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 Политика Украины
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 За долги по коммуналке в период карантина субсидии пенсионерам отменять не будут, - Лазебная. ВИДЕО

Пенсионерам, у которых возникнет задолженность за коммунальные услуги в период карантина, не будут отменять субсидию и начислять пеню.

Об этом в эфире телеканала 1 + 1 заявила министр социальной политики Марина Лазебная, информирует Цензор.НЕТ.

"Если у них возникнет задолженность, в них никто не отнимет субсидии. Это уже принятое решение. Если возникнет такая задолженность, не будет ни пени, ни штрафных санкций. Я очень прошу людей успокоиться и не ходить туда (в банки платить за коммуналку - ред .), а обезопасить себя. Сейчас не ходите, не создавайте очереди ", - сказала Лазебная.

Если же оплатить коммунальные услуги крайне необходимо, можно обратиться за помощью к социальным работникам, попросить детей или внуков осуществить платеж онлайн, добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11 млн пенсионеров получат в этом году индексированные пенсии, - министр соцполитики Лазебная

Источник: https://censor.net.ua/n3182908
 
 
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яка вона тупа.... март на дворе.. субсидии закончились..
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яка вона тупа.... март на дворе.. субсидии закончились..
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спасиба, отцы зеленые до боли в сердце, родные...
а когда бубе 43?
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уже - никогда... так и останется 42 летним лохом
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ещё раз За долги по коммуналке в период карантина субсидии пенсионерам отменять не будут, - Лазебная - Цензор.НЕТ 9266 За такую шутку Вам даже прощается что ссылки на timeze не даёте За долги по коммуналке в период карантина субсидии пенсионерам отменять не будут, - Лазебная - Цензор.НЕТ 943 Супер.
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Было бы не хило.. Смотри осторожнее а то буба обосрётся и дело заведёт за угрозу жизни....Какое позорище на весь мир...!
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Не для всех и вы про духовный или продуктовый ?
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Я про причины появления рецепта постного борща.
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Ось ти і спалилась, сєпарша, шо вже кацапські щі захищаєш.

