 Зеленский ввел вице-премьера Резникова в состав СНБО

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Резникова Алексея Юрьевича - вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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