 В Украине разработаны тесты для диагностики китайского коронавируса

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу института.

ИМБГ НАНУ был привлечен к работе по разработке лабораторного варианта тест-системы в соответствии с поручением Секретаря СНБО Украины Данилова А. Н. от 21.01.2020 года №173/14-04/2-20.

Как говорится в сообщении пресс-службы, сотрудники Института создали лабораторный вариант патентоспособной оригинальной "платформы" тест-системы на основе полимеразной цепной реакции в реальном времени для диагностики китайского коронавируса SARS-CoV-2, которую очень быстро можно приспосабливать к новым мутациям вируса.

Недавно тест-система успешно прошла тестирование на ДНК из образцов выделенных у пациентов с подозрением на инфекцию указанного вируса, которых тестировали в Центре общественного здоровья МОЗ Украины. Кроме того, в качестве валидации (доказательности) высокой специфичности работы данной тест-системы, проведено секвенирование полученного фрагмента ДНК. Он полностью совпал с соответствующей последовательностью коронавирусной РНК от пациента, который показал положительный результат тестирования.

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В настоящее время разработанная в ИМБГ НАНУ тест-система для лабораторной диагностики COVID-19 прошла регистрацию в Украине и в случае соответствующего финансирования готова к выпуску на базе Института.

Согласно постановлению президиума НАН Украины от 11 марта создана рабочая группа по проблемам (последствиям) распространения коронавируса SARS-CoV-2 в Украине. В ее составе - ведущие отечественные ученые, а возглавляет группу академик-секретарь отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН Украины, директор института биохимии им.О.В.Палладина НАН Украины, председатель Комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО Украины академик НАН Украины Сергей Комисаренко.

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