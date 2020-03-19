 Минздрав рассматривает варианты продления карантина, - Ляшко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в эфире телеканала "1+1", отметив, что в настоящее время в Украине подтвержден 21 случай заболевания COVID-19.
Ляшко также сообщил, что Украина ожидает поступления экспресс-тестов.
Он также сообщил, что Минздрав рассматривает варианты продления карантина, если сохранятся темпы распространения вируса в соседних странах.
"Готовимся к продлению карантина, это не секрет. Если будут сохранятся такие темпы распространения в соседних странах, карантин будет продлен", - сказал он.
Ляшко подчеркнул, что Украина только начинает перестраиваться к режиму карантина, поэтому оценивать его эффективность пока рано.
"Мы только начинаем внедрять карантин, страна еще не так перестроилась. Есть внутреннее страновое распространение. Результат пока оценить сразу будет тяжело", – сказал он.
Ляшко призвал сократить мобильность и меньше пользоваться общественным транспортом и сократить контакты.
100 тысяч заробитчан в страну безо всякой обсервации запустили...чего другого зеленое стадо ожидало??
Могли бы начать упираться...но для этого есть палки и плетки..загнали бы..
Тебе так больше нравится?
Когда сидит достаточно много, это может кончится плачевно и для охраны и для поставившего её правительства.
Правда предлагать уже поздно...зеленое стадо сделало все что ьы щапустить вирус в страну...безконтрольно..
Включается глубинная память у народа о таких вещах.
ми знову маємо самі
Мишаниганз@el_archangel
У нас в Чехии какая-то волна гражданских инициатив по помощи в борьбе с коронавирусом. Новости одна другой краше (тред).
А в это время морадер радуцкий продал маски из госрезерва...и теперь их днем с огнем не найдешь...
Тобто БУЛО з часів Порошенка, на КОЖНОГО українця з запасом.
Мишаниганз@el_archangel 8 ч
Технический университет в Либерце разработал нановолоконную ткань, которая защищает от вируса на 99%. Каждый день универ производить все больше и больше масок и передаёт их местной больнице (@boo_the_crab)
US President Donald Trump charged Thursday that the world is "paying a big price" for China's lack of transparency on the outbreak of the new coronavirus there several months ago.
"It would have been much better if we had known about this a number of months earlier," Trump told reporters at a White House briefing on the pandemic.
"It could have been contained to that one area of China where it started. And certainly the world is paying a big price for what they did."
Москва. 18 марта. INTERFAX - Около 70 тысяч верующих поклонились мощам Иоанна Крестителя за время их пребывания в Петербурге.
"В течение восьми с половиной дней нахождения мощей в Казанском соборе, несмотря на разную информацию в СМИ и соцсетях, количество паломников к мощам не уменьшалось. В субботу и воскресенье, а также в последний день пребывания 17 марта людей было еще больше, чем в предыдущие дни. Сегодня рано утром святыню торжественно проводили обратно в Иерусалим", - сообщила "Интерфаксу" начальник сектора коммуникаций Петербургской епархии Наталья Родоманова.
По ее словам, во время поклонения мощам принимались необходимые санитарно-профилактические меры, в частности, поверхность ковчега со святыней обрабатывалась дезинфицирующими растворами. "После каждого приложившегося человека ковчег протирался тканевой салфеткой со специальным антисептическим раствором, и она регулярно менялась", - рассказала представитель епархии.
Аминь!
Но и это - пофиг, потому что потом эти е*пнутые шли и целовали икону - которую уже вобоще НЕ протирали))
В Рашке будет просто гигантский скачок вируса!..
Валну не гани!
Пугаєш??
😂
Тщательно мойте руки
№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020
Люди, будь ласка, поширюйте, де тільки можете!!!
интересно-а этим (УПМП) "прастят"...?! или тоже "закроють"...на карантиннн...
раз на государство нет надежды, значит каждый должен сам о своих стариках заботиться. И да.. кто-то умрет несмотря ни на что.
Но ставить на паузу страну.... а бабло где брать потом? Тем более все равно карантин через жопу работает - получили все недостатки карантина и ни одного преимущества
власть под суд надо отдать..
Что сейчас делается на полях ?
Меня беспокоит всенародное безразличие к выходкам этой власти.
Этот гнойник не рассосётся сам.
www.rbc.ua
Штурм автобусів і черги на зупинках
Але країна не витримає більше ніж 1-1.5 місяці жорсткого карантину. Ну, 2 від сили. Просто тоді підуть майданити ті хто воював. Не провокую, а просто аналізую і перебачаю ситуацію.
Звичайно, кілька тижнів карантину може і корисні. Але потім потрібно буде вигадати інші заходи, щоб і люди працювали, і за гігіеною слідкували. макси, перчатки, перевітрювання і вентиляуія, дезинфекція, санітарні часи, зменьшення черг, дистанція один від одного, кашляешь? сиди вдома, і таке інше.