 Комендантский час, продукты по карточкам, запрет вечеринок, - советник министра внутренних дел Варченко прогнозирует чрезвычайное положение

Об этом Варченко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Как Украина преодолеет коронавирус? Исходя из мирового опыта, прогнозирую: в ближайшие дни в Украине должны быть приняты меры чрезвычайного положения. По всей территории страны", – предположил он.

По мнению советника министра внутренних дел, работать будет только бизнес, критически необходимый для жизнеобеспечения страны.

"Будет установлен особый порядок распределения продуктов питания... Будет осуществлена ​​переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции (медпрепараты оборудование и т.д.)", — написал он.

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Варченко предполагает, что оперативные штабы по противодействию пандемии получат право менять руководителей госпредприятий, организаций и учреждений.

"Будет ограничена свобода передвижения. Свобода въезда и выезда в отдельные пункты и территории. Люди перестанут ездить на работу в офисы и организации, на предприятия, которые не являются критически необходимыми. Ездить в общественном транспорте будут только медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения", — написал Варченко.

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Походы в гости будут запрещены, дети перестанут гулять по улицам, а спортсмены — бегать. Будет установлен комендантский час, считает советник министра.

"Право на приватность своей жизни, личные данные, тайна передвижения частично уступят место и будут подчинены праву граждан на жизнь и здоровье", — добавил он.

По мнению Варченко, именно этот перечень мер позволит преодолеть угрозу, которую несет коронавирус.

"Поражение демократии? Нет! Победа здравого смысла! Чтобы не рассчитываться тысячами жизней за потерянное время и легкомыслие. Потому беда тем странам, в которых демократия - это неспособность принимать ответственные, непопулярные но эффективные решения. И беда странам, в которых права человека - это воинствующее невежество тысяч отдельных граждан", - подытожил Варченко.

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