 Инфицированный коронавирусом житомирянин работает в турфирме и возил группу в Австрию, - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Житомир.info стало известно вечером 19 марта, информацию предоставил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

"Мужчина возвращался из-за границы не с другом и его сыном, как он сообщал ранее, а за границу он возил целую группу людей и вместе с ними возвращался в самолете. Сейчас с помощью социальных сетей было установлено, от какой турфирмы они ездили, где они были, и на утро обещаются установить весь круг лиц, с которыми инфицированный контактировал. По словам пациента, он сам был на самоизоляции, но неизвестно, были ли на самоизоляции все люди из группы, которые с ним возвращались из-за границы. Он эту информацию скрывал", - рассказал наш журналист после общения с мэром.

Для сбора информации о членах туристической группы, численность которой пока не известна, будут привлечены работники полиции и Службы безопасности Украины. По словам мэра Житомира, человек работает в турфирме, от которой возил группу за границу и вместе с ней возвращался самолетом в Украину.

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