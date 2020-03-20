 Один украинский воин погиб, еще один получил ранение на Донбассе. За сутки - 15 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообшщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, была отмечена работа снайперской пары.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 8 обстрелов, а именно:
- два раза неподалеку от Красногоровки - из минометов калибра 120 мм - 6 мин, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды рядом с Лебединским - из 82-мм минометов - 16 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Павлополя - из вооружения БМП-1, станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Васильевки - из автоматического станкового гранатомета;
- рядом с Авдеевкой - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи населенного пункта Славное - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Семь обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
- четыре раза в районе населенного пункта Крымское - из минометов калибра 120 мм - 41 мина, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм - 10 мин;
- в районе населенного пункта Новоалександровка - зафиксирован снайперский огонь.
"Вчера, 19 марта, в результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения", - сказано в сообщении.
По информации штаба, с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
От каклобиндеровцев-аккупантов всея Украины, каторая далжна принадлижадь данбасу, патамушта данбас паражняк ни гонет и пахал када все каклы скакали. И фсида кармил всю какляндею па жизне.
Кто ТЕРПИЛЫ?
ЗЕлупы???
Они продали страну и всеми силами тянут до капитуляции
За останні чотири місяці воно не було в частинах і на фронті!
Воно сидить в Києві і жере шаурму!!!
Слава Героям Захисникам України,які віддали життя за Україну!!!
Жаль розриває серце, сьози душать, Зла на нашу дебільну владу не хватає....
Об этом нужно кричать постоянно, не дать им расслабиться!