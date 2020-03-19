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Все про:Зеленский (4950) СНБО (3404) Резников (19)

 Зеленский ввел вице-премьера Резникова в состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова в состав СНБО.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Резникова Алексея Юрьевича - вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я продолжу заниматься минской переговорной группой и в новом статусе, - Резников

Источник: https://censor.net.ua/n3182892
 
 
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3 hrs ·

10 000 комплектів костюмів індивідуального захисту медпрацівників закуповує Roshen
Кондитерська корпорація Roshen вже закуповує першу партію комплектів костюмів індивідуального захисту медпрацівників. Roshen протягом багатьох років реалізує благодійні проекти у секторі охорони здоров'я і не залишається осторонь в час боротьби з пандемією COVID-19.

У роботі з соціальними проектами Кондитерська корпорація Roshen завжди дотримується принципів відкритості, системності та раціональності.
«Теперішня ситуація щодо закупок і надання допомоги в критичний для держави момент дуже нагадує ситуацію, яка була в 2013-2014 роках. Тоді, як і зараз, багато представників бізнесу і просто небайдужих людей взялись допомагати, але не було чітко сформованої потреби, не було розуміння першочерговості й усе відбувалось хаотично. Часто щось закуповувалось в надлишку, коли іншого критично не вистачало, розподілялось безсистемно.
Ось і тепер, ми, як багато інших, знаючи про недостатню кількість апаратів ШВЛ, кинулись їх закуповувати, але коли більш детально вивчили питання зрозуміли, що якісні апарати ШВЛ зараз придбати неможливо, терміни постачання коливаються від 15 до 18 тижнів. І для того, щоб зрозуміти, який саме апарат необхідно придбати, треба знати технічні можливості конкретного закладу, а саме чи є, наприклад, система подачі кисню та стисненого повітря, чи вона відсутня. І одними апаратами ШВЛ потреби не обмежуються. Тому ми переконані, що під час кризових ситуацій у питаннях благодійності потрібно тримати голову холодною і дотримуватись чіткого плану. Тому зараз, проконсультувавшись з координатором у МОЗ, відповідальним за формування потреби та координацією з благодійниками, ми закуповуємо те, що є першочерговим для роботи лікарів та лікарень в цілому в умовах пандемії - індивідуальний захист. 10 000 комплектів костюмів - це перша поставка. Ми розуміємо, що це не закриє потребу повністю, але це початок. Ми маємо намір докласти максимум зусиль, щоб допомогти в цій боротьбі. Водночас ми чудово розуміємо, що перемога можлива лише в тісному та ефективному партнерстві, координації всіх представників відповідального бізнесу з МОЗом та безпосередньо з лікарнями. Тому закликаємо усі зацікавлені сторони як на локальному, так і національному рівні координувати дії, а ми, в свою чергу, відкриті до співпраці,» - прокоментувала директор з розвитку соціальних проектів Кондитерської корпорації Рошен, Ірина Пономаренко.
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Зачєм? Нужно просто перестать болеть
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ROSHENLike Page

3 hrs ·

10 000 комплектів костюмів індивідуального захисту медпрацівників закуповує Roshen
Кондитерська корпорація Roshen вже закуповує першу партію комплектів костюмів індивідуального захисту медпрацівників. Roshen протягом багатьох років реалізує благодійні проекти у секторі охорони здоров'я і не залишається осторонь в час боротьби з пандемією COVID-19.

