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 Общество
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Все про:карантин (619) Минюст (1489) пенитенциарная служба (183) Бодня Татьяна (214) Цуцкиридзе Максим (9) COVID-19 (1393) коронавирус (28)

 Свидания запрещены, на прогулку - только с сокамерниками, - в тюрьмах приняли меры против коронавируса

Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая рассказала, каким образом пенитенциарная система собирается предотвратить распространение коронавируса среди заключенных.

По ее словам, цель на данный момент — не дать коронавирусу попасть в места лишения свободы, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы разработали ряд плановых мероприятий, сконцентрировавшись на том, чтобы упредить возможное проникновение инфекции в любое из учреждений, входящих в пенитенциарную систему, - объяснила Елена Высоцкая. – Поэтому вынуждены были прибегнуть к непопулярным мерам. Например, ограничить посещения мест лишения свободы, отменив свидания с родственниками. Также ежедневно на пропускных пунктах проверяется персонал и, если есть какие-либо симптомы, указывающие, что человек может быть болен, его не допускают к работе. Проверяют в обязательном порядке и людей, который по решению суда помещают под стражу. Их отправляют на 14-дневный карантин".

Сотрудников пенитенциарных учреждений обязали обеспечить постоянное проветривание помещений и дополнительную уборку.

"Все приказы спущены, не сомневайтесь. Но как все это будет соблюдаться зависит от людей на местах", — сказала Высоцкая.

Читайте на Цензор.НЕТ: Коронавирус в тюрьмах: Офис генпрокурора просит Кабмин разработать превентивные меры

На прогулку заключенных выводят с теми, с кем они находятся в одной камере.

Есть и помещения, куда можно отселить других заключенных, контактировавших с заболевшим.

"Конечно, состояние нашей системы не позволяет говорить о том, что все эти меры полностью будут результативными. Но надеемся на это. Все возможные в этой ситуации меры мы приняли. Здесь нас консультируют эксперты из Международного Красного Креста и других донорских организаций, которые занимаются здравоохранением. Мы советуемся, просим о помощи и органы власти, и международных партнеров. Нам нужны, прежде всего, средства индивидуальной защиты для медперсонала", - рассказала Высоцкая.

Также на Цензор.НЕТ: Меньше пенитенциарных учреждений, аутсорсинг услуг, - Офис генпрокурора предлагает реформу в сфере исполнения наказаний и предварительного заключения

По словам замминистра, в случае выявления заболевшего, его изолируют, сделают тест и, если вирус будет подтвержден — госпитализируют под охраной в обычную инфекционную больницу. Ни тестов, ни лабораторий пенитенциарной системе нет, анализы будут передавать в лаборатории, работающие в регионах.

По мнению Высоцкой, коронавирус в Украине не может вызвать тюремные бунты, как это было в Италии.

"Ситуация сейчас полностью подконтрольна, считаем, что бунтов не будет. Ежедневно собираем информацию, есть ли где-то чрезвычайные или нестандартные ситуации. На сегодня все абсолютно спокойно. Но мы адекватно оцениваем риски, если болезнь будет распространяться интенсивно", — пояснила она.

Что касается изоляторов временного содержания Нацполиции, то по словам начальника Главного следственного управления Максима Цуцкиридзе, на данный момент среди людей, находящихся под стражей, заболевших нет.

"Вы знаете, что в местах лишения свободы много людей больных туберкулезом, поэтому там есть специальные камеры на случай карантина, - говорит он. – Если же люди будут госпитализированы в случае заражения коронавирусом, мы готовы обеспечить охрану в больницах".

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Из собственных источников Цензор.НЕТ стало известно, что Офис Генпрокурора направил начальникам межрегиональных управлений по вопросам исполнения уголовных наказаний Минюста письмо с просьбой проводить заседания суда исключительно в режиме видеоконференций.

Кроме того, руководители таких управлений должны обеспечить доставку к месту работы персонала, учитывая ограничения, введенные по транспорту. А если такой возможности нет, перевести всех на казарменное положение, обеспечив надлежащие условия.

