EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  2340  16
Материалы по теме:
Все про:правоохранительные органы (1106) Россия (75206) СБУ (14466) Национальная гвардия (1333)

 Гражданин РФ пытался поступить на службу в спецподразделение Нацгвардии Украины, - контрразведка СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины предупредила поступление гражданина России на военную службу в подразделения Национальной гвардии, которое привлекается к проведению операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что уроженец города Славутич Киевской области, после получения в России среднего образования, проходил срочную службу в ВС РФ и участвовал в боевых действиях на территории Кавказа. В 2014 году мужчина прибыл в Киев, где проживают его родственники. В января 2020 года он обратился к Нацгвардию Украины с намерением заключить контракт о прохождении военной службы в одном из ее спецподразделений, которое систематически выполняет задачи в районе проведения операции Объединенных сил.

При этом при подаче документов мужчина заведомо не предоставил информацию о наличии паспорта гражданина РФ. Также контрразведчики СБУ обнаружили личные контакты "кандидата" с представителями российских правоохранительных органов, в частности на временно-оккупированной территории Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ задержала агента спецслужб РФ, который пытался передать секретную информацию в сфере кораблестроения. ФОТО

Сейчас проверяется информация о причастности российского гражданина к сети военной разведки РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3182885
 
   
 Топ комментарии
 
А паспорт гражданина Украины у него не попробовали спросить?
 показать весь комментарий
 
а шо такое?у сепаров не плотют? Гражданин РФ пытался поступить на службу в спецподразделение Нацгвардии Украины, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 7458
 показать весь комментарий
 
Серпом по яйкам, молотом по члену..
И отпустить...
🤗
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А паспорт гражданина Украины у него не попробовали спросить?
 показать весь комментарий
 
 
Серпом по яйкам, молотом по члену..
И отпустить...
🤗
 показать весь комментарий
 
 
У вас там на Банковой целая шобла таких вот "контрактников". Зеленых и омерзительных.
 показать весь комментарий
 
 
что могло быть более омерзительно чем виницкий мыролюбный реформизм-тамжынаелюдизм?
 показать весь комментарий
 
Ти певно остаточно ***.нувся коли приписуєш донпєдро те що меле Бубочка і несе сивоха . Лікуйся "абіжений" . Гражданин РФ пытался поступить на службу в спецподразделение Нацгвардии Украины, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 4570
 показать весь комментарий
 
Ну и чего скрывать рожу этой кацапской твари?
 показать весь комментарий
 
не скрывать низя. иначе многослойность.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх