условия для поддержи государств, столкнувшихся с трудностями".

"Международный валютный фонд, Всемирный банк и международный финансовые институты играют в этом ключевую роль", - пояснил он.

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"Давайте не будем забывать, что это, по сути, человеческий кризис. Самое главное, мы должны сосредоточиться на людях - наиболее уязвимых, низкооплачиваемых работниках, малых и средних предприятиях. Это означает поддержку заработной платы, страхование, социальную защиту, предотвращение банкротств и потери работы", - заявил Гутерреш.

Он уточнил, что по данным Международной организации труда, работники во всем мире могут потерять до $3,4 триллиона дохода к концу текущего года.

"В отличие от финансового кризиса 2008 года, вливание капитала в финансовый сектор само по себе не является решением проблемы. Это не банковский кризис - банки должны быть частью решения проблемы. И это не обычное потрясение спроса и предложения, это шок для общества в целом. Банки должны использовать свою устойчивость для поддержки своих клиентов", - заявил также глава ООН.