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 Комендантский час, продукты по карточкам, запрет вечеринок, - советник министра внутренних дел Варченко прогнозирует чрезвычайное положение

Советник министра внутренних дел Иван Варченко считает, что Украина может победить коронавирус, если на всей территории страны будет введено чрезвычайное положение.

Об этом Варченко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Как Украина преодолеет коронавирус? Исходя из мирового опыта, прогнозирую: в ближайшие дни в Украине должны быть приняты меры чрезвычайного положения. По всей территории страны", – предположил он.

По мнению советника министра внутренних дел, работать будет только бизнес, критически необходимый для жизнеобеспечения страны.

"Будет установлен особый порядок распределения продуктов питания... Будет осуществлена ​​переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции (медпрепараты оборудование и т.д.)", — написал он.

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Варченко предполагает, что оперативные штабы по противодействию пандемии получат право менять руководителей госпредприятий, организаций и учреждений.

"Будет ограничена свобода передвижения. Свобода въезда и выезда в отдельные пункты и территории. Люди перестанут ездить на работу в офисы и организации, на предприятия, которые не являются критически необходимыми. Ездить в общественном транспорте будут только медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения", — написал Варченко.

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Походы в гости будут запрещены, дети перестанут гулять по улицам, а спортсмены — бегать. Будет установлен комендантский час, считает советник министра.

"Право на приватность своей жизни, личные данные, тайна передвижения частично уступят место и будут подчинены праву граждан на жизнь и здоровье", — добавил он.

По мнению Варченко, именно этот перечень мер позволит преодолеть угрозу, которую несет коронавирус.

"Поражение демократии? Нет! Победа здравого смысла! Чтобы не рассчитываться тысячами жизней за потерянное время и легкомыслие. Потому беда тем странам, в которых демократия - это неспособность принимать ответственные, непопулярные но эффективные решения. И беда странам, в которых права человека - это воинствующее невежество тысяч отдельных граждан", - подытожил Варченко.

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Комендантский час, продукты по карточкам, запрет вечеринок, - советник министра внутренних дел Варченко прогнозирует чрезвычайное положение 01
Комендантский час, продукты по карточкам, запрет вечеринок, - советник министра внутренних дел Варченко прогнозирует чрезвычайное положение 02
Комендантский час, продукты по карточкам, запрет вечеринок, - советник министра внутренних дел Варченко прогнозирует чрезвычайное положение 03
Комендантский час, продукты по карточкам, запрет вечеринок, - советник министра внутренних дел Варченко прогнозирует чрезвычайное положение 04
Комендантский час, продукты по карточкам, запрет вечеринок, - советник министра внутренних дел Варченко прогнозирует чрезвычайное положение 05

Источник: https://censor.net.ua/n3182886
 
   
 Топ комментарии
 
Дегенерат, иди лечись, но не от вируса.
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Вместо европейской демократии 73% выбрали днровскую демократию
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Он вырос в савецком саюзе ! Его родина сесесер Комендантский час, продукты по карточкам, запрет вечеринок, - советник министра внутренних дел Варченко прогнозирует чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 5357 Он реально идиот .Такого даже в 1980 году в Свердловске не было .Там летальность вируса была 80-90 % . Все предприятия работали .Так может и ГуЛаг у нас открыть? Он же был ОЧЕНЬ эффективен , не то что эта как её -,,димократия"
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Дурилка, такое было в 1918 и называлось оно испанка!
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советник мусоров с мусором в голове, а не проще было заробитчан встречать на границе и помещать на 2 недели в карантин как израильтяне? А теперь подмывальшицы старых итальянцев развезут вирусню на пол Украины ?

