 У них пожар и они не все дают в СМИ, - Лукашенко рассказал о разговоре с российским премьером о ситуации с коронавирусом в РФ. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео слов Лукашенко, опубликовали пользователи соцсетей.
Лукашенко подчеркнул: "Премьер России мне сказал (про статистику по коронавирусу в РФ) что у них пожар и они не все дают в СМИ".
Лукашенко в разговоре со своими подчинёнными случайно проговорился, о своем разговоре с премьером РФ о коронавирусе.— 25Mr.Zorg (@BauldganBabukan) March 19, 2020
Премьер России мне сказал (про статистику по коронавирусу в РФ) что у них пожар и они не все дают в СМИ. pic.twitter.com/SVVnDpOvJA
№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020
Люди, будь ласка, поширюйте, де тільки можете!!!
Поэтому, будут искривлять статистику и приуменьшать по смерности от короновируса, что бы состоялся референдум...
А сколько русских рабов и холопов подохнет к этому времени, для пуйла значения не имеет.
Главное - пожизненная власть для него.
Может даже и имеет: мертвые души, не вошедшие в статистику, весьма полезны для фальсификаций...
Может от*бутся от нас наконец!
🤣🤣
Але не в Україні..))
Таки з тааакми ,на тищі кілометрів, майже прозорого
кордону з паРашкою , і нічаво нє бІла??
1000 та одна білочка казки!!
🤣🤣
https://sek.net/506184578-2020-oh.html
у моники он мендель в кабинете и всех ети две украинки устраивают.
а ерику моника все таки зря - не причем она была....
Большой петровский загиб!
И сдохнуть в муках !
дочка її летіла з Бразилії в Україну..
Европейські аеропорти відмовили, посадка була в Дубай..
Там вибір:Мінськ чи Моцква..В Мінську ніякого контролю..
Там вже не почув звідки, але Блабласаr довіз за 500$ чи € до Харькова..
Така фігня , малята..