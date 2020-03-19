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Все про:взятка (4928) Одесса (5953) правоохранительные органы (1106) ГБР (1044)

 Полицейский задержан в Одессе на взятке 16 тыс. грн, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке заместителя начальника одного из секторов Хаджибеевского отделения полиции Суворовского отдела полиции г. Одессы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Полицейский задержан в Одессе на взятке 16 тыс. грн, - ГБР 01

По предварительной информации, полицейский требовал от гражданина 16 тыс. гривен, за непривлечение его к административной ответственности за торговлю в неустановленном месте. 19 февраля он получил первую часть взятки в сумме 8 тыс. гривен.

19 марта во время получения второй части взятки полицейский был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Полицейский задержан в Одессе на взятке 16 тыс. грн, - ГБР 02
Полицейский задержан в Одессе на взятке 16 тыс. грн, - ГБР 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области на взятке 1,8 тыс. долл. попался чиновник Государственной налоговой службы, - ГБР. ФОТО

Полицейский задержан в Одессе на взятке 16 тыс. грн, - ГБР 04

В случае доказательства вины, взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182896
 
   
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Нет. Первая жертва коронавируса не он.
В гараже рухнул стеллаж с 200кг гречки, макарон и тушёнки и придавила первую жертву.
Тоже в Одессе 19 минут назад. Полицейский задержан в Одессе на взятке 16 тыс. грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 3624 Полицейский задержан в Одессе на взятке 16 тыс. грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 1425
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16 шт ? в Одессе на это скажут , ну где вы тут увидели деньги Полицейский задержан в Одессе на взятке 16 тыс. грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 6224
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Одні поліцаї хабара беруть,другі мріють коменданський час увести.Українці,досить кормити бидло при владі.
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досить кормити бидло при владі? - в цьому щось є, вже травка підросла - нехай бидло йде пасеться на вигоні.
Але владу треба кормити.
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