Источник: https://censor.net.ua/n3182890
 
 
 Топ комментарии
 
тю...я думал это зам нач полиции про чрезвычайное положение продолжает рассказывать Свидания запрещены, на прогулку - только с сокамерниками, - в тюрьмах приняли меры против коронавируса - Цензор.НЕТ 6848
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УВЫ, но те кто должен сидеть в этих тюрьмах сидят совсем в других местах !!! Свидания запрещены, на прогулку - только с сокамерниками, - в тюрьмах приняли меры против коронавируса - Цензор.НЕТ 2179
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Трамп під час брифінгу в Білому домі заявив що дешевий та доступний всьому світу препарат від малярії - хлорохін вбиває коронавірус!
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Та Трамп кадр ещё тот и сказать может что угодно ,но если это правда то хорошо !
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Трамп - Президент США і куйні не говорить під час офіційних брифінгів. Якщо сказав то є результати!
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алё, ЫкспЭрд... ты хоть гугл иногда включать научись))

Клинические исследования хлорохина, противомалярийного средства, проведенные в одной из больниц Марселя, показали эффективность его применения в лечении коронавирусной инфекции. Как заявила во вторник, 17 марта, официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай, результаты «многообещающи» и исследования будут «расширены». Одновременно она призвала к осторожности, так как пока «не существует научных доказательств» действенности хлорохина.
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По данным китайского исследования, противомалярийное лекарство показало сравнительную эффективность для сдерживания развития пневмонии, улучшения состояния легких и сокращения продолжительности болезни.
Тем временем ряд экспертов призывают к осторожности в связи с отсутствием более глубинных исследований и из-за наличия побочных эффектов, которые могут быть крайне серьезными, особенно в случае передозировки.
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Вся пандемія коту під хвіст. Трамп все наламав.
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ЫкпЭрд.. снова ты лоханулся.. Побачення заборонено, на прогулянку - тільки з сусідами по камері, - в тюрмах вжили заходів проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 9479
впрочем, как всегда..))
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О чекаємо від тебе розгорнутий аналіз чому і як цей препарат вбиває вірус. Ато одне коротке повідомлення якось не звично. Ти здатен на більше я в тебе вірю
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Чекаємо на масове застосування цього препарату під час лікування хворих, щоб уникнути летальних випадків. А аналізи будуть робити паралельно.
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начнем с тебя - всё равно не жалко))
срочно поукпаешь и принимаешь препарат..
родственники потом пусть отпишутся Побачення заборонено, на прогулянку - тільки з сусідами по камері, - в тюрмах вжили заходів проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 4461
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А мы так боялись, что они могут заразиться и разнести вирус, когда будут нарушать комендантский час!
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тю...я думал это зам нач полиции про чрезвычайное положение продолжает рассказывать Свидания запрещены, на прогулку - только с сокамерниками, - в тюрьмах приняли меры против коронавируса - Цензор.НЕТ 6848
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Еще вполне гуманно. Могли же организовать и свидания только с сокамерниками
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Правильно, подселить больных коронавирусом к больным туберкулезом. Это сразу решит проблему с туберкулезом
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Наші каземати страшніші за короновірусу.
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Kavkaz Center
@newkc14
#Заключенные лагерей #Мордовии сообщили источнику #КЦ что администрация запрещает свидания с родными и вскоре запретят передачу продуктов

Зеки также получили по своим каналам данные о том, что в Оренбургской обл. в колониях уже более 100 заключенных заболели #коронавирусом
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Гражданам Израиля запретили выходить из дома
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Значит, завтра половина депутатов ВР Украины не выйдет из дому. Да и выход Зели из дому под большим вопросом. Побачення заборонено, на прогулянку - тільки з сусідами по камері, - в тюрмах вжили заходів проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 805
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по обе стороны забора - одна и та же муйня.
казалось бы, хто может быть больше изолирован чем сидельцы.
метро им там не забудьте закрыть...
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теперь свидания будут только с сокамерниками))
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"Запретить" коронавирус в тюрьмах собираются те, кто уже "запретил" там туберкулёз, СПИД и прочие прелести. Результат будет таким же.
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