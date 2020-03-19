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 Минздрав рассматривает варианты продления карантина, - Ляшко. ВИДЕО

В Украине зафиксированы случаи внутристранового инфицирования коронавирусом, сообщил заместитель министра главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в эфире телеканала "1+1", отметив, что в настоящее время в Украине подтвержден 21 случай заболевания COVID-19.

Ляшко также сообщил, что Украина ожидает поступления экспресс-тестов.

Он также сообщил, что Минздрав рассматривает варианты продления карантина, если сохранятся темпы распространения вируса в соседних странах.

"Готовимся к продлению карантина, это не секрет. Если будут сохранятся такие темпы распространения в соседних странах, карантин будет продлен", - сказал он.

Ляшко подчеркнул, что Украина только начинает перестраиваться к режиму карантина, поэтому оценивать его эффективность пока рано.

"Мы только начинаем внедрять карантин, страна еще не так перестроилась. Есть внутреннее страновое распространение. Результат пока оценить сразу будет тяжело", – сказал он.

Ляшко призвал сократить мобильность и меньше пользоваться общественным транспортом и сократить контакты.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182897
 
 
 Топ комментарии
 
Привезли из Китая 40 человек...устроили цирк на дроти в Санжарах...попытались попиарится...гандонов даже завезли...
А в это время морадер радуцкий продал маски из госрезерва...и теперь их днем с огнем не найдешь...
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А чего бы им тем фактам не быть?
100 тысяч заробитчан в страну безо всякой обсервации запустили...чего другого зеленое стадо ожидало??
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Ничего в карантине страшного нет. Страшно, когда его вводят дегенераты.
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Совет форумчанПравила форума
 
Есть факты ? А раньше их не было ? Или не было мозгов в голове ,чтобы приготовиться к этой беде ...
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так факты самолет Опы Зленского привез сегодян из Австрии.. м МЯУ Бени привозит 57 рейсов а нафига?7я вас спрашвиаю 3 смерти и все откуда.. ПЕРВАЯ БАБУЛЬКА ПОЕХАЛА В ПОЛЬШУ ВТОРАЯ СМЕРТЬ ТАКЖЕ СВЯЗАННО БЫЛО С ИНФИЦИРОВАНИЕМ ОТ ТАКОГО ЖЕ ТУРИСТА.. ТРЕТЬЯ СМЕРТЬ ТАКЖЕ СВЯЗАНЫ С КОНТАКТОМ ТУРИСТА ИЛИ ТУРПОЕЗДКОЙ КОРОЧЕ ВСЕ ЗАХОДИТ С ЕВРОПЫ АЗИИ КИАТЯ АМЕРИКИ И ТАК ДАЛЕЕИ КАКИМ БОКОМ ТРАНСПОРТ Е ХОДИТ ГДЕ ТО В ЖОПИНСКЕ
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А чего бы им тем фактам не быть?
100 тысяч заробитчан в страну безо всякой обсервации запустили...чего другого зеленое стадо ожидало??
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Что значит "без всякой обсервации"? Ты как себе представляешь "обсервировать" сто тысяч человек? Є факти поширення коронавірусу всередині країни. МОЗ розглядає варіанти продовження карантину, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8847 На самом деле заробитчан миллионы, поэтому тут ответы на твои вопросы отсутствуют.
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Очень просто...военные палатки в поле ставить и селить...ангары быстроводимые...было бы желание и мозги...времени было вагон..
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Після того що дикуни з Микулинець, Вінників і Нових Санжар влаштували для першої групи на обсервацію з Китаю - ніхто б не допустив декілька сот тисяч потенційно інфікованих до себе у населені пункти, а проходити обсервацію в палатках і ангарах відмовились би самі прибулі.
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Что значит отказались бы? За это сейчас уже уголовная ответственность введена..
Могли бы начать упираться...но для этого есть палки и плетки..загнали бы..
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Ага, загнали би. Такі як ти тільки цього й чекають, щоб заголосити про свавілля зеленої влади і неминучий майдан. Не захотіли добровільно самоізолюватись як цивілізовані люди - прийдеться заганяти силою всю країну на карантин.
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Завтра- послезавтра ЧП обьявят...и загонят всех...и зебилов в том числе....
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Правильно, загонять. Не захотіли слухати коли сказали самоізолюватись всім із групи ризику - пішли по родичах, церквах і шопитись. Не захотіли слухати коли попросили максимально обмежити спілкування і пересування громадським транспортом, і навіть задля цього закрили метро - не послухали, вдома не залишився майже ніхто, всі пішли заштовхуватись в автобуси. Тепер через вас всіх будут заганяти силою.
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А сейчас вся страна в концлагере будет...ЧП введут..и будешь сидеть..
Тебе так больше нравится?
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Мне весь этот маразм не нравится вообще. Мне нравится Рютте. Ты мне тоже очень не нравишься - не люблю поклонников ГУЛАГа - мерзкие люди, каждый из них абсолютно уверен, что уж он будет вертухаем.
Когда сидит достаточно много, это может кончится плачевно и для охраны и для поставившего её правительства.
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Проспись...я не предлагаю гулага...я пркдлагаю двухнедельную обсервацию..
Правда предлагать уже поздно...зеленое стадо сделало все что ьы щапустить вирус в страну...безконтрольно..
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Проблема в том. Что пока седлецкая сидела в Санжарах , бубочка должен был тесты закупать , а не маски продавать
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И нечего обвинять заробитчан и туристов . Страна вообще не готова к вирусу из-за наполеончика
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Он должен был ограничить перелеты. Вначале вылеты из страны, а через неделю и влеты. Большинство заболевших заболели уже в марте.
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В них розділення повноважень. Зеленський закриває очі, Радуцький продає, а Седлецька сидить за обох.
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это вы идиоты градусником растащили эту дрянь по стране , может еще вякнешь что 44 тысячи что за эти дни притащили кто то обследовал ? Чем ? Снова градусником ?
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Соседка, 53 года, приехала из Италии. Сиделкой работала там. Тетки местные увидев на улице, загнали домой, пообещали перебрасывать продукты через забор, а по истечению 14-ти дней обещали поставит ей 3 литра самогона, "если сами живы будем".
Включается глубинная память у народа о таких вещах.
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Самогон , хлеб и сало - спасение украинцев всегда
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вони не хочуть і не можуть
ми знову маємо самі