Или нужно миллионы населения из-за разновидности гриппа загнать в квартирные гетто ?
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К 9-му маю шоб успеть весь мир на уши поставили?
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нє, ну а шо: па-пріколу
якось так я собі те "па-пріколу" й уявляв
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Это что мечта Зеленского и его дебилообразных? Угробить страну, превратить десятки миллионов в нищих и голодных людей,сделать ее легкой добычей для агрессора- этого хочет Зеленский?
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Люди стоят без масок,а эти клоуны противагазы напялили,идиоты.
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Вы там совсем офигели, от безнаказанности? Зачем провоцируете людей? Не понимаете, идиоты, что завтра народ начнет все подряд скупать и, в результате, действительно никаких продуктов не останется?!
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Ездить в общественном транспорте будут только медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения - интересно кто это будет всё контролировать и проверять?
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Клоун и его зе-банда решили под шумок продавить закон о земле и впихнуть лугандон в Украину.
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25 березня не за горами. Готуються до підписання капітуляції
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Завтра будет оправдываться-скажет,не так поняли.😂
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Под шумок короновируса на посты в министерстве ставятся сомнительные люди.
ЗЕублюдки МАЙДАН не загорами,только на этот раз уже вас будут вешать,в Ростов смыться неуспеете ЗЕтвари
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предлагаю этому мусоренку написать пару слов в его фейсбуке под этим постом там уже делают это https://www.facebook.com/ivan.varchenko/posts/2765232220272147
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Завтра народ, наслушавшись таких "откровений" от госчиновника опять ломанется в супермаркеты, чтоб купить на последние сбережения гречки, соли, спичек и т. д.
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Ну это понятно. Но если по домам загонят, хоть что то погрызть надо. Есть народная мудрость "на волонтера надейся, а сам не плошай"
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Ну у меня недели на две харчей хватит. На больший срок не вижу смысла запасы создавать.
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Вроде во время чрезвычайного положения нельзя менять Конституцию.
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Меры разумные, должны помочь.
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В Білорусі чи може в Литві такі самі "разумниє мєри"????
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Маски и антисептик где, введи себе чрезвычайное положение, свою тупость и профнепригодность пытаются прикрыть чрезвычайным положением Комендантский час, продукты по карточкам, запрет вечеринок, - советник министра внутренних дел Варченко прогнозирует чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 1843
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Аваковский холуй, где уголовные дела на зебильную власть, которая продала в другие страны почти все маски на пороге эпидемии? Почему советник Зеленского Радуцкий до сих пор на свободе?
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Треба одне треба друге.... а як забезпечити це все? Хтось подумав? Лікарі доїжджають у повному протиепідемічному обладунку... а скільки їх у вас? Базікати не мішки носити
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Да ничего он не подумал. Он будет флагом махать. Мозгов нет. Иначе бы он не предлагал.
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Потому беда тем странам, в которых демократия Комендантский час, продукты по карточкам, запрет вечеринок, - советник министра внутренних дел Варченко прогнозирует чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 1106 - это неспособность принимать ответственные, непопулярные но эффективные решения. И беда странам, в которых права человека - это воинствующее невежество тысяч отдельных граждан", - подытожил Варченко.Источник: https://censor.net.ua/n3182886

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пипец.. Комендантский час, продукты по карточкам, запрет вечеринок, - советник министра внутренних дел Варченко прогнозирует чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 4054
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Что ты кадры из фильма постишь,ЗЕтроль,кого ты земудило хочешь запугать?
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одна тварь зеленее и тупее другой.
у них соревнование по дебилизму там шо ли?
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та то понятно, шо он в президуме и руками шевелит )))
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Утопия. Вы вначале с маршрутками разберитесь.
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Весело бачу буде.
Яник і 14 рік будуть дитячими забавками.
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Есть здравые мысли, но в целом перебор и бред
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какие то странные эти мусорские собакорюзачные мечталки. Быстрее народ мусоров на фонарях повесит чем такое произойдет.
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полезло гавно сквозь щели. потомки энкэвэдэшников праснулись...даже не сомневаюсь шо по вечерам молится на портрет сралина и берии, чмо мусорское...
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при негативном развитии ситуации с короновирусом сценарий чрезвычайного положения будет вводить просто необходимо...как ни странно это будет намного более необходимо, чем в 2014 году, учитывая, что полномасштабно воевать с рашей мы все равно не собирались
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На рашке своей делай, шо хочешь, и не прикидывайся украинцем.
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20 кг продуктов и воды хватит пенсионеру на неделю. за 1 день 1 чел может доставить еду 100 пенсионерам/нуждающимся/кашляющим. В газельку накидать 2 т=100 пайков по 20 кг. 150 тыс мусоров за 1 день обеспечат едой всех пенсионеров! + думаю найдётся достаточно волонтёров
так что всё дело в ЖЕЛАНИИ!
представьте СКОЛЬКО сейчас мусора собирают взяток с маршрутчиков! и ЧП
воры взяточники и бандиты НЕ способны решить даже 1 проблему.... это я не только про мусоров
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И после ввведения этого ЧП в аптеках появятся маски?
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масок та тестів в них нема, а надзвичайний стан в них є
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Главная проблема наших чиновников это искренняя вера, что можно выдать закон и всё будет хорошо. Только вчера они выдавали закон о метро, а теперь о карантине. Но законов мало. Нужна материальная база под них. А в это чиновники не умеют.
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чомусь нагадало Діму Сєміцвєтова:
- "Грюндиг": четыре дорожки, стереофония...
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Всё ок, и правильно, кроме: "Право на приватность своей жизни, личные данные". Непонятно как это поможет.
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Нет. Неправильно. Так как это диктатура и это не будет работать.Американцы вот людей из тюрем начали выпускать, так как не могут гарантировать их содержание. Допустим вирус распространится и начнутся тюремные бунты, что будет делать власть?
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И кто это наших людей сможет заставить соблюдать это всё? )
А если нарушение, будут задерживать? А если сопротивление при задержании - бить или стрелять при попытке убежать? А на задержанных тюрем хватит? )
Короче - Зебил.
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И эта морда пойдет в ночной комендантский патруль. Нужно не от вируса лечить страну а от таких чиновников.
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Одні ідіоти в коментарях, те що він говорить зараз вже відбувається по всій Європі і всі сидять тихо і ні про які свої права навіть не заїкаються. Але ,що з вас хотіти, якщо ви демократію зробили насмішкою над здоровим глуздом- клруна ж хто обирав
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Нигде такого нет. Даже в Северной Корее.
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Де у Європі заборинили користуватись магазинами і видають харчі по талонам? Що ти мелеш?
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Такого дибилизма не придумали даже в мордоре, хотя продуты тракторами давят. Там нет никакой паники, транспорт, магазины, работают, заведения открыты. Люди работают, дети учатся. Мамкин диктатор превзошёл своего учителя Вову путина))клоуны не смогли организовать транспорт даже для медиков. я уже молчу о идиотском решении закрыть метро но напихать всех как сельди в наземный транспорт. чтобы ввести комендантский час, нужно уметь его организовать. судя по судорожным движениям которые предпринимаются пока что - похоже на бег курицы с отрезанной головой )
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В Італії також до певного часу все працювало, а зараз ніхто не виходить на вулиці, а лікарі вирішують кому жити а кому померти. І італійська медицина значно краща за нашу.
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Не здивуюсь, якщо сценарії для України пишуться вже в Москві.
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Почитайте, каких комментов этому питару накидали в ФБ, там все гораздо радикальнее, чем тут)) чувачок откосил от мобилизации советником Авакова, а щас нам тут рисует концентрационные лагеря...
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шо еще мусор может предложить. кто на что учился.
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Еще один Дубинский.. А сколько Украина потеряла людей во время анексии крыма, после расширения зоны АТО/ООС - тогда нужна диктатура, а сейчас каждая гнида ищет повод чтобы отжать последнее у бизнеса, и поменять руководителей госпредприятий.
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Ага, как же, не вымрем от вируса, вымрем с голода, не все конечно, но половина украинцев точно не имеет больших сбережений, более того, многим даже того, что есть не хватает в реалии, работы закрывают, разгоняют, а что люди кушать будут?
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Вообще **@нут₩й. Хочет спровоцировать мародерство и погромы?
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ничего не сказано про то , что будут делать в случае выявления "бригадами медиков и инших служб" граждан с температурой - наверное сразу будут отправлять на мусоросжигательные заводы...
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