У роботі з соціальними проектами Кондитерська корпорація Roshen завжди дотримується принципів відкритості, системності та раціональності.
«Теперішня ситуація щодо закупок і надання допомоги в критичний для держави момент дуже нагадує ситуацію, яка була в 2013-2014 роках. Тоді, як і зараз, багато представників бізнесу і просто небайдужих людей взялись допомагати, але не було чітко сформованої потреби, не було розуміння першочерговості й усе відбувалось хаотично. Часто щось закуповувалось в надлишку, коли іншого критично не вистачало, розподілялось безсистемно.
Ось і тепер, ми, як багато інших, знаючи про недостатню кількість апаратів ШВЛ, кинулись їх закуповувати, але коли більш детально вивчили питання зрозуміли, що якісні апарати ШВЛ зараз придбати неможливо, терміни постачання коливаються від 15 до 18 тижнів. І для того, щоб зрозуміти, який саме апарат необхідно придбати, треба знати технічні можливості конкретного закладу, а саме чи є, наприклад, система подачі кисню та стисненого повітря, чи вона відсутня. І одними апаратами ШВЛ потреби не обмежуються. Тому ми переконані, що під час кризових ситуацій у питаннях благодійності потрібно тримати голову холодною і дотримуватись чіткого плану. Тому зараз, проконсультувавшись з координатором у МОЗ, відповідальним за формування потреби та координацією з благодійниками, ми закуповуємо те, що є першочерговим для роботи лікарів та лікарень в цілому в умовах пандемії - індивідуальний захист. 10 000 комплектів костюмів - це перша поставка. Ми розуміємо, що це не закриє потребу повністю, але це початок. Ми маємо намір докласти максимум зусиль, щоб допомогти в цій боротьбі. Водночас ми чудово розуміємо, що перемога можлива лише в тісному та ефективному партнерстві, координації всіх представників відповідального бізнесу з МОЗом та безпосередньо з лікарнями. Тому закликаємо усі зацікавлені сторони як на локальному, так і національному рівні координувати дії, а ми, в свою чергу, відкриті до співпраці,» - прокоментувала директор з розвитку соціальних проектів Кондитерської корпорації Рошен, Ірина Пономаренко.
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А 95 квартал сколько и кому уже помог инфа есть?
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Трамп під час брифінгу в Білому домі заявив що дешевий та доступний всьому світу препарат від малярії - хлорохін вбиває коронавірус!
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та то тупое даже в гугле не смогло посмотреть - тупо запостило фейк))
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Итальянский врач, который пожелал остаться анонимным, в комментарии УНИАН рассказал, какими лекарствами в Италии пытаются лечить больных на коронавирус. «Сейчас нас интересует, какие лекарства дадут лучшие результаты. В Италии пациентов лечат сочетанием Lopinavir/Ritonavir (Лопинавир/Ритонавир) с *********** (Хлорохин), хотя этот препарат предназначен против малярии. Еще один препарат, который, кажется, работает, - это Remdesivir (Ремдесивир), предназначенный для пациентов с эболой.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/health/worldnews/10910873-unian-uznal-kakim-kokteylem-tyazhelyh-medikamentov-lechat-bolnyh-koronavirusom-v-italii.html
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Клинические исследования хлорохина, противомалярийного средства, проведенные в одной из больниц Марселя, показали эффективность его применения в лечении коронавирусной инфекции. Как заявила во вторник, 17 марта, официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай, результаты «многообещающи» и исследования будут «расширены». Одновременно она призвала к осторожности, так как пока «не существует научных доказательств» действенности хлорохина.

Накануне, в понедельник, известный французский врач-инфекционист, глава Средиземноморского института инфекционных заболеваний в Марселе Дидье Раульт сообщил, что 24 пациента, зараженных коронавирусом, согласились принимать Plaquenil (это одно из коммерческих названий, под которым выпускается хлорохин). Шесть дней спустя после начала приема препарата лишь четверть из них остались инфицированы. Одновременно 90% тех, кто не принимал препарат, по-прежнему являются носителями вируса, сообщил профессор.
.....
Тем временем ряд экспертов призывают к осторожности в связи с отсутствием более глубинных исследований и из-за наличия побочных эффектов, которые могут быть крайне серьезными, особенно в случае передозировки.
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Итальянский врач, который пожелал остаться анонимным ... неожидано "спутал" названия и назвал препарат НЕ как его называют в Италии)) не Plaquenil, а хлорохин...))

