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 Общество, За рубежом
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 Внутри Китая вторые сутки отсутствуют случаи заражения COVID-19, 39 новых заболевших прибыли из-за рубежа, - Госкомздрав КНР

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, все заболевшие прибыли из-за рубежа

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Госкомздрав КНР официальном сайте.

Из них в Пекине выявлено шесть заболевших, Шанхае - восемь, Тяньцзине - один, провинциях Гуандун - 14, Фуцзянь - три, Ляонин, Хэйлунцзян, Чжэцзян, Шаньдун, Сычуань, Ганьсу и Гуанси-Чжуанском автономном районе - по одному. Всего насчитывается 228 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.

При этом на территории материкового Китая не выявлено ни одного случая заражения COVID-19, отмечается в сообщении.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались три человека: два в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции, один - провинции Ляонин.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,248 тыс. человек, зарегистрировано 80,967 тыс. случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3,132 тыс. заболели 67,8 тыс.

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На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения около 6,6 тыс. человек, состояние 2,1 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 71 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 333 случаев заболевания: в Гонконге - 208 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 17, на Тайване - 108 (один случай смерти).

Источник: https://censor.net.ua/n3182911
 
 
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Кампатрія веде до перемог
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Що таке ефективна блокада Внутри Китая вторые сутки отсутствуют случаи заражения COVID-19, 39 новых заболевших прибыли из-за рубежа, - Госкомздрав КНР - Цензор.НЕТ 8940 Й,що робити з прибульцями Внутри Китая вторые сутки отсутствуют случаи заражения COVID-19, 39 новых заболевших прибыли из-за рубежа, - Госкомздрав КНР - Цензор.НЕТ 8940 Внутри Китая вторые сутки отсутствуют случаи заражения COVID-19, 39 новых заболевших прибыли из-за рубежа, - Госкомздрав КНР - Цензор.НЕТ 8940
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Китайцы с перепугу перестали болеть и смерть отступила, вот она вечность!!!
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Боронь Боже...! В лайно невступав. Я,піонера в дупу клюнув
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Коли це все скінчиться, китайців було б добре посадити років на 10 на карантин, та не пускати нікуди, поки вони не зможуть доказати людству що вони перестали жерти усяку гидоту
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Що таке ефективна блокада Внутри Китая вторые сутки отсутствуют случаи заражения COVID-19, 39 новых заболевших прибыли из-за рубежа, - Госкомздрав КНР - Цензор.НЕТ 8940 Й,що робити з прибульцями Внутри Китая вторые сутки отсутствуют случаи заражения COVID-19, 39 новых заболевших прибыли из-за рубежа, - Госкомздрав КНР - Цензор.НЕТ 8940 Внутри Китая вторые сутки отсутствуют случаи заражения COVID-19, 39 новых заболевших прибыли из-за рубежа, - Госкомздрав КНР - Цензор.НЕТ 8940
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Сразу к стенке, нет человека, нет проблем.
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Брешут и глазом не моргнут. Коммуняки они и в Китае коммуняки.
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Есть доказательства что врут или это просто зависть?
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Китай - тоталитарная страна, поэтому там карантинные меры и показали свою максимальную эффективность.
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О сьомій годині вийшов на балькон на перекур. Раніше в цей час по вулиці неслись табуни машин на роботу. Тепер тиша. Лише один чувак проїхав на лісапеті.
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Доктор Айболит заходит в клинику и говорит : так чуваки.ездить запрещено,стрелять запрещено,маски запрещены...все продано в Китай,Словакию и Германию...
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Китаезам веры нет. Тоталитарный режим, "суверенный" интернет. Что Си скажет, то и статистика. Кстати, в КНДР тоже "нет" коронавируса Всередині Китаю другу добу відсутні випадки зараження COVID-19, 39 нових хворих прибули з-за кордону, - Держкомітет охорони здоров'я КНР - Цензор.НЕТ 4358
Всередині Китаю другу добу відсутні випадки зараження COVID-19, 39 нових хворих прибули з-за кордону, - Держкомітет охорони здоров'я КНР - Цензор.НЕТ 8746
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Спасибо Радуцкому за существенный вклад в выздоровление жителей Китая !
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Тайвань - не китайская территория. Алибабаевцы претендуют на остров, как кацапы на крым...
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