Мишаниганз@el_archangel





У нас в Чехии какая-то волна гражданских инициатив по помощи в борьбе с коронавирусом. Новости одна другой краше (тред).
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Ничего в карантине страшного нет. Страшно, когда его вводят дегенераты.
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когда дегенераты становятся комедийными актерами оказывается тоже страшно.
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Привезли из Китая 40 человек...устроили цирк на дроти в Санжарах...попытались попиарится...гандонов даже завезли...
А в это время морадер радуцкий продал маски из госрезерва...и теперь их днем с огнем не найдешь...
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эти 40 обратно в Китай давно сипались...
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а эта эскортница с собачкой даже не уезжала
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Продав 48 МІЛЬЙОНІВ масок.
Тобто БУЛО з часів Порошенка, на КОЖНОГО українця з запасом.
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Так он наверно самолётом и вёз маски - а украинцы уже прикрытие 😁😁😁
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Корпорація Roshen вже закуповує першу партію комплектів костюмів індивідуального захисту медпрацівників. Roshen протягом багатьох років реалізує благодійні проекти у секторі охорони здоров'я і не залишається осторонь в час боротьби з пандемією COVID-19.Есть факты распространения коронавируса внутри страны. Минздрав рассматривает варианты продления карантина, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5853
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петро лексиич, на сегодня агитации достаточно, пора спать
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Мишаниганз@el_archangel 8 ч

Технический университет в Либерце разработал нановолоконную ткань, которая защищает от вируса на 99%. Каждый день универ производить все больше и больше масок и передаёт их местной больнице (@boo_the_crab)
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а чего...Армию подняли и тут думаю всё получится...
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Есть факты распространения коронавируса внутри страны. Минздрав рассматривает варианты продления карантина, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7261

US President Donald Trump charged Thursday that the world is "paying a big price" for China's lack of transparency on the outbreak of the new coronavirus there several months ago.

"It would have been much better if we had known about this a number of months earlier," Trump told reporters at a White House briefing on the pandemic.
"It could have been contained to that one area of China where it started. And certainly the world is paying a big price for what they did."
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Це не моє діло але відосіки з китаю літали по всіх пабліках. Треба було логарифмічну лінійку щоб допетрати що люди які падаютьна вулиці і "космонавти" з розбризкувачами на вулицях із нат е шоу
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та говори уже прямо ,зебил довбаный : "мы -обосрались"..
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Так у тебя аж 4 способа борьбы с коронавирусом.
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главное, что бы у нас не было как в Северной Мракобессии.. Догадайтесь, где будет вспышка вируса?!
Москва. 18 марта. INTERFAX - Около 70 тысяч верующих поклонились мощам Иоанна Крестителя за время их пребывания в Петербурге.
"В течение восьми с половиной дней нахождения мощей в Казанском соборе, несмотря на разную информацию в СМИ и соцсетях, количество паломников к мощам не уменьшалось. В субботу и воскресенье, а также в последний день пребывания 17 марта людей было еще больше, чем в предыдущие дни. Сегодня рано утром святыню торжественно проводили обратно в Иерусалим", - сообщила "Интерфаксу" начальник сектора коммуникаций Петербургской епархии Наталья Родоманова.
По ее словам, во время поклонения мощам принимались необходимые санитарно-профилактические меры, в частности, поверхность ковчега со святыней обрабатывалась дезинфицирующими растворами. "После каждого приложившегося человека ковчег протирался тканевой салфеткой со специальным антисептическим раствором, и она регулярно менялась", - рассказала представитель епархии.
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ага.. "регулярно протирали" - стояла девченка с простой тряпкой и не успевала вытирать.. тряпка не менялась.
Но и это - пофиг, потому что потом эти е*пнутые шли и целовали икону - которую уже вобоще НЕ протирали))
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вы представьте мозоли на руках у этой девушки, если протирать иконы после 70 000 зомбированных идиотов, + еще каждый кашлянет и перднет, поделится своими болячками..
В Рашке будет просто гигантский скачок вируса!..
Є факти поширення коронавірусу всередині країни. МОЗ розглядає варіанти продовження карантину, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2964
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та даже если и не лобызали бы. по сути 70k прошли через одно место.
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ФАКт твьордый или на полшестого??
Валну не гани!
Пугаєш??
😂
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теперь у Квартала-95 аншлага долго не будет... Є факти поширення коронавірусу всередині країни. МОЗ розглядає варіанти продовження карантину, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8049
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Не факт, у нас народ креативный, могут придти с тухлыми яйцами.
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Кто может объяснить: в Малайзии: 900 заболевших, из них 2 умерло. Там что змеями лечат?
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https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0