просто ржака - люди еще ведутся на статьи о "анонимном источнике")))
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Рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса. Эффективно бороться с коронавирусом помогает также хлорохин
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а так - да, не фейк... вот цианистый калий - 100% убивает коронавирус. Инфа - проверенная!.. Зеленский ввел вице-премьера Резникова в состав СНБО - Цензор.НЕТ 812
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Появившаяся в СМИ информация о том, что найден эффективный препарат, способный противостоять коронавирусу, и это хлорохин, похожа на фейк-ньюс. Такое мнение в разговоре с «Парламентской газетой» высказал член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый. Зеленский ввел вице-премьера Резникова в состав СНБО - Цензор.НЕТ 2997
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во-во... идеально! для кацапов - самое то!
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п.с. в том плане - что пусть пьют.. не жалко Зеленский ввел вице-премьера Резникова в состав СНБО - Цензор.НЕТ 9005
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На відміну від "Рошена", чиї магазини і не подумали закриватись на період карантину - Квартал 95 зараз не проводить сценічних вистав.
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95 квартал и не собирался ничего проводить. 95 квартал закрылся. Они же всю жизнь высмеивали власть, а сейчас кого высмеивать? Уже почти год прошел, а они только и продолжают высмеивать Пороха и прошлую власть не замечая всяких Сивух и продаж собак
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Им некогда, у них кадровый коронавирус в разгаре.
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Чєрвiк 25% об.@CherviqueUA





А у нас предприимчивые чуваки перекупили марлевые повязки и перепродали в ЕС
Тоже где-то месяц назад, может чуть больше
Знаю точно, что одно из производств повязок работало чисто на экспорт, своим даже по блату не отгружали - мощностя перегружены
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Кажется в СНБО потихоньку собирается Совет ГКЧП...
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Ага.
Там Тимошенко, Гриценко, Саакашвілі, Садовий, Хмара, Тягнибок, Фаріон, Скрипін, Дроздов,....всі незламні борці з баригою-мародьором.
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Что самое интересное, этот тоже похоже жид.
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Корыто все шире и длиннее...зеленых морд возле него все больше и больше..
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Не имеет значения где он был и когда...сейчас он в зеленом стаде...
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******* Такасама@n6j1K0PZH4vMK0y 9 ч

Ничего личного? просто бизнес.
Не барыга и не мародер Пальчевский продает 5-долларовые тесты на коронавирус всего лишь за 50$.
А чего его мимо денег проходить, подумал лучший друг Зеленского.
Интересно, а сколько Зеля перед выборами заплатил за анализы в его "Евролабе"?

Зеленский ввел вице-премьера Резникова в состав СНБО - Цензор.НЕТ 5106
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бл...что это за полоумное в президентах?
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Та не однаково мені
Як Україну злії люди
Присплять лукаві і в огні
Її окраденою збудять...

Зелєбіли ви готові відбудовувати бамбас?
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Вони, ще «сою вальцман чоколят» не висрали, а Ви їх вже новим гімном годувати зібрались
Краще про: «Борщовий набір».
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Нехай не розслабляються, це їм не порох який 5 років здавав здавав країну ворогові і так і не здав...
Нелох усьо зробить по -шуріку, чекаєм народну міліцію лднр на кордоні донецької і дніпровської областей
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Та вони й в «Ісправітєльно-воспітатєльних лагєрях, по лєчєнію от украінства», на сибірських лісоповалах будуть проклинати Порошенка : «Із-за которого, ім патріотам, прішлось голосовать за капітуляцію Украіни !».
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Будьмо оптимістами. Порох прийняв країну з нулем на кожному напрямку і залишив стабільний розвиток і впевненість у завтрашньому дні. Зебільчики хай прозрівають. Я помітив навіть на цензорі деякі упороті зефани приходять до тями. Тепер треба людям пояснювати не голосувати за пейсату табуретку яку пропіарять по г+г під чергові вибори
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Ага. «Руссскій борщь»...ну, й «УкрАінскіє щі»...
Кацап, як не вкраде щось, то не кацап...
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моника никуда и ничего ввести не может - девочка она...
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а многослойную алкосивуху он не ввел?
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Поражаюсь я выборочному антисемитизму зебилов. До Зели все (в т.ч. украинцы) при власти были евреями, а при Зеле все Резники стали Резниковыми. Зеленский ввел вице-премьера Резникова в состав СНБО - Цензор.НЕТ 8658
Зеленский ввел вице-премьера Резникова в состав СНБО - Цензор.НЕТ 5125
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А Ви що не знали, що у нас 73,22% же сюї ґебрєй ?
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Нюю, ввьол или интегрировал.. Якби згідно Основному Закону України,
а не Камасутрі...
🤗
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Віктор Алекса

