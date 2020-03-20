 За долги по коммуналке в период карантина субсидии пенсионерам отменять не будут, - Лазебная. ВИДЕО

Об этом в эфире телеканала 1 + 1 заявила министр социальной политики Марина Лазебная, информирует Цензор.НЕТ.
"Если у них возникнет задолженность, в них никто не отнимет субсидии. Это уже принятое решение. Если возникнет такая задолженность, не будет ни пени, ни штрафных санкций. Я очень прошу людей успокоиться и не ходить туда (в банки платить за коммуналку - ред .), а обезопасить себя. Сейчас не ходите, не создавайте очереди ", - сказала Лазебная.
Если же оплатить коммунальные услуги крайне необходимо, можно обратиться за помощью к социальным работникам, попросить детей или внуков осуществить платеж онлайн, добавила она.
а когда бубе 43?
Без м'яса та сметани: рецепт пісного борщу з квашеною капустою (Г+Г)
Зізнавайся, ********* лаптем щі сьорбати?
Тебе угрожает исключительно птичий грипп.
та ґарно ви все скоммунюкали, коммунякі й ти приґлохли і на дупи сіли перед вашим зеленим комнікунянням....
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Це дурня, бо пенсіонери звикли самі платити. Також проблема для багатьох пенсіонерів платити такі послуги при мізерних пенсіях. Вчора я бачив дуже багато пенсіонерів без масок, які сідають на переповнений транспорт.
так срань зеленая, и педалик, к моему сожелению, сказали....
кажись богдан не на совсем ищез и ета падла с мордой
третьего поросенка на выхлопе у нормальной мамы-свинки еще не все отхрюкало,
а все шепчет и шепчет и теребит идиоту ушко )))
Шмаркле тоже надо по молодежной моде одеваться - короткие носки, короткие брУки чтобы в мороз голые щиколотки не потели, и длинное пальто в тугую обтяжку. А да, еще рюкзак. В таком прикиде есть шанс вернуть былой рейтинг.