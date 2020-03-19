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 В Черновцах зафиксировано 5 новых случаев инфицирования COVID-19, в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, - Минздрав

Вечером 19 марта при результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксировано 5 новых случаев инфицирования коронавируса в Черновицкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

"Пациенты изолированы, их состояние стабильное", - говорится в сообщении.

Таким образом, на Буковине уже 15 зафиксированных случаев COVID-19.

Как рассказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, среди инфицированных - не только люди, которые вернулись из-за границы, но и так называемые контактные лица, то есть те, кто общался с зараженными дома. Поэтому он вновь подчеркнул важность самоизоляции.

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Сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

В Черновцах зафиксировано 5 новых случаев инфицирования COVID-19, в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, - Минздрав 01

Источник: https://censor.net.ua/n3182900
 
 
 Топ комментарии
 
сейчас привезут тесты и мы офигеем от количества.........
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Спочатку по 1 випадку в день, потім по 5, згодом буде по 15, потім по 50, якщо не дотримуватись карантину вже зараз - по 100 в день, а потім як в Італії або в Іспанії.
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большинство перенесет этот вирус, как обыкновенное орви..
не надо паники, которое разгоняет власть дилетантов..
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Як це не цинічно звучить. Серед 400+ летальних випадків та 4000+ підтверджень заражень на коронавірус в Італії кожної доби, ніколи не були такі прозорі та чисті канали у Венеції, як зараз. Природа теж має себе якось захищати від пагубної для неї діяльньсті людини.
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Это лишь доказывает тот факт, что загаженность человеком земли поверхностная, если бы не пластик и ДДТ.
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Интересно, а в аптеках появятся тесты ? Люди бы быстрее определяли и быстрее бы вирус удалось свернуть в нуль
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вроде бы на черном рынке они стоят 600грн....официально кажется 1000грн......в больницах еще дороже............в китае кажется цена 2 доллара (60грн!!!!!!)........вот такие дела...
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Коронавирус распространяется в Лондоне быстрее, чем в других частях Великобритании
Власти Лондона для уменьшения распространения коронавируса закрывают до 40 станций метро. Об этом сообщает BBC.
Как сообщается, после того, как премьер-министр Борис Джонсон сказал, что вирус распространяется в Лондоне быстрее, чем в других частях Великобритании, было принято решение закрыть до 40 станций метро и уменьшить количество автобусных маршрутов.
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Складається враження що всі сили лахти кинули на українські ресурси,щоб висміювати епідемію короновірусу і підбурювати не дуже розумних українців проти любих спроб влади їх врятувати.
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как эта власть может врятувать, если элементарно не может завести в аптеки маски и разобраться с тем, как так получилось, что крадуцкий продал весь запас масок за наличку в обход налогов Украины..
эта власть только вредит и создает хаос..
от вируса люди спасутся, а голода и геноцида - большинство украинцев не переживет..
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80 % в общественном транспорте ездит без масок и далеко не по 20 чел
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Ок, де можна зробити імунограму на наявність антитіл саме до цього вірусу?
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Китайские медики исследовав истории болезней пациентов двух больниц города Ухань, сообщили по дням как протекает заболевание. Об этом сообщают thelancet.com, пишет Daily Mail.

По их наблюдениям, симптомы коронавируса похожи на признаки простуды или гриппа - общее недомогание, головные боли, кашель и повышенная температура. Перед вирусом особенно уязвимы пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом.

День 1−4. Основным симптомом является повышенная температура. У некоторых пациентов она может сопровождаться болью в мышцах, сухим кашлем, тошнотой и диареей. При этом, начало болезни может протекать в довольно мягкой форме, из-за чего пациенты не воспринимают симптомы серьезно.

День 5−6. В эти дни у пациентов начинается затруднение дыхания. Коронавирус чаще поражает пожилых людей у которых есть проблемы со здоровьем.

День 7. Существенно усиливаются проблемы с дыханием. В тоже время было выявлено, что у большинства пациентов в этот период симптомы ослабевали.

День 8−9. У пациентов, тяжело переносящих инфекцию, развивались признаки острого респираторного дистресс-синдрома: легкие уже не могли должным образом обеспечивать кислородом жизненно важные органы.

День 10−11. Пациенты, которые тяжело переносят заболевание поступали в реанимацию. Пациенты жаловались на боль в животе.

День 12−13. В эти дни пациенты начинают идти на поправку, снижается температура, прекращается одышка.

День 17. Выздоравливающих пациентов выписывают.

Медики отмечают, что кашель является второстепенным симптомом и после выписки многие излечившиеся продолжали кашлять.

Период выздоровления занимал около 22 дней, однако некоторые пациенты умирали на 18 день.
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Метание людства перед Коронавирусом,напоминает страх малюка перед заходом к стоматологу на удаление зуба.Уже на входе в клинику,малюк вдохнув специфический запах клиники,впадает в панический ужас,дискомфорт давящий на психику и вызывающий страхи.Дальше, само кресло и человек в маске с щипцами.Малюк переполнен эмоциями,нахлынуло чувство паники и хочется убежать...И вот,спустя мгновенье и рывок,зуб летит в отходы.Чик, и зуб на небесах,а малюк и не понял,как это случилось.Но он уже успокоился и не плачет.И спустя некоторое время,будет спрашивать себя:И чего я боялся?
Так и с вирусом.Влада зараз по дороге в клинику.Да так накрутил её запах вируса,що она готова вводить ЧП У Чернівцях зафіксовано 5 нових випадків інфікування COVID-19, в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5442
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правительство в патовой ситуации. им нужно объявлять ЧП и полную изоляцию, чтобы спасти людей от вымирания из-за коронавируса, но при этом люди будут умирать с голоду, будут бунты, революции, гражданские войны. либо пустить все на самотек, вымрет 5 млн украинцев и правительство обвинят в геноциде )) я бы выбрал второй путь ) но хорошо, что я не в правительстве ))
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