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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11881) Министерство социальной политики (695) Лазебная Марина (3)

 Кабмин назначил первым замминистра соцполитики Котика

Кабинет министров Украины назначил первым заместителем министра социальной политики Евгения Котика.

"Назначить Котика Евгения Дмитриевича первым заместителем Министра социальной политики Украины", - говорится в распоряжении правительства №310 от 18 марта, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Согласно декларации об имуществе и доходах, Котик за прошлый год получил 239 тыс грн доходов, а его жена – 610 тыс 264 грн. Также указано, что у него есть $10 тыс, у жены – $20 тыс, а у дочери – $5 тыс наличных средств.

Среди прочего, в декларации указан ипотечный кредит на сумму 76 тыс 689 грн.

Замминистра владеет двумя земельными участками (2 065 и 2 500 кв. м) в Винницкой области и квартирой (50,9 кв. м) в Вышгороде Киевской области, а жена арендует дом (355 кв. м) в Киевской области.

Также Котик владеет автомобилем КІА Cerato Koup 2010 года выпуска, а жена – ACURA MDX 20.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182882
 
 
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Мяу... ( на самом деле это чучело просто пздц)
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Зловіть вже просто котика якогось і призначте.. гірше не буде і какая разніца
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Це не простий котик! Його призначили бо з ним хоче погратися Яременко🤢
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Першим призначили котика! Це правильно бо коти розумніше собак!
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Кот умнее собаки примерно, как Зеленский умнее Циолковского!
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Та ну нах! Назначьте лучше кошечку! У нее и доход выше, и бабла больше, и тачка круче!
А этого кастрированного котика (судя по декларации) - отправьте на опыты!
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