"Москва бросила нахлебников: Терпилы ОРДЛо на собственной шкуре ощутили любовь расиюшки""Курс валют, вообще отдельная тема. Гривны у людей много, курс обмена не выгоден, в Украину или Россию не поедешь, чтобы поменять, приходится сдавать местным «барыгам». Если говорить о глобальных курсах, то доллар дорожает, рубль и гривна падает ...!

Капітулянт, під шумок коронавірусу, вирішив рятувати кинуту кацапами сепарню? І звідки в ордло "много гривны"?! https://www.youtube.com/post/UgyVkMkY167gd0mOKS14AaABCQ
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Helgi Sharp
 с
Ol Sharp

НЕ О ВИРУСАХ ЧИТАТЬ БУДЕТЕ?)

В своём вчерашнем посте я дал аналитику от Again Capital LLC - Нью-Йорской инвестиционно-консультативной компании, специализирующей на энергетических проектах.

В частности, эксперты компании прогнозируют, что если в течение 5 лет стоимость российской нефти будет на уровне 20 дол за брл (к тому всё идёт), РФ за эти 5 лет потеряет 20% своего ВВП. А это экономический коллапс.

В разделе, касающемся Украины, компания советует следовать примеру Китая, который уже начал отказываться от российских углеводородов и сворачивать совместные проекты в энергетике.

Не знаю, почувствовал ли скорый песец российского рынка новый премьер или это просто инстинкт самосохранения, но кабмин вдруг начал подчищать безумные ходы бениных слуг.
Осенью Герус (читай: Коломойский) открыл импорт электроэнергии из России. Но оказалось, что это решение загнало в угол отечественную энергетику.

Мистеру ЗЕ после пары встреч с шахтерами, чей уголь стал стране резко не нужен, пришлось признать: Герус - редкое мудило. Экономика катится в безоблачное никуда, а шахтерам на зарплаты пришлось вынимать деньги из тех средств, которые были предназначены на индексацию пенсий.

И как в этой ситуации можно импортировать э/э из России? - сокрушался на камеру презЕдент, увольняя прошлый кабмин.

Кабмин, конечно, можно уволить, но как вырвать из презЕдентского сердца Игоря Валерьевича?!) Ибо только его люди продолжают топить за этот импорт (Г+Г, Герус и Дубинский в авангарде), только ему нужна эта электроэнергия для своих ферросплавных заводов.

Короче, новый Кабмин ввёл пошлину для того, чтобы такой импорт закрыть. Буду объективным: это первое решение по защите экономики от этой власти за 8 месяцев. Не думаю, что мистер ЗЕ открыто пошёл против своего бенефициара - просто ДАЖЕ эта власть начинает понимать, что ставка на восточное партнёрство может обернуться тем, что рухнувший колос потянет за собой и Украину. Хотя упомянутые слуги Коломойского будут упираться до последнего - мама любит скорость, а они сами любят деньги. Которые не пахнут.

Уже написал текст, когда увидел мнение по этому вопросу Алексея Гончаренко - почти полное совпадение.

И последнее. Одновременно дешевым и качественным бывает только навоз. Независимость не может быть одновременно качественной и дешевой. И энергетика не может, которая и есть основой этой независимости.

Здоровья вам, политологи, вирусологи, энергетики, агностики, пофигисты и финансисты всех мастей!)
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ЧОгось, здається, хлорофілу цієї владі і не вистачає-грибки якісь...
ПОПуредникам заліза...Такі ж падлюки..
🤗
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ну теперь у Сивохи есть "напарник"...вместе точно "реинтехрирують"...
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Україна- окремо! оРдло- окремо! А їх статеві збочення, не наша проблема
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Нинішня влада ще гірше ніж хто собі тільки міг уявити.

Голосували проти Порошенка, а наголосували: Коломойшу, Ахметова, партію Регіонів і тупих КВНщиків.
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