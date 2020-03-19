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 В России не включили умершую москвичку с коронавирусом в статистику болезни

В России оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса не стал включать погибшую в четверг москвичку с инфекцией в статистику гибели от болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Летальных исходов в России не зарегистрировано, заявили в штаб в четверг информационным агентствам. По состоянию на 19 марта количество больных, заразившихся коронавирусной инфекцией в России, выросло на 52 случая – до 199.

За день коронавирус обнаружили у пациентов в 23 регионах России. Больше всего случаев в Москве – 12 человек. По пять инфицированных обнаружены в Московской и Свердловской областях; в Тульской области, в Красноярском и Хабаровском краях – по три новых случая; в Тамбовской, Воронежской, Кировской областях и Краснодарском крае – по два случая. В еще 13 регионах – по одному случаю. Все новые заболевшие, по утверждению оперативного штаба, в последние две недели посещали другие страны.​

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о первой смерти от коронавируса. От пневмонии скончалась 79-летняя пациентка московской инфекционной больницы. Пациентка была госпитализирована 13 марта. С 14 марта она проходила лечение в частной клинике, спустя два дня её перевели в городскую инфекционную больницу. Результат анализа на коронавирус оказался положительным. Больная находилась в изолированном боксе и была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. По сообщению врачей, смерть наступила из-за оторвавшего тромба.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182898
 
 
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Ярослав Свиридов

@yasviridov 14 мар.

Гослайтинг - когда государство уверяет, что ничего такого не было.
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Kavkaz Center@newkc14

В России не включили умершую москвичку с коронавирусом в статистику болезни - Цензор.НЕТ 4912 Еще не вечер:

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Алё, кремлевская крыса. Готовься к реальному обнулению
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Уметают 80 летние люди, печально, а если бы эта пневмония развилась после банального гриппа, то всем стало бы легче? У нас вон менты уже комендантский час вводить собираются, и продукты по талонам раздавать. Что то непонятное творится.
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Московські клініки неефективні , шо й казати за наші райлікарні .або самоізоляцію.
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Бросьте! Да кто там это быдло считает. Одной мразью больше одной меньше.
Какая разница!( цитата "величайшего" политика современности).
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Это мне напоминает грузинский фильм как собачка сдохла после того как шашлык попробовала
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