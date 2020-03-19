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 В Украине разработаны тесты для диагностики китайского коронавируса

Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины (ИМБГ НАНУ) разработал тест-систему для диагностики китайского коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19.

 Как передает Цензор.НЕТ  со ссылкой на пресс-службу института.

ИМБГ НАНУ был привлечен к работе по разработке лабораторного варианта тест-системы в соответствии с поручением Секретаря СНБО Украины Данилова А. Н. от 21.01.2020 года №173/14-04/2-20.

Как говорится в сообщении пресс-службы, сотрудники Института создали лабораторный вариант патентоспособной оригинальной "платформы" тест-системы на основе полимеразной цепной реакции в реальном времени для диагностики китайского коронавируса SARS-CoV-2, которую очень быстро можно приспосабливать к новым мутациям вируса.

Недавно тест-система успешно прошла тестирование на ДНК из образцов выделенных у пациентов с подозрением на инфекцию указанного вируса, которых тестировали в Центре общественного здоровья МОЗ Украины. Кроме того, в качестве валидации (доказательности) высокой специфичности работы данной тест-системы, проведено секвенирование полученного фрагмента ДНК. Он полностью совпал с соответствующей последовательностью коронавирусной РНК от пациента, который показал положительный результат тестирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ передала Украине набор реагентов для диагностики коронавируса. ФОТО

В настоящее время разработанная в ИМБГ НАНУ тест-система для лабораторной диагностики COVID-19 прошла регистрацию в Украине и в случае соответствующего финансирования готова к выпуску на базе Института.

Согласно постановлению президиума НАН Украины от 11 марта создана рабочая группа по проблемам (последствиям) распространения коронавируса SARS-CoV-2 в Украине. В ее составе - ведущие отечественные ученые, а возглавляет группу академик-секретарь отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН Украины, директор института биохимии им.О.В.Палладина НАН Украины, председатель Комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО Украины академик НАН Украины Сергей Комисаренко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182889
 
   
 Топ комментарии
 
Дай Бог, якщо вона буде якісною та принесе користь.
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Наконец-то! Я уж думала, все украинские ученые уехали из страны.
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УДИВИТЕЛЬНО ,как не гробили в Украине науку а она всё живёт ,ну дай ей Бог ЗДОРОВЬЯ ,этих людей надо финансировать а не мусоров ,судей ,чинуш ,прокуроров и прочую нечисть .. Институт молекулярной биологии разработал тест-систему для выявления вируса СOVID-19, - Академия наук - Цензор.НЕТ 5383
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Дай Бог, якщо вона буде якісною та принесе користь.
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кто "она"? Читаем новость а не заголовок:
" лабораторный вариант патентоспособной оригинальной "платформы"".
Т.е. никакой тест-системы нет, есть что-то что-то под что можно попросить кучу денег из бюджета на доработку.
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Наконец-то! Я уж думала, все украинские ученые уехали из страны.
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А чим лікувати? Чи дізнатись що в тебе вірус і сконати від інфаркту з купою в штанях?
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Дізнатись що в тебе вірус, самоізолюватись і попередити всіх з ким був близький контакт. Зеленський не переможе вірус замість тебе.
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Понятно.
Ну, це ж не Порошенко, що віповідав за все.
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Але для відправки на карантин від дуже необхідний.
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как говорит Усик - ходить в храм и причащаться.
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Натовпом облизати одну ложечку? В італії померло 15 священників вже. Інфа з фейсбука знайомих моєї матері
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УДИВИТЕЛЬНО ,как не гробили в Украине науку а она всё живёт ,ну дай ей Бог ЗДОРОВЬЯ ,этих людей надо финансировать а не мусоров ,судей ,чинуш ,прокуроров и прочую нечисть .. Институт молекулярной биологии разработал тест-систему для выявления вируса СOVID-19, - Академия наук - Цензор.НЕТ 5383
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слава найвеличнейшему зепрезеденту....то он спасаеи мир..урааааа
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Даже не смешно.........
04/02/2020

Разработанные Украиной тесты на коронавирус могут появится в следующий вторник

Об этом корреспонденту УНН сказал научный директор молекулярно-генетической лаборатории Diagen, научный сотрудник Института геронтологии НАМН Александр Коляда.
Прошло полтора месяца........
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как можно разработать то, чего нет? Институт в Украине что-то разработал, не смешите, ничего уже не осталось от советской науки.
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та и в советской науке все в основно спивзятое из импортной было В Украине разработаны тесты для диагностики китайского коронавируса - Цензор.НЕТ 4270.даже иод и зеленка...
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ну і де ті ТЕСТИ-де ...- під шумок гроші пилять , аж гуде....
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Чого Академія??
Ще разів з п'ять повторно??
Був проффесор, яйценюки та інші , бувші та нинішні при владі, мають якісь наукові ступення.
Доплати мають-результату Мінус!
Гугліть!!
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Подобная новость о том что украинские ученые разработали тест на коронавирус была еще в начале распостранения вируса в Китае. По факту же даже масок в стране пошить не могут не говоря о нормальных респираторах.
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48 МІЛЬЙОНІВ МАСОК УКРАЇНА ПРОДАЛА у Китай.
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а перспективы начала применения?хотябы противовирусных препаратов,не говоря уже о тест системах
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А вот только вчера, какой то мужичок в блоге на цензоре писал по ситуации по коронавирусу. Очень заумно, но вроде он про этих ребят тоже упоминал, но так, с недоверием. Дал им, если правильно помню - где то - год, на разработку
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Комисаренко? Который в 2004 в президенты баллотировался? Шутите так???
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Я теж розробив..
Віримо тому, що немаЄ!!
Мій метод краще!
😁
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ПЕРВАЯ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ,молодцы ,только выпускать надо уже вчера ,а не как обычно , немедленно в производство!!!
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Когда эти тесты будут доступны? Если поднапрячься, то все можно сделать очень быстро - речь идет о жизни и смерти людей.
Давайте ребята, не подведите.
Еще бы лекарство найти....(
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