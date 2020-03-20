EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  1610  26
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8821) ранение (2351) Донбасс (20960) потери (1823) операция Объединенных сил (2213)

 Один украинский воин погиб, еще один получил ранение на Донбассе. За сутки - 15 вражеских обстрелов, - штаб ОС

19 марта вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообшщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, была отмечена работа снайперской пары.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 8 обстрелов, а именно:

- два раза неподалеку от Красногоровки - из минометов калибра 120 мм - 6 мин, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды рядом с Лебединским - из 82-мм минометов - 16 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Павлополя - из вооружения БМП-1, станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Васильевки - из автоматического станкового гранатомета;
- рядом с Авдеевкой - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи населенного пункта Славное - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Семь обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- четыре раза в районе населенного пункта Крымское - из минометов калибра 120 мм - 41 мина, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм - 10 мин;
- в районе населенного пункта Новоалександровка - зафиксирован снайперский огонь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Таран и Хомчак посетили передовые позиции украинских воинов в зоне ООС, - Минобороны. ФОТОрепортаж

"Вчера, 19 марта, в результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения", - сказано в сообщении.

По информации штаба, с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.

Один украинский воин погиб, еще один получил ранение на Донбассе. За сутки - 15 вражеских обстрелов, - штаб ОС 01
Один украинский воин погиб, еще один получил ранение на Донбассе. За сутки - 15 вражеских обстрелов, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3182910
 
 
 Топ комментарии
 
Царство небесное загиблому.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
 показать весь комментарий
 
а что главнокомандующий? соболезнует?
 показать весь комментарий
 
почему сивоха не защищает свою страну от сепаратистов и наемников рассии, а сидит в Киеве и обливает помоями патриотов и воинов.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Царство небесное загиблому.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
 показать весь комментарий
 
 
а что главнокомандующий? соболезнует?
 показать весь комментарий
 
 
Вони ще сплять. Нібудіть і при пожежі виносити першим.
 показать весь комментарий
 
 
Та не. Он приказывает пиристать стрилядь.
 показать весь комментарий
 
почему сивоха не защищает свою страну от сепаратистов и наемников рассии, а сидит в Киеве и обливает помоями патриотов и воинов.
 показать весь комментарий
 
 
Не відволікайте Зечмолоха - може воно халатик з Мендель саме зараз знімає . А новини про поранений і загиблих можуть спричинити певну нестійкість у головкокомандувача .
 показать весь комментарий
 
Так он и защищает СВОЮ страну ЛУГАНДОНИЮ.
От каклобиндеровцев-аккупантов всея Украины, каторая далжна принадлижадь данбасу, патамушта данбас паражняк ни гонет и пахал када все каклы скакали. И фсида кармил всю какляндею па жизне.
 показать весь комментарий
 
 
І коли на тих кацапів прийде вже православноскрепний коронокацаповірус Один украинский воин погиб, еще один получил ранение на Донбассе. За сутки - 15 вражеских обстрелов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9408
 показать весь комментарий
 
 
Уже четвертый месяц после "разведения" цифры только хуже. А они еще хотят на какие-то уступки идти. Терпилы.
 показать весь комментарий
 
 
Совсем тупой ?
Кто ТЕРПИЛЫ?
ЗЕлупы???
Они продали страну и всеми силами тянут до капитуляции
 показать весь комментарий
 
а зебилы навар подсчитывают, Интересно а сколько за короновирус ***** будет главзебилу доплачивать?
 показать весь комментарий
 
Співчуття родині полеглого Героя України ((( Спочивай з миром Воїн України!!! ((( Пораненним воїнам України скорішого одужання!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Софія Федина і Маруська Звіробій були праві коли Зелебенському говорили, що воно сцикло!!!
За останні чотири місяці воно не було в частинах і на фронті!
Воно сидить в Києві і жере шаурму!!!
Слава Героям Захисникам України,які віддали життя за Україну!!!
Жаль розриває серце, сьози душать, Зла на нашу дебільну владу не хватає....
 показать весь комментарий
 
А Зебилу теперь главное "отвести глаза" от сдачи Украины и гибели Защитников ПОЧТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ! Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7618
Об этом нужно кричать постоянно, не дать им расслабиться!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх