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 Общество, Здоровье
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 "Бюрократический барьер" и нехватка сырья, - главный санврач Ляшко назвал причины дефицита антисептиков

В Украине дефицит дезинфицирующих средств, в частности антисептиков вызвали две проблемы. Это "бюрократический барьер" и нехватка сырья для их изготовления.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Действительно есть определенная проблема с антисептиками. Мы провели встречу с крупнейшими производителями антисептических средств, где проговорили, почему их нет на рынке. Первый вопрос был в регистрации дезинфицирующих средств. Там возник один бюрократический барьер, который мы в ближайшее время мы решим", - пояснил Виктор Ляшко.

По его словам, из-за этого так называемого барьера производители дезинфицирующих средств облагались налогом. Однако, как заверил заместитель министра Минздрава, эта проблема до следующей среды будет решена.

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"Второе - это с наличием сырья. Поскольку с изопропиловым спиртом, который используется для производства антисептических средств в обычном режиме, к сожалению, (возникла. - Ред.) глобальная проблема. Его нигде нельзя достать. Вместе с тем, Украина является одним из лидеров производителей этилового спирта, который также используется как антисептическое средство", - сказал Ляшко.

Напомним, в государственном предприятии "Укрспирт" из-за повышенного спроса на медицинский спирт в связи с распространением коронавируса запустили еще 4 завода. Предприятие увеличивает производство спирта в первую очередь для обеспечения потребностей медицинской системы.

Также "Укрспирт" временно приостановил отгрузку спирта на экспорт из-за пандемии COVID-19. Там заявили, что экспорт будет возобновлен после того, как полностью обеспечат спиртом внутренний рынок Украины. 

Источник: https://censor.net.ua/n3182909
 
 
 Топ комментарии
 
Як красти, ніяких перешкод нема "Бюрократический барьер" и нехватка сырья, - главный санврач Ляшко назвал причины дефицита антисептиков - Цензор.НЕТ 633
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И опять: "Мы скоро все решим", "Скоро все будет"... До этого было куча времени для подготовки и ни хрена не делали.
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Совет форумчанПравила форума
 
а столько конфиската біло! столько его было! тысячами тонн каждый месяц изымали... и где ото все?
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и судя по всеобщей дибилизации на всех уровнях страны - выпито, а затем проголосовано....
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питання,чию сечу ,й в яеій концентрації...
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И опять: "Мы скоро все решим", "Скоро все будет"... До этого было куча времени для подготовки и ни хрена не делали.
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Українських селян покріпачила вольтер'янка Катерина ІІ. Григорій Потьомкін - куратор ліквідації Запорізької Січі щиро захоплювався козацькою романтикою і походив з греко-католицької родини (таких родин тоді було повно на смоленщині).

Кат українського народу Ленін взагалі був мешканцем бібліотеки британського музею. Члени ЦК більшовиків тусувалися в Західній Європі значно довше, аніж керівники царської «охранкі».

Ті, хто прийдуть на зміну путіну будуть значно більш прогресивними і європейськими, отже, більш небезпечними людьми.

Російський бунт завершиться не розвалом ерефії, але оптимізацією. На хвилі повстання, якщо таке колись трапиться, до влади прийде більш адекватний режим, який не зменшить ні ціни на газ, ні претензії на Україну. Нехай краще в Кремлі сидять «жуліки і вори», аніж чесні патріоти «єдіной і нєдєлімой».

Не варто забувати, що розстріл парламенту і відторгнення за допомогою ЗСРФ Абхазії та Південної Осетії від Грузії і попередня сепаратистська змова в Криму і збройна московська присутність в Придністров'ї і зруйнування Грозного, все це відбулося не за Путіна, але за демократа і улюбленця Заходу Єльцина. Новий постпутінський Єльцин не буде добрішим.

В Москві нам потрібен застій, Путін з новоросією дедалі більш подібний на Брежнєва з Афганістаном і тупа неефективна реакція, від якої здатен буде втекти навіть тупий, неефективний контрреволюційний Київ.

Дмитро Корчинський
19 березня 2015 р.
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а не за тем ли зеленые пришли, шо бы барьеры рушить?
так руште уже - харе ныть....
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Это порох сидит в Испании и тихо срет в штаны зебильной власти.
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Крайне необходимо ввести крайнюю меру наказания-расстрел и повешение. Пару сот чиновников привселюдно казнить. Всё быстро наладится.
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Кожного другого можна до стінки ставити - не помилишся
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Эпоха бедности закончилась 19 мая.плакаты с зеленским забыли?
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В Ютьюбе есть юмореска Аркадия Райкина под названием "Дефицит".год выхода 1974... "Бюрократический барьер" и нехватка сырья, - главный санврач Ляшко назвал причины дефицита антисептиков - Цензор.НЕТ 9843
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Ляшко лукавит
Это не бюрократический барьер - ЭТО БАРЬЕР КОРРУПЦИОННЫЙ
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Нехватка мозгов, а не сырья. Сколько идиоту ни дай, ему всё равно мало. На кой улицы поливать? Точечно надо, точечно.
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Помню летом 1989 года с прилавков магазинов исчезло почти все,забастовка шахтеров добавила масла в огонь. "Бюрократичний бар'єр" і брак сировини, - головний санлікар Ляшко назвав причини дефіциту антисептиків - Цензор.НЕТ 417
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главное, что бы название было красивое, например "рябинушка" или "на липовых почках" и тара 0,2л, 0,5л, 1,0л...
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феерические п..итарасы , всё распродали в Китай , а теперь тулят басни о"бюрократических барьерах" "Бюрократичний бар'єр" і брак сировини, - головний санлікар Ляшко назвав причини дефіциту антисептиків - Цензор.НЕТ 2851...
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Сделал позавчера антисептик сам. Два литра этилового спирта мне достали, бо его в магазине не купишь. Глицерин, перекись водорода, масло лаванды купил в аптеке. Пропорции есть в сети.
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