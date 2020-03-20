 У них пожар и они не все дают в СМИ, - Лукашенко рассказал о разговоре с российским премьером о ситуации с коронавирусом в РФ. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео слов Лукашенко, опубликовали пользователи соцсетей.

Лукашенко подчеркнул: "Премьер России мне сказал (про статистику по коронавирусу в РФ) что у них пожар и они не все дают в СМИ".

Лукашенко в разговоре со своими подчинёнными случайно проговорился, о своем разговоре с премьером РФ о коронавирусе.

Премьер России мне сказал (про статистику по коронавирусу в РФ) что у них пожар и они не все дают в СМИ. pic.twitter.com/SVVnDpOvJA — 25Mr.Zorg (@BauldganBabukan) March 19, 2020

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