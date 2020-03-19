 Кабмин назначил первым замминистра соцполитики Котика

"Назначить Котика Евгения Дмитриевича первым заместителем Министра социальной политики Украины", - говорится в распоряжении правительства №310 от 18 марта, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно декларации об имуществе и доходах, Котик за прошлый год получил 239 тыс грн доходов, а его жена – 610 тыс 264 грн. Также указано, что у него есть $10 тыс, у жены – $20 тыс, а у дочери – $5 тыс наличных средств.

Среди прочего, в декларации указан ипотечный кредит на сумму 76 тыс 689 грн.

Замминистра владеет двумя земельными участками (2 065 и 2 500 кв. м) в Винницкой области и квартирой (50,9 кв. м) в Вышгороде Киевской области, а жена арендует дом (355 кв. м) в Киевской области.

Также Котик владеет автомобилем КІА Cerato Koup 2010 года выпуска, а жена – ACURA MDX 20.

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