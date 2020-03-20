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 В Израиле для борьбы с коронавирусом на 7 дней запретили выходить из дома без уважительной причины

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетанияху подписал новые чрезвычайные указы, которые превращают рекомендации Минздрава в обязательные к исполнению распоряжения правительства. Начиная с сегодняшней ночи на протяжении недели израильтянам запрещено выходить из дома без уважительной причины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Израиля.

К числу "уважительных причин" указ относит:

  • выход на работу и возвращение домой,
  • приобретение еды, лекарств и получение медицинской помощи либо других необходимых услуг,
  • занятия спортом в группах не более 5 человек,
  • демонстрации,
  • религиозные церемонии (похороны, свадьбы, молитвы),
  • донорство крови,
  • помощь нуждающимся (людям старшего возраста).

Помимо этого гражданам разрешено покидать дом поодиночке или вместе с членами семьи, живущими в одном доме, для коротких прогулок в своем районе.

Автомобильные поездки разрешено совершать в одиночестве либо вдвоем — таксистам нельзя брать более одного пассажира, единственное исключение делается для живущих вместе членов одной семьи.

За нарушение запрета гражданам грозит штраф 5 тыс. шекелей ( около 1,4 тыс. долл.).

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Объясняя смысл действий правительства, гендиректор Минздрава Израиля Моше Бар Симан-Тов сказал, что сейчас главная цель — отсрочить насколько возможно вспышку массовой эпидемии COVID-19, чтобы системы здравоохранения и все государственные структуры успели к ней подготовиться. "Время работает на нас", — заявил чиновник.

При этом гендиректор минздрава снова подчеркнул, что "мы в самом начале пути", борьба с эпидемией будет долгой и трудной.

Также читайте: Пандемия коронавируса оказалась гораздо легче, чем мы думали вначале, - израильские медики

Источник: https://censor.net.ua/n3182907
 
 
 Топ комментарии
 
В Израиле для борьбы с коронавирусом на 7 дней запретили выходить из дома без уважительной причины - Цензор.НЕТ 5319 Судя по списку разрешенных походов, запретили только посещать дома терпимости.
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А тепесб сравните с выпердышем советника "ах какого министра" ... Что еще раз говорит - там подумали головой, у нас - а впрочем как модно быть увереным что у него голова а не задница ?
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А на рыбалку??
Та шотама ловить..
🤣🤣
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значит, выходить утром на работу, будет все население, только по одному..
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Читати не пробували?
К числу "уважительных причин" указ относит:

выход на работу и возвращение домой,Источник: https://censor.net.ua/n3182907
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выпендрежник, эта уважительная причина - практически у 100% взрослого населения..
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кому тогда так громко запрещать?
какой смысл этого заявления, если люди ходят на работу?
не запрещать, а ограничить, и вообще, все должно носить не насильственный характер..
я просто боюсь, что в Украине только покажи дурной пример беспредела властей и полицаев, как говорится, заставь дурака... .. он и лоб расшибет))
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Тим хто просто шастає то по горілку то по клювом пощолкати.
На роботу і назад це один раз на день.
То звісно якби наші прийняли таке то і на роботу би заборонили, бо йолопи. А ізраїльтяни розуміють що повна зупинка всього навіть на пару тижнів матиме наслідки важчі за саму епідемію.
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Походу переехавшие евреи из СССР,решили построить СССР в Израиле
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здесь они доворовывают то, что ещё не украли до них. потом - в Израиль
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Судя по списку разрешенных походов, запретили только посещать дома терпимости.
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главное, на демонстрации можно, все предусмотрели..
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Та у тих жидув най так буде. Пан Бог би іх побив. А наш хлоп,кіть ся верне з чехув,а вать полякув а чи не пригріє свою куму? Ай фітькали на той вірус.. Палинка файна , пропали бисьте.. Ой ,корчма,згорила бись,кулько в тобі грошів пропив,кулько в тобі грошів пропив-ой шо самий не мтою".. Нам пох.. ваш вірус.
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2 ґілки львівськоґо метро не працюють почінаючі з зараз.
3-тя - "Кацапоґілляча" буде працювати бесперебійно - повідомляють львівські власті...
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На карантине даже конструктор начал вызывать интерес...

В Израиле для борьбы с коронавирусом на 7 дней запретили выходить из дома без уважительной причины - Цензор.НЕТ 6802
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А тепесб сравните с выпердышем советника "ах какого министра" ... Что еще раз говорит - там подумали головой, у нас - а впрочем как модно быть увереным что у него голова а не задница ?
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Ви порівняйте з тим що, нам Варченко обіцяє
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пандемия маразма. жиды всегда был бзделовиты. можно и хасидский фашизм вспомнить В Израиле для борьбы с коронавирусом на 7 дней запретили выходить из дома без уважительной причины - Цензор.НЕТ 9350
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