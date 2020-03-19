 Свидания запрещены, на прогулку - только с сокамерниками, - в тюрьмах приняли меры против коронавируса

По ее словам, цель на данный момент — не дать коронавирусу попасть в места лишения свободы, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы разработали ряд плановых мероприятий, сконцентрировавшись на том, чтобы упредить возможное проникновение инфекции в любое из учреждений, входящих в пенитенциарную систему, - объяснила Елена Высоцкая. – Поэтому вынуждены были прибегнуть к непопулярным мерам. Например, ограничить посещения мест лишения свободы, отменив свидания с родственниками. Также ежедневно на пропускных пунктах проверяется персонал и, если есть какие-либо симптомы, указывающие, что человек может быть болен, его не допускают к работе. Проверяют в обязательном порядке и людей, который по решению суда помещают под стражу. Их отправляют на 14-дневный карантин".
Сотрудников пенитенциарных учреждений обязали обеспечить постоянное проветривание помещений и дополнительную уборку.
"Все приказы спущены, не сомневайтесь. Но как все это будет соблюдаться зависит от людей на местах", — сказала Высоцкая.
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На прогулку заключенных выводят с теми, с кем они находятся в одной камере.
Есть и помещения, куда можно отселить других заключенных, контактировавших с заболевшим.
"Конечно, состояние нашей системы не позволяет говорить о том, что все эти меры полностью будут результативными. Но надеемся на это. Все возможные в этой ситуации меры мы приняли. Здесь нас консультируют эксперты из Международного Красного Креста и других донорских организаций, которые занимаются здравоохранением. Мы советуемся, просим о помощи и органы власти, и международных партнеров. Нам нужны, прежде всего, средства индивидуальной защиты для медперсонала", - рассказала Высоцкая.
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По словам замминистра, в случае выявления заболевшего, его изолируют, сделают тест и, если вирус будет подтвержден — госпитализируют под охраной в обычную инфекционную больницу. Ни тестов, ни лабораторий пенитенциарной системе нет, анализы будут передавать в лаборатории, работающие в регионах.
По мнению Высоцкой, коронавирус в Украине не может вызвать тюремные бунты, как это было в Италии.
"Ситуация сейчас полностью подконтрольна, считаем, что бунтов не будет. Ежедневно собираем информацию, есть ли где-то чрезвычайные или нестандартные ситуации. На сегодня все абсолютно спокойно. Но мы адекватно оцениваем риски, если болезнь будет распространяться интенсивно", — пояснила она.
Что касается изоляторов временного содержания Нацполиции, то по словам начальника Главного следственного управления Максима Цуцкиридзе, на данный момент среди людей, находящихся под стражей, заболевших нет.
"Вы знаете, что в местах лишения свободы много людей больных туберкулезом, поэтому там есть специальные камеры на случай карантина, - говорит он. – Если же люди будут госпитализированы в случае заражения коронавирусом, мы готовы обеспечить охрану в больницах".
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Из собственных источников Цензор.НЕТ стало известно, что Офис Генпрокурора направил начальникам межрегиональных управлений по вопросам исполнения уголовных наказаний Минюста письмо с просьбой проводить заседания суда исключительно в режиме видеоконференций.
Кроме того, руководители таких управлений должны обеспечить доставку к месту работы персонала, учитывая ограничения, введенные по транспорту. А если такой возможности нет, перевести всех на казарменное положение, обеспечив надлежащие условия.
Клинические исследования хлорохина, противомалярийного средства, проведенные в одной из больниц Марселя, показали эффективность его применения в лечении коронавирусной инфекции. Как заявила во вторник, 17 марта, официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай, результаты «многообещающи» и исследования будут «расширены». Одновременно она призвала к осторожности, так как пока «не существует научных доказательств» действенности хлорохина.
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По данным китайского исследования, противомалярийное лекарство показало сравнительную эффективность для сдерживания развития пневмонии, улучшения состояния легких и сокращения продолжительности болезни.
Тем временем ряд экспертов призывают к осторожности в связи с отсутствием более глубинных исследований и из-за наличия побочных эффектов, которые могут быть крайне серьезными, особенно в случае передозировки.
впрочем, как всегда..))
срочно поукпаешь и принимаешь препарат..
родственники потом пусть отпишутся
@newkc14
#Заключенные лагерей #Мордовии сообщили источнику #КЦ что администрация запрещает свидания с родными и вскоре запретят передачу продуктов
Зеки также получили по своим каналам данные о том, что в Оренбургской обл. в колониях уже более 100 заключенных заболели #коронавирусом
казалось бы, хто может быть больше изолирован чем сидельцы.
метро им там не забудьте закрыть...