Зізнавайся, ********* лаптем щі сьорбати? За борги за комуналку в період карантину субсидії пенсіонерам не скасовуватимуть, - Лазебна - Цензор.НЕТ 1446
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С каких пор плюсы стали кацапскими?
Тебе угрожает исключительно птичий грипп.
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Бачу, що депресія у тебе вже пройшла. Бо знову почав прогресувати зебілізм головного моску.
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"поґано ми скоммунюкали..."
та ґарно ви все скоммунюкали, коммунякі й ти приґлохли і на дупи сіли перед вашим зеленим комнікунянням.... За долги по коммуналке в период карантина субсидии пенсионерам отменять не будут, - Лазебная - Цензор.НЕТ 584
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Если же оплатить коммунальные услуги крайне необходимо, можно обратиться за помощью к социальным работникам, попросить детей или внуков осуществить платеж онлайн, добавила она. Источник: https://censor.net.ua/v3182908
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Це дурня, бо пенсіонери звикли самі платити. Також проблема для багатьох пенсіонерів платити такі послуги при мізерних пенсіях. Вчора я бачив дуже багато пенсіонерів без масок, які сідають на переповнений транспорт.
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Во блдь как пафосно и напыщенно...щас пущу блин слезу встану по стойке "смирно", приложу руку к сердцу и патетично буду выводить:"союц нерушимай..."
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Вижу, постепенно разгоняется ненависть к пенсионерам. И рациональное зерно в этой ненависти есть: Почему они о себе заботиться не хотят, но другие должны калечить свою жизнь из-за заботы о них? За долги по коммуналке в период карантина субсидии пенсионерам отменять не будут, - Лазебная - Цензор.НЕТ 8416
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правильно.. здай своїх батьків на досліди.. або в газенваген одразу... За долги по коммуналке в период карантина субсидии пенсионерам отменять не будут, - Лазебная - Цензор.НЕТ 2103
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всем спокойно - маршрутки спасут всех - метро не смогло.
так срань зеленая, и педалик, к моему сожелению, сказали....
кажись богдан не на совсем ищез и ета падла с мордой
третьего поросенка на выхлопе у нормальной мамы-свинки еще не все отхрюкало,
а все шепчет и шепчет и теребит идиоту ушко )))
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Хватит гавкать из-за океана. Вирус и америкацев уже косит и никого не пожалеет.
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Вирус ( ВВЕДЕНИЕ карантинов,комендантских часов и т.д). - АКУЕННАЯ ОТМАЗКА О ПАДЕНИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ,МОЛ ВИРУС ВО ВСЕМ ВИНОВАТ,и ПОД ШУМОК ХУ..ЛОСТАНУ ЗЕМЛЮ ПРОДАТЬ
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Спасибо нашей власти.Свиночолый порошенко по любасу отменил бы субсидии. Да и газ стоил бы гривен до 20.
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при порохе ты баранов держал, а при янелохе сам бараном стал
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Порохоботы , харэ ныть. Везде горе.Карантин нужен.Он китайцы почти остановили эпидемию.
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Третья Мировая Короновойна затена китайками.За сутки в Ухани нет ни одного бациллоносителя.У китайцев есть антидот,и это уже очевидно...
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На тлі останніх подій, щось не видно нашої модніци , де це ділась лєдя лєнка? Вже хочеться посміятися з її прикида з нової коллекції.
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Зачем? Прошлогодний плащ и тапочки очень модно и сегодня смотрятся.
Шмаркле тоже надо по молодежной моде одеваться - короткие носки, короткие брУки чтобы в мороз голые щиколотки не потели, и длинное пальто в тугую обтяжку. А да, еще рюкзак. В таком прикиде есть шанс вернуть былой рейтинг.
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По-перше, бубочкє треба схуднути, він таку мордяку на казьоних харчах відгодував, що дєвачкі-зебілочкі його майже розлюбили. Лєнка теж кобилою стала. А все так добре починалось: молода та красива струнка пара с новимі ліцамі.
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Вчора рівненський злодій-мер Хомко наказав прпинити перевезення пасажирів у тролейбусах, якщо когось побачить без маски.. де брати маски не сказав.. За долги по коммуналке в период карантина субсидии пенсионерам отменять не будут, - Лазебная - Цензор.НЕТ 7261
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Был в Украине нормальный президент,пожили 5 лет,хватит с вас ...Хорошего понемногу...готовьтесь к паБЕДАбессию плешивого педофила на 9 мая За долги по коммуналке в период карантина субсидии пенсионерам отменять не будут, - Лазебная - Цензор.НЕТ 7870
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Дед, пайми, енто амирикосы запустили вирус шобы меровые лидиры в Маскву не приехали и не поцеловались с величайшим ампиратором всиленой. А парад будя! Ни сумливайся.
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Эрдоган за неделю показал чего стоит РАБссиянское дерьмо ЧВК путлер капут За долги по коммуналке в период карантина субсидии пенсионерам отменять не будут, - Лазебная - Цензор.НЕТ 8260 вояки сраные
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На РАБсси праздник.нефть поднялась с 24 до 30 баксов за бочку За долги по коммуналке в период карантина субсидии пенсионерам отменять не будут, - Лазебная - Цензор.НЕТ 5768РАБссия встаёть с кален За долги по коммуналке в период карантина субсидии пенсионерам отменять не будут, - Лазебная - Цензор.НЕТ 5768
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нет чтоб отменить коммуналку на время карантина..они какую-то хрень несут....
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схерали ее отменять? Давай тебе зарплату отменим.
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куча людей на карантине без сохранения или в отпусках без содержания... сам то в поляндии госслужащий?
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Я не против если бы эта очередная клоунесса Зелебная объяснила за чей счет пенсам будут выплачивать по штуке лишней. В кризис. Заработанного ведь станет (уже стало в принципе) намного меньше. При чем причины две - пандемия и карантин , и развально- провальная экономическая политика клоун-банды. По законам экономики это грозит секвестром бюджета - то есть уменьшением всех выплат и расходов. Интересно знать -у кого отнимут (из обычных серых конечно) эти деньги ( и то всем не хватит точно) что бы сочинить новую сказку про "успешное руководство" ? Буба же со своими шефами - крупным ворлом из карманов ворованное не достанут раздать? Откуда будут дровишки, госпожа клоунская отсоска за бабло.?
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