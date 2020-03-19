 Инфекционное отделение Александровской больницы Киева, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус, взяла под охрану Нацгвардия

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она заявила в эфире телеканала "1+1" в четверг вечером.
"На выходные были неописуемые события, когда люди здоровые ломились в инфекционное отделение, чтобы протестироваться на коронавирус. Сейчас в Александровской больнице дежурит Нацгвардия, поэтому отделение уже работает более спокойно", - сказала она.
Она отметила, что "всех протестировать невозможно".
"Всех протестировать невозможно, это никто не может себе позволить, даже система здравоохранения США. Но, конечно, у нас будет расширение доступа к тестированию", - сказала она.
Голубовская сообщила также, что в настоящее время Минздрав готовит протоколы лечения COVID-19.
Нацгвардійцям, до речі, індивідуальні засоби захисту видали?
Цирк, рекламу роблять..
мусорня хочет Киев превратить в концлагерь..
Ю. Корея всех тестировала. Но где голубовская, а где инфекционисты Ю. Кореи....
1.Відлов бродячих тварин.
2.Допомога безхатькам: безплатне харчування, душ, дезинфекция одежи (дезінфекція ультрафіолетом), роздача антисептика...
І не впускати в метро без маски, якщо нема де купити, то таку маску можна зробити самому.
Третий месяц пандемии по миру. У нас начали готовить протоколы лечения.
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України"