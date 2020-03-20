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 Политика Украины
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 Граждане, недавно вернувшиеся из ЕС, получат смс с просьбой оставаться дома, - замминистра МВД Геращенко

Все граждане, которые возвращаются в Украину из ЕС, получат смс-сообщения с просьбой оставаться дома.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Завтра будет массовая смс-рассылка всем гражданам, которые были на территории ЕС, всеми операторами Украины информации о том, что " ... поскольку вы приехали из ЕС, просим вас оставаться дома. Если у вас есть какие-то симптомы ОРВИ или, возможно, коронавируса, вам нужно связаться с семейными врачами и получать консультацию", - рассказал Геращенко.

По его словам, в этих смс-сообщениях также будет ссылка на сайт, разработанный специально для граждан, вернувшихся из-за рубежа, содержащий информацию об этой ситуации.

Замминистра рассказал, что в последние дни каждый въезжающий в Украину должен заполнить анкету и указать в ней свои телефонные контакты.

Также читайте: В Черновицкой области в самоизоляции находятся 15 полицейских, контактировавших с зараженными коронавирусом, - замминистра МВД Геращенко

"Например, сегодня прилетело несколько тысяч человек в "Борисполь", все они получили анкеты, насколько я уведомлен, заполнили их, после этого уже прошли пограничный контроль, поэтому у нас есть возможность связи с этими людьми ", - отметил Геращенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3182904
 
 
 Топ комментарии
 
Гигант мысли, отец зелёной демократии! Граждане, недавно вернувшиеся из ЕС, получат смс с просьбой оставаться дома, - замминистра МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 4075
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В критические моменты всегда вылазит наружу глубина тупости, и степень идиотизма, которые в повседневной жизни не замечаешь, за словесным поносом этих слащавых мудаков. Представьте себе на секунду, кто сегодня управляет страной!!!! Это опущенное чмо, от детского сада, пионерского лагеря, своего двора, и ВУЗа, всегда на подсрачниках. Им пацаны даже машинку не доверяли посторожить в песочнице, а мы по глупости вручили страну порулить! ПЗДЦ!!!
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Сука! с просьбой 😁😁😁😁👍
ЗЕскоты умышлено распространяют короновирус.
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В критические моменты всегда вылазит наружу глубина тупости, и степень идиотизма, которые в повседневной жизни не замечаешь, за словесным поносом этих слащавых мудаков. Представьте себе на секунду, кто сегодня управляет страной!!!! Это опущенное чмо, от детского сада, пионерского лагеря, своего двора, и ВУЗа, всегда на подсрачниках. Им пацаны даже машинку не доверяли посторожить в песочнице, а мы по глупости вручили страну порулить! ПЗДЦ!!!
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С причала рыбачил апостол Антон,
Аваков ходил по воде..
И Антон доставал из воды пескарей,
а Аваков больших стерлядЕй!
И Антон закричал: я покину причал,
если ты не откроешь секрет!
чтоб я тоже ходил,стерлядЕй чтоб ловил,
научи ты меня дурака!
И Аваков ответил: спокойно,Антон!-
у тебя просто нет рюкзака...
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Ну в вот и победил Антоха Пандемию в Украине !!!!!!!
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Если будет требование, возникнет вопрос, а на какие шиши сидящий будет жить.
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Если есть шиши по Европе ездить, то и на продукты найдутся. А вот на какие живут те кто не работает у нас?
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Вижу ещё одного поклонника гулага... Я не ошибся?
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****! с просьбой 😁😁😁😁👍
ЗЕскоты умышлено распространяют короновирус.
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Может все-таки умышленно распространяют мысль о распространении вируса?
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Якась частина цих людей проігнорує СМС і розповсюдить короновірус. Зеленій владі слава!
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смс в жопу засуньте себе....они что там все курят????
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Лучше бы они получили СМС о том что если они будут замечены на улице то получат 10лет тюрьмы)
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Кортеж Зеленского составляю 30 инобрычек,Пороху столько и не снилось Граждане, недавно вернувшиеся из ЕС, получат смс с просьбой оставаться дома, - замминистра МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 1935
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"...вернувшиеся из ЕС, получат смс с просьбой оставаться дома..."
Тю, на вас, а чому відразу не у в'язницю та з космічними штрафами, як то ще вчора лунало із "високих трибун"? Напевно тому, що в'язниці не резинові, де всі місця в них зарезервовані для потенційних учасників III-го Майдану що, можливо, наближається.
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Скоро ЗЕскоты из власти будут СМСками изличать короновирус на дому.
Я этому даже не удивлюсь,в ЗЕстаде неадекватов полно.
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Зеленский простил долги олигархам и ввел льготу на недвижимость свыше 75 квадратных метров.У кого из вас такая жилплощадь?
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20 марта 2020. Раскрыта настоящая природа коронавируса.
Новый коронавирус SARS-CoV-2, появившийся в городе Ухань в Китае в 2019 году и с тех пор вызвавший крупномасштабную эпидемию COVID-19, возник в результате естественной эволюции. К такому выводу пришли ученые Научно-исследовательского института Скриппса, которые раскрыли настоящую природу вируса, проанализировав его геном. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress. В частности, биологи изучили гены, кодирующие белки, что формируют спайки - выступы, позволяющие вирусу присоединяться к клетке и проникать внутрь нее. Ученые сфокусировались на двух важных особенностях: рецептор-связывающий домен (RBD) и сайт расщепления, который позволяет вирусу внедряться в клетку. Оказалось, что RBD эволюционировал, чтобы эффективно взаимодействовать с клеточным рецептором ACE2. Этот домен настолько эффективен для связывания с человеческими клетками, что не может быть создан искусственно на сегодняшний день. Кроме того, если бы вирус был создан искусственно, то был бы использован вирус, который уже известен тем, что вызывает болезнь. Однако основа SARS-CoV-2 существенно отличается от уже известных коронавирусов, заражающих людей
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Наверно , таки меня забанит цензор , но есть вопрос - почему нет сообщений о коронавирусе из индии ? Извините , просто любопытство .
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Таки нове рильце в паху..ойц .. в пуху...??
Реву, с его диєтою, на арену!
Может автопробег устроить? уже есть, даже самальотами..
Баригі при владі..
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КИЇВ. 19 березня. УНН. В Україні станом на 20:00 19 березня підтверджено 21 випадок коронавірусу COVID-19. Кількість підозр на інфікування так само зростає з кожним днем. УНН зібрав усю доступну інформацію з областей України станом на 21:00.

