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 В Украине зафиксированы первые случаи внутреннего инфицирования коронавирусом, - главный санврач Ляшко

В Украине зафиксированы случаи инфицирования COVID-19 внутри страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом заместитель министра здравоохранения главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в эфире "1+1".

"В страну зашла коронавирусная болезнь. Есть первые случаи внутреннего инфицирования", - сообщил Ляшко.

Именно поэтому карантинные меры, отмечает он, направлены на то, чтобы остановить распространение.

По его словам, в Украине растет количество подозрений на инфицирование коронавирусом.

"Все больше образцов поступает в вирусологические лаборатории на эти исследования. Сегодня (19 марта. - Ред.) мы получили 54 подозрения на коронавирусную болезнь. У нас есть пять положительных случаев", - заявил главный санитарный врач.

Он также сообщил, что Минздрав рассматривает варианты продления карантина, если сохранятся темпы распространения вируса в соседних странах.

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"Готовимся к продлению карантина, это не секрет. Если будут сохранятся такие темпы распространения в соседних странах, карантин будет продлен", - сказал он.

Ляшко подчеркнул, что Украина только начинает перестраиваться к режиму карантина, поэтому оценивать его эффективность пока рано.

Главный санитраный врач призвал сократить мобильность, меньше пользоваться общественным транспортом и сократить контакты.

Ранее сообщалось, что количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине за сутки выросло с 16 до 26.

19 марта двоих зараженных выявили в Днепропетровской области, по одному - в Киеве (50-летний мужчина, приехал из Швейцарии), Житомире (56-летний мужчина, приехал из Австрии), Ивано-Франковской области (56-летняя женщина, умерла 17 марта),  пять новых случаев инфицирования были выявлены в Черновцах.

Всего в Украине зафиксировано 26 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Три случая, или около 14%, привели к летальному исходу.

Источник: https://censor.net.ua/n3182912
 
 
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НЕ может быть !!! И кто это сделал ??? Вы же срались и кричали о готовности -- дебилы В Украине зафиксированы первые случаи внутреннего инфицирования коронавирусом, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 3066
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от що прибульці з інших країн накоїли! а всі ж казали. що вимірювання температури та відсутність карантину прибульців хочаю 14 діб - до цього призведе....
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Мало фантастичних фільмів дивились наші можновладці...
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Показательный случай произошёл в Нежине два дня назад. В больницу привезли пьяную бабу, которая типа прибыла из Италии и заражена, потом оказалось, что она в жизни никуда не ездила, и паспорта заграничного не имеет. Отправили домой.
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Внаслідок Зовнішнього імпортування. Нарешті Здобуток Перемога
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Высокоразвитое общество гласит о толерантности, пресечении национальной, расовой и профессиональной дискриминации, но я справшиваю. если некая социальная или национальная группа ест говно, крыс и прочую гадость, не моются и гадят на улицах, будет ли к ним нормальное отношение?
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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Право на владу". Источник: https://censor.net.ua/n3182909
главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в эфире "1+1". Источник: https://censor.net.ua/n3182912
Если в стране эпидемия, то какого хе рожна главный санитарный врач Украины шарится по ток шоу а не координирует и направляет?
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координировать как-раз должны его замы!!!
а он, вообще-то, и должен быть на разных ток-шоу, чтобы ДОНОСИТЬ информацию до населения...
проблема в том, что наши ток-шоу - это просто бла-бла-бла-бла-бла...
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Да ещебы,контрольль за возращенцами в Украину сводится к банальгому измерению температуры вместо того чтоб их отправлять на обязательный карантин.Ведь болезнь то развивается не один день а заробитчане возвращаются толпами.Здесь полный ***** МОЗ.
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Предлагаете сотни тысяч людей отправить в условия типО на зоне?
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Об этом стоило подумать до их возвращения. Кстати, итальянский карантин ты назвал бы условиями "зоны"? Или швейцарский? Или израильские меры? Вот нахера сразу утрировать? Я не находился в зоне риска до их приезда... теперь же опасаюсь распространения в ********** какой прогрессии... я-то в чем провинился перед пришельцами, ответь???
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Ляшко, граждане Украины содержали это государство и вас, с вашими непомерными, раздутыми непонятно за что зарплатами.( Хотя, зачем вам зарплаты, если у вас есть возможность без проблем продавать народное имущество, да те же маски, за рубеж ).
Мы можем рассчитывать, что на период карантина, когда мы лишены возможности зарабатывать, вы и государство будете содержать нас? У пенсионеров хоть остался источник дохода, мы же лишены такого источника и нас лишили возможности зарабатывать. Мы же перемрем от голода раньше, чем от коронавируса?
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Вроде 12 процентов отчисляли на медицину с предприятий за человека
Это огромные деньги в бюджет - и где теперь та защита?
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Появились тесты на вирус - появились и больные вирусом. Все просто. Не было тестов - не было и больных...
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ляшко-ти балабол, новину млять розкрило... і шо, які дії, оно депутатське лайно теж підхватило, йому масочка знайшлася... а людям що???
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Ну так квартальные идиоты впустили в Украину сотни тысяч гастеров и туристов без принудительного карантина. Теперь вот жриТЕ последствия конченых недоумков у власти.
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