 Граждане, недавно вернувшиеся из ЕС, получат смс с просьбой оставаться дома, - замминистра МВД Геращенко

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Завтра будет массовая смс-рассылка всем гражданам, которые были на территории ЕС, всеми операторами Украины информации о том, что " ... поскольку вы приехали из ЕС, просим вас оставаться дома. Если у вас есть какие-то симптомы ОРВИ или, возможно, коронавируса, вам нужно связаться с семейными врачами и получать консультацию", - рассказал Геращенко.

По его словам, в этих смс-сообщениях также будет ссылка на сайт, разработанный специально для граждан, вернувшихся из-за рубежа, содержащий информацию об этой ситуации.

Замминистра рассказал, что в последние дни каждый въезжающий в Украину должен заполнить анкету и указать в ней свои телефонные контакты.

Также читайте: В Черновицкой области в самоизоляции находятся 15 полицейских, контактировавших с зараженными коронавирусом, - замминистра МВД Геращенко

"Например, сегодня прилетело несколько тысяч человек в "Борисполь", все они получили анкеты, насколько я уведомлен, заполнили их, после этого уже прошли пограничный контроль, поэтому у нас есть возможность связи с этими людьми ", - отметил Геращенко.