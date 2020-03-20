 Один украинский воин погиб, еще один получил ранение на Донбассе. За сутки - 15 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообшщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, была отмечена работа снайперской пары.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 8 обстрелов, а именно:

- два раза неподалеку от Красногоровки - из минометов калибра 120 мм - 6 мин, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- дважды рядом с Лебединским - из 82-мм минометов - 16 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Павлополя - из вооружения БМП-1, станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Васильевки - из автоматического станкового гранатомета;

- рядом с Авдеевкой - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи населенного пункта Славное - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Семь обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- четыре раза в районе населенного пункта Крымское - из минометов калибра 120 мм - 41 мина, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм - 10 мин;

- в районе населенного пункта Новоалександровка - зафиксирован снайперский огонь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Таран и Хомчак посетили передовые позиции украинских воинов в зоне ООС, - Минобороны. ФОТОрепортаж

"Вчера, 19 марта, в результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения", - сказано в сообщении.

По информации штаба, с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.



