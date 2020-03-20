 "Бюрократический барьер" и нехватка сырья, - главный санврач Ляшко назвал причины дефицита антисептиков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Право на владу".
"Действительно есть определенная проблема с антисептиками. Мы провели встречу с крупнейшими производителями антисептических средств, где проговорили, почему их нет на рынке. Первый вопрос был в регистрации дезинфицирующих средств. Там возник один бюрократический барьер, который мы в ближайшее время мы решим", - пояснил Виктор Ляшко.
По его словам, из-за этого так называемого барьера производители дезинфицирующих средств облагались налогом. Однако, как заверил заместитель министра Минздрава, эта проблема до следующей среды будет решена.
"Второе - это с наличием сырья. Поскольку с изопропиловым спиртом, который используется для производства антисептических средств в обычном режиме, к сожалению, (возникла. - Ред.) глобальная проблема. Его нигде нельзя достать. Вместе с тем, Украина является одним из лидеров производителей этилового спирта, который также используется как антисептическое средство", - сказал Ляшко.
Напомним, в государственном предприятии "Укрспирт" из-за повышенного спроса на медицинский спирт в связи с распространением коронавируса запустили еще 4 завода. Предприятие увеличивает производство спирта в первую очередь для обеспечения потребностей медицинской системы.
Также "Укрспирт" временно приостановил отгрузку спирта на экспорт из-за пандемии COVID-19. Там заявили, что экспорт будет возобновлен после того, как полностью обеспечат спиртом внутренний рынок Украины.
Кат українського народу Ленін взагалі був мешканцем бібліотеки британського музею. Члени ЦК більшовиків тусувалися в Західній Європі значно довше, аніж керівники царської «охранкі».
Ті, хто прийдуть на зміну путіну будуть значно більш прогресивними і європейськими, отже, більш небезпечними людьми.
Російський бунт завершиться не розвалом ерефії, але оптимізацією. На хвилі повстання, якщо таке колись трапиться, до влади прийде більш адекватний режим, який не зменшить ні ціни на газ, ні претензії на Україну. Нехай краще в Кремлі сидять «жуліки і вори», аніж чесні патріоти «єдіной і нєдєлімой».
Не варто забувати, що розстріл парламенту і відторгнення за допомогою ЗСРФ Абхазії та Південної Осетії від Грузії і попередня сепаратистська змова в Криму і збройна московська присутність в Придністров'ї і зруйнування Грозного, все це відбулося не за Путіна, але за демократа і улюбленця Заходу Єльцина. Новий постпутінський Єльцин не буде добрішим.
В Москві нам потрібен застій, Путін з новоросією дедалі більш подібний на Брежнєва з Афганістаном і тупа неефективна реакція, від якої здатен буде втекти навіть тупий, неефективний контрреволюційний Київ.
Дмитро Корчинський
19 березня 2015 р.
так руште уже - харе ныть....
Это не бюрократический барьер - ЭТО БАРЬЕР КОРРУПЦИОННЫЙ