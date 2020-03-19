 Полицейский задержан в Одессе на взятке 16 тыс. грн, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, полицейский требовал от гражданина 16 тыс. гривен, за непривлечение его к административной ответственности за торговлю в неустановленном месте. 19 февраля он получил первую часть взятки в сумме 8 тыс. гривен.

19 марта во время получения второй части взятки полицейский был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.





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В случае доказательства вины, взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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