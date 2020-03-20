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 У них пожар и они не все дают в СМИ, - Лукашенко рассказал о разговоре с российским премьером о ситуации с коронавирусом в РФ. ВИДЕО

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал своим чиновникам о разговоре с премьер-министром Российской Федерации о ситуации с коронваирусом в России.

Как передает Цензор.НЕТ, видео слов Лукашенко, опубликовали пользователи соцсетей.

Лукашенко подчеркнул: "Премьер России мне сказал (про статистику по коронавирусу в РФ) что у них пожар и они не все дают в СМИ".

Также читайте: В России не включили умершую москвичку с коронавирусом в статистику болезни

Источник: https://censor.net.ua/n3182902
 
   
 Топ комментарии
 
Бацька красавчик, спалил свинопсятинскую власть
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https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0

№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії

Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020

Люди, будь ласка, поширюйте, де тільки можете!!!
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Собственно, я был уверен в этом. До 22 апреля в России вируса не будет. Даже если полстраны помрут от него.
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https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0

№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії

Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020

Люди, будь ласка, поширюйте, де тільки можете!!!
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Я так розумію то є звернення до МОНІКИ ЗЕЛЕНСКИ / !!!! / - "...ми нагадуємо Президенту України про долю її попередників , які ... " - ЇЇ / !!!! /
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Бацька красавчик, спалил свинопсятинскую власть
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да он такой же как и российское куйло! только не захотел быть слитым и взбрыкнул! только может закончиться это ящиком для него! вовка такого не прощает! или задушат, или встретится с новичком )))
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Грошики у расейки - тю-тю, у них пожар в сраке, вот и разговорился бацька.
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да он балабол редкий! а кови даст про ср аться всем, и нам в том числе! а Алкашенко су ка еще та, и хоть в параше будет жо па, куйло его все равно замочит, сейчас или чуть попозже... новичку пох, сколько денег в ********* осталось!
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За эти два дня столько треша на тв-каналах! Да про всё что угодно по части карантина и вируса! Бред, бура,мура, склока, паника, туфта, скороспелые эксперды и прочее. Но одна крепкая тема абсолютно не проходит----как *пороблэно*. А закрыта ли граница на востоке страны наглухо? С той стороны уже сказали что мол закрылись от нас. А мы от них? Ответ провис.
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Собственно, я был уверен в этом. До 22 апреля в России вируса не будет. Даже если полстраны помрут от него.
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22 апреля - референдум в рашке по коронации пуйла пожизненно...
Поэтому, будут искривлять статистику и приуменьшать по смерности от короновируса, что бы состоялся референдум...
А сколько русских рабов и холопов подохнет к этому времени, для пуйла значения не имеет.
Главное - пожизненная власть для него.
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Самое интересное, что тогда придется пик эпидемии в России.
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Ага, а народ на виборчих дільницях ще додасть...
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А сколько русских рабов и холопов подохнет к этому времени, для пуйла значения не имеет.

Может даже и имеет: мертвые души, не вошедшие в статистику, весьма полезны для фальсификаций...
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та да, нарид должен голосовать, а как же..
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Для поклонников бульбофюрера, тобто для "белорусов". ЛИТВИНОВ не касатаеtся.!!! Нет никакой пандемии. Это все - грязная лживая пропаганда проклятого Запада. Нет абсолютно никакой необходимости предпринимать экстра-меры безопасности и личной гигиены. Трактор - вот ваш ответ на клевету и тщетные потуги Запада посеять панику. Трудитесь, товарищи! Желательно - в тесно сплоченных коллективах.
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Никто не знае теорию Трампа. В першу чергу - сам Трамп.
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Перше правило теорії Трампа - нікому не казати про теорію Трампа.
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хоть что-то.
Может от*бутся от нас наконец!
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есть вероятность, что к нам будет наплыв беженцев от туда
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В нас свого Ковіду вже повно, колірований - з Австрії, Іспаніїї, Італіїї, Шрі-Ланки, Франції, Німеччини, Єгипту і ще хто-зна звідки... У них пожар и они не все дают в СМИ, - Лукашенко рассказал о разговоре с российским премьером о ситуации с коронавирусом в РФ - Цензор.НЕТ 369

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это да, но по всей видимости на расее все гораздо хуже и похоже, что экономическая ситуация у них будет еще хуже чем у нас.
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Кажуть, пращури про це казали: прийде час, коли москалі до нас у найми підуть. Ото щастя - дааа. Бідна Україна.
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У кацапов сейчас действительно бушуют пожары в Сибири на площади 30 тысяч квадратных километров
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Таки до мазюки привязка була..
Але не в Україні..))
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Весь мир закупает тесты на коронавирус и аппараты ИВЛ (только так можно спасти тяжелых больных). И только в РФ закупают на 170 млн.₽ ... электрошокеры для МВД и ФСИН. Это новые методы борьбы... с коронавирусом
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Ну, Северная Корея отчиталась, что первый и последний заболевший короновирусом ... расстрелян.
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Ниверюявыусьоврьоти!
Таки з тааакми ,на тищі кілометрів, майже прозорого
кордону з паРашкою , і нічаво нє бІла??
1000 та одна білочка казки!!
🤣🤣
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кацапо-фашисты как всегда лгут всем и вся. недонация лгунов!
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А що таке «клопьі»? Чи то очепятка - «хлопьі»?
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напугал саныч своим глобусом.
у моники он мендель в кабинете и всех ети две украинки устраивают.
а ерику моника все таки зря - не причем она была....
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На Раше сейчас вроде официально 199 больных но думаю цифры сильно занижены. В любом случае скоро через соцсети начнет выходить информация. Замолчать это они не смогут, разве что интерет начнут отрубать.
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Скоро легче будет считать незаболевших .
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Нююю, че им пожелать??
Большой петровский загиб!
И сдохнуть в муках !
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Ну, кацапы, выбрали себе сцаря, получите и корону в придачу.
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Сьогодні підслухав ББС(баба бабі сказала):-
дочка її летіла з Бразилії в Україну..
Европейські аеропорти відмовили, посадка була в Дубай..
Там вибір:Мінськ чи Моцква..В Мінську ніякого контролю..
Там вже не почув звідки, але Блабласаr довіз за 500$ чи € до Харькова..
Така фігня , малята..
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