№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії

Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020

Люди, будь ласка, поширюйте, де тільки можете!!!
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Якщо обирати між тим, що діти невідомо скільки не будуть ходити до шкіл, де правду кажучі, теж працює купа всілякого біосміття, але всеж таки чомусь вчать, та проблемами людей зі слабким здоров'ям, то хай ці люди самі ізольовуються. Треба щоб Держава їм допомогла. Але не можуть фундаментальні права більшості людей скасовуватись внаслідок примарної небезпеки для невеликої частини населення. Якщо дехто з цих бідолашних людей помре, то це буде прикро, але що поробити? Сидіти рік на карантині? А що потім їсти? Це і так нічому не навчить інших, таких самих, які будуть продовжувати курити та вести спосіб життя далекий від здорового.
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итальянский вариант...но будет много "круче"...лучше не стоит пробовать... Є факти поширення коронавірусу всередині країни. МОЗ розглядає варіанти продовження карантину, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8086
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о, хоть кто-то трезво рассуждает.
раз на государство нет надежды, значит каждый должен сам о своих стариках заботиться. И да.. кто-то умрет несмотря ни на что.
Но ставить на паузу страну.... а бабло где брать потом? Тем более все равно карантин через жопу работает - получили все недостатки карантина и ни одного преимущества
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конечно, в Украине в аптеках - нет элементарных масок..
власть под суд надо отдать..
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Мальчик балдеет. Чувствует себя великим диктатором. Власть... такая власть. Её хлебом не корми дай народ прижать. Потом удивляются, когда их на вилы: Мы ж только хорошего хотели!
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Власть непрофессиональна и некомпетентна
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Короновирус - не повод НЕ УДЕЛЯТЬ ВНИМАНИЕ ПОСЕВНОЙ
Что сейчас делается на полях ?
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Утром покос, вечером надои, то корова опоросится, то куры понеслись… А тут вишня взошла! Свекла заколосилась!.. Пашешь, как трактор… А ежели дождь во время усушки?
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Когда в аптеках появятся медицинские маски по доступной цене?
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Они ничего не умеют и беспросветно тупые. Чего ты от них хочешь?
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Я не от "них" хочу.
Меня беспокоит всенародное безразличие к выходкам этой власти.
Этот гнойник не рассосётся сам.
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оце "крепкие гаспадарнікі" при владі...передавой опит...
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Якщо потримати народ без заробітної плати декілька місяців, недовго і до соціальних бунтів...те ще, має бути!
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власть сама должна уйти на карантин, все, что она делает - становится только хуже для Украины и украинцев))
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"Мы только начинаем внедрять карантин, страна еще не так перестроилась". При предыдущем зебиле Горби ещё не так "перестраивались":

Є факти поширення коронавірусу всередині країни. МОЗ розглядає варіанти продовження карантину, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7751
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Власти устроили фальстарт с карантином. Италия и Испания вводили его последовательно. Как и Англия с Францией и Германией. А наши раз и карантин. Глупое решение, которое сыграет против них уже через пару недель.
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знаете, спадають на думку слова великого Т.Г.Шевченка... тільки перефразую-"якби ви знали паничі що кажуть люди уночі"...(про цей "заміс" влади з карантином...)
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чого ж...це "обсервація" по-квартальски...шоу має продовжуватись...
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Ваш недолугий карантин не допомагає в боротьбі з вірусом і до всього того гробить всю економіку країни.
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"гробить всю економіку країни." - на це й розраховане це шоу

МОЗ розглядає варіанти продовження карантину, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8721
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Пояснюю що буде. Падіння економіки на 20%-50%. Мільйон безробітних. Майдан. Це те що вони хочуть?

Але країна не витримає більше ніж 1-1.5 місяці жорсткого карантину. Ну, 2 від сили. Просто тоді підуть майданити ті хто воював. Не провокую, а просто аналізую і перебачаю ситуацію.

Звичайно, кілька тижнів карантину може і корисні. Але потім потрібно буде вигадати інші заходи, щоб і люди працювали, і за гігіеною слідкували. макси, перчатки, перевітрювання і вентиляуія, дезинфекція, санітарні часи, зменьшення черг, дистанція один від одного, кашляешь? сиди вдома, і таке інше.
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какой там вирус или карантин ... мля жек 3111 в десн.районе отключили горячую воду - меняют трубы в общих коридорах, ни помыться, ни постираться
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