У Волинській області не виявлено жодного клінічно підтвердженого випадку зараження COVID-19.

На Львівщині на сьогодні із 33 підозр - 6 не підтвердились.

На Закарпатті 8 людей в лікарні, чекають результати (на 17:00). При цьому, згодом, у 3 не підтвердилося.

На Рівненщині немає випадків коронавірусу.

На Тернопільщині 6 підозр.

На Прикарпатті на 16:50 було 12 підозр. Утім, пізніше прийшли результати тесту і у померлої напередодні жінки з області виявили коронавірус.

На Житомирщині сьогодні було 4 нових підозри, зокрема подружжя, яке контактувало з померлою від коронавірусу в області. Тим часом, один із підтверджених сьогодні заражених - у Житомирі.

На Буковині на ранок, окрім 10 хворих було 28 підозр.

На Хмельниччині немає навіть підозр на коронавірус.

На Вінниччині 8 підозр перевірили - негативні, ще три нові підозри на сьогодні.

У Києві три випадки коронавірусу, скільки підозр, не уточнюється.

На Київщині два випадки і 5 підозр, з яких одна вже не підтвердилася.

Одеська область мовчить, а в Одесі провели вже 30 тестів на коронавірус, випадків коронавірусу не зафіксовано.

На Чернігівщині на самоізоляції троє людей - контактували з зараженим з Києва. Напередодні повідомлялося про одну підозру в області.

Черкащина не оновлювалася сьогодні ще, на вчорашній вечір не було випадків, одна підозра у Смілі негативна.

На Кіровоградщині ані підозр, ані випадків. Одначе, заражений у Києві - з Кропивницького.

На Миколаївщині очікують результати 9 зразків.

На Сумщині чотири підозри.

На Полтавщині 291 людина на самоізоляції.

На Харківщині мовчать, у Харкові 22 підозри.

На Дніпропетровщині два випадки коронавірусу, встановлюють їхні контакти.

Що стосується Луганської області, то, станом на 18 березня, є інформація про 2 підозри.

На Донеччині один хворий з коронавірусом, його стан стабілізували.

Запорізька область - 6 підозр, 2 негативні, чотири досі на перевірці.

На Херсонщині три підозри - одна негативна, дві ще на перевірці.

За даними окупаційної влади, вже більше 130 осіб в Криму перебувають під наглядом через підозру на коронавірусну хворобу (COVID-19). Однак на півострові не поспішають запроваджувати необхідні карантинні заходи, що мали б убезпечити цивільне населення півострова від наслідків пандемії.
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"На Хмельниччині немає навіть підозр на коронавірус" - брехня, є підозри. Хоча, заради правди - були і раніше, але не підтвердились. Але завтра очікують з Києва парочку (а, взагалі-то - пяток відправили...) результатів аналізів...
Навіть більше того, був вже один летальний - але короновірус там не підтвердився... Грип...
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Важность карантина ещё и в том, что чем меньшее число людей заболеет, тем меньше у вируса шансов мутировать в более агрессивную и живучую форму.
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Все что подписал Зеленский за эти дни,это катастрофа.Коронавирус покажется детским лепетом
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Из жизни на карантине:
Вы знаете, на карантине дома совсем не скучно! Но как такое может быть, что в 1 кг одного пакета гречки 2789 зёрен, а в другом 2804?
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Красивый плакат увидел на стене у Александра Невзорова.надпись на нем...: У ВАС МОЗГ РАКА... Граждане, недавно вернувшиеся из ЕС, получат смс с просьбой оставаться дома, - замминистра МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 9828
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Кто такой Невзоров и откуда он знает, что "У ВАС МОЗГ РАКА..."?
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что не замминистр(министр) то у...бок.
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Вот это меры! Эт не то что метро закрыть
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він ще сказав дослівно "благодаря партии слуг народа на Украине все будет харашо".

Блін, закінчився серіал, перемкнув на сусідній канал, виявилося Г+Г, випадково почув...
От мразота брехлива...
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Да шо ти кажеш? З заробитків прийти і куму рідну не..ото? А пак з кумом упити пувдеці..а не єнну.
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В связи с карантином начал читать Карла Маркса,его работа "Секретная дипломатия XVIII века".это шедевр о дохлятине РАБссии.
Надобранiч Панове...Бережiть Себе. Граждане, недавно вернувшиеся из ЕС, получат смс с просьбой оставаться дома, - замминистра МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 6444
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Враньё.
Из Египта прилетели - никаких анкет не было.
Разъехались по домам, завтра идут на работу заражать тех, кто домой в переполненной маршрутке поедут.
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мощно, спасибо....
а с какого номера будут смс, ну шо бы сразу блокануть номер с ерундой?
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