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 Инфекционное отделение Александровской больницы Киева, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус, взяла под охрану Нацгвардия

Инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве, в которое госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус, охранят военнослужащие Национальной гвардии, сообщила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения короновируса Ольга Голубовская.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она заявила в эфире телеканала "1+1" в четверг вечером.

"На выходные были неописуемые события, когда люди здоровые ломились в инфекционное отделение, чтобы протестироваться на коронавирус. Сейчас в Александровской больнице дежурит Нацгвардия, поэтому отделение уже работает более спокойно", - сказала она.

Она отметила, что "всех протестировать невозможно".

"Всех протестировать невозможно, это никто не может себе позволить, даже система здравоохранения США. Но, конечно, у нас будет расширение доступа к тестированию", - сказала она.

Голубовская сообщила также, что в настоящее время Минздрав готовит протоколы лечения COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновцах зафиксировано 5 новых случаев инфицирования COVID-19

Источник: https://censor.net.ua/n3182901
 
 
 Топ комментарии
 
зачем? сечас сабаковцы себе премий повыписывают, и будут трындеть, шо они остановили пандемию..
мусорня хочет Киев превратить в концлагерь..
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Голубовская сообщила также, что в настоящее время Минздрав готовит протоколы лечения COVID-19.

Третий месяц пандемии по миру. У нас начали готовить протоколы лечения.
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Зачем ? Чтобы никто не сбежал или чтобы туда никто не мог попасть ?
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Чтобы никто не протестировался ненароком.
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Це кого і від кого захищати вони будуть - хворих від агресивних здорових чи навпаки?
Нацгвардійцям, до речі, індивідуальні засоби захисту видали?
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Щоб кремацію не зробили??
Цирк, рекламу роблять..
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зачем? сечас сабаковцы себе премий повыписывают, и будут трындеть, шо они остановили пандемию..
мусорня хочет Киев превратить в концлагерь..
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всех протестировать невозможно (с)
Ю. Корея всех тестировала. Но где голубовская, а где инфекционисты Ю. Кореи....
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Пропоную таке:
1.Відлов бродячих тварин.
2.Допомога безхатькам: безплатне харчування, душ, дезинфекция одежи (дезінфекція ультрафіолетом), роздача антисептика...
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Потрібно запустити метро, просто деякі зупинки пропускати, тоді буде менше народу.
І не впускати в метро без маски, якщо нема де купити, то таку маску можна зробити самому.
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Ключовими тут є слова "протестестувати всіх неможливо". Це перемовляється із заявою бабці Меркель, що перехворіє 70% населення планети. Пізніше я бачив в новинах інші цифри - 40-70%. Хоча, що я на неме, досить комічна ситуація коли здоровані згуртувались та штурмують шпиталь, щоб здати якісь там аналізи. Щось-таки вони там не дорозповідали....
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Голубовская сообщила также, что в настоящее время Минздрав готовит протоколы лечения COVID-19.

Третий месяц пандемии по миру. У нас начали готовить протоколы лечения.
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У нас военну доктрину на третій рік війни прийняли.
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Хмммм............. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №555/2015
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України"
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где кабинки для дизенфекции? почему населению не подвозят дезенфицирующие жидкости? так как люди не смогут зарабатывать деньги, как будет решаться вопрос с обеспечением людей едой, водой и медикоментами (за чей счет?), где план всех этих заходов? мудрый нарид должен понимать, что их ждет.. если это конечно не тотальное нае....во и мы не живем в гребаной матрице.
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А бубачка туда придет пиариться и обниматься с больными, как в новых санжарах?
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Американці не тестують всіх підряд не тому що, не можуть собі дозволити, а тому що не бачать сенсу тестувати поки ще здорових людей у яких мала вірогідність бути вже інфіковані. Але вони тестують всіх хворих та їх оточення.
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