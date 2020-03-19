 Комендантский час, продукты по карточкам, запрет вечеринок, - советник министра внутренних дел Варченко прогнозирует чрезвычайное положение

Об этом Варченко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Как Украина преодолеет коронавирус? Исходя из мирового опыта, прогнозирую: в ближайшие дни в Украине должны быть приняты меры чрезвычайного положения. По всей территории страны", – предположил он.
По мнению советника министра внутренних дел, работать будет только бизнес, критически необходимый для жизнеобеспечения страны.
"Будет установлен особый порядок распределения продуктов питания... Будет осуществлена переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции (медпрепараты оборудование и т.д.)", — написал он.
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Варченко предполагает, что оперативные штабы по противодействию пандемии получат право менять руководителей госпредприятий, организаций и учреждений.
"Будет ограничена свобода передвижения. Свобода въезда и выезда в отдельные пункты и территории. Люди перестанут ездить на работу в офисы и организации, на предприятия, которые не являются критически необходимыми. Ездить в общественном транспорте будут только медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения", — написал Варченко.
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Походы в гости будут запрещены, дети перестанут гулять по улицам, а спортсмены — бегать. Будет установлен комендантский час, считает советник министра.
"Право на приватность своей жизни, личные данные, тайна передвижения частично уступят место и будут подчинены праву граждан на жизнь и здоровье", — добавил он.
По мнению Варченко, именно этот перечень мер позволит преодолеть угрозу, которую несет коронавирус.
"Поражение демократии? Нет! Победа здравого смысла! Чтобы не рассчитываться тысячами жизней за потерянное время и легкомыслие. Потому беда тем странам, в которых демократия - это неспособность принимать ответственные, непопулярные но эффективные решения. И беда странам, в которых права человека - это воинствующее невежество тысяч отдельных граждан", - подытожил Варченко.
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Или нужно миллионы населения из-за разновидности гриппа загнать в квартирные гетто ?
якось так я собі те "па-пріколу" й уявляв
ЗЕублюдки МАЙДАН не загорами,только на этот раз уже вас будут вешать,в Ростов смыться неуспеете ЗЕтвари
Умные люди уже давно закупились.
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пипец..
у них соревнование по дебилизму там шо ли?
Яник і 14 рік будуть дитячими забавками.
так что всё дело в ЖЕЛАНИИ!
представьте СКОЛЬКО сейчас мусора собирают взяток с маршрутчиков! и ЧП
воры взяточники и бандиты НЕ способны решить даже 1 проблему.... это я не только про мусоров
- "Грюндиг": четыре дорожки, стереофония...
А если нарушение, будут задерживать? А если сопротивление при задержании - бить или стрелять при попытке убежать? А на задержанных тюрем хватит? )
Короче - Зебил.