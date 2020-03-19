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 Инфицированный коронавирусом житомирянин работает в турфирме и возил группу в Австрию, - СМИ

Житель Житомира, у которого 19 марта подтвердили инфицирование коронавирусом, работает в турфирме и за рубежом находился вместе с группой туристов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Житомир.info стало известно вечером 19 марта, информацию предоставил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

"Мужчина возвращался из-за границы не с другом и его сыном, как он сообщал ранее, а за границу он возил целую группу людей и вместе с ними возвращался в самолете. Сейчас с помощью социальных сетей было установлено, от какой турфирмы они ездили, где они были, и на утро обещаются установить весь круг лиц, с которыми инфицированный контактировал. По словам пациента, он сам был на самоизоляции, но неизвестно, были ли на самоизоляции все люди из группы, которые с ним возвращались из-за границы. Он эту информацию скрывал", - рассказал наш журналист после общения с мэром.

Для сбора информации о членах туристической группы, численность которой пока не известна, будут привлечены работники полиции и Службы безопасности Украины. По словам мэра Житомира, человек работает в турфирме, от которой возил группу за границу и вместе с ней возвращался самолетом в Украину.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182895
 
 
 Топ комментарии
 
По Житомиру целый самолет зараженных лазит. Спасибо зеленной власти.
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они же приняли закон за сокрытие информации? пусть платит! идиот.
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Партизан Ґрутенко 25+@YaYeGrud 6 ч

Йоханий бабай. Оце да.
Суіда моєї мами пронесло (тьфу-тьфу), останні тести негативні.
Але хлопець сам "здався" лікарям, бо ж 8 березня був в гостях там.
А отаке - за гранню просто. Таке враження, що їм не лише на оточуючих, а й на самих себе начхати.
Брусилівські макклауди блін
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По Житомиру целый самолет зараженных лазит. Спасибо зеленной власти.
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А до чого тут зелена влада, коли зубожілий нарід поперся до Австрії на віденську каву в період епідемії, а хитросракий голова тургрупи приховав це?
Чи сиронути про зелену владу - просто твоє завдання?
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они через границу нелегально просочились?
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А при том, что все на улице должны носить намордники, а их нет, потому что разокрали и распродали за границу. И клоуну до этого вообще нет ни какого дела, он продолжает забирать туристов из очагов эпидемий, потому что они свои, и умереть поэтому должны даже те у кого нет денег на поездки.
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Ті хто хоче носити маски - вже їх придбали. Ті хто не зміг придбати маски, але хвилюється за себе і своїх близьких - або зробив їх власноруч, або не виходить на вулицю і уникає контактів зі сторонніми. А хто не здатен обмежити себе хоча б у чомусь і чекає дій лише від влади - будуть скиглити про все підряд: сьогодні зелена влада не видала їм пачку безкоштовних масок, завтра зелена влада не організує для них безкоштовне таксі на роботу, післязавтра зелена влада не видасть кожному по 10 тис гривень і безкоштовну комуналку за те що вони сидять без роботи - головне скиглити і ні в чому собі не відмовляти.
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Партизан Ґрутенко 25+@YaYeGrud 6 ч

Йоханий бабай. Оце да.
Суіда моєї мами пронесло (тьфу-тьфу), останні тести негативні.
Але хлопець сам "здався" лікарям, бо ж 8 березня був в гостях там.
А отаке - за гранню просто. Таке враження, що їм не лише на оточуючих, а й на самих себе начхати.
Брусилівські макклауди блін
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они же приняли закон за сокрытие информации? пусть платит! идиот.
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Он представитель турфирмы, тут садить надо, после лечения конечно, если выживет.
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Ну, не пі@ари, га? Але бидло-наріт самі дали зеленім потворам карт-бланш. Робили, як вони думали, разом. Тільки кого? Самі себе без вазеліну. Депутати готують закон про виплату компенсації Коломойському за ПриватБанк https://finclub.net/ua/vse-pro-privatbank/deputaty-hotuiut-zakon-pro-vyplatu-kompensatsii-kolomoiskomu-za-pryvatbank-zmi.html
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таких ******* идиотов , шо наглотались перед таможней жаропонижающих , а потом проскочили границу и потом попёрлись ещё и по родственникам и знакомым праздновать приезды ,- тысячи , а теперь забздели и сидят подорожник к жопе прикладывают в ожидании чуда...
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Видимо, планета устала от идиотов.
Естественный отбор в деле.
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Не знаю , пропустит ли этот пост админ цензора , - надеюсь , что пропустит . Не создавая никакой паники , можно купить в аптеке трёхпроцентный спрей перекиси водорода и пшикать себе в рот под язык и в нос в обе ноздри это простое и недорогое обеззараживающее средство . Главное , чтоб не попадало в глаза . Ничего не сожжёт , я уже попробовал на себе . Даже если глотнёшь - ничего плохого не будет .
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