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 Политика Украины, Общество
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Все про:кино (1305) Министерство культуры (391) финансирование (1393) Министерство культуры, молодежи и спорта (44)

 Украинский кинопроцесс находится под угрозой срыва на 2 года. Полностью заблокировано финансирование, - обращение киносообщества

Украинская кинематографическая сообщество обеспокоено положением дел с государственным финансированием киноотрасли в 2020 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в открытом письме представителей киноиндустрии на имя главы подкомитета в сфере кинематографа и рекламы Павла Сушко.

Представители киносообщества обратились с официальным письмом в соответствующие органы власти, чтобы срочно принять необходимые меры для решения этого вопроса.

"По состоянию на 13 марта 2020 паспорт бюджетной программы по КПКРК 3806030 "Государственная поддержка кинематографии" не согласован Министерством финансов Украины и не утвержден Министерством культуры, молодежи и спорта Украины - главным распорядителем средств по названному бюджетной программе. Финансирование по программе не начато", - говорится в письме.

Кинематографисты отмечают, что в настоящее время заблокировано финансирование производства и распространения национальных фильмов (в частности, в международной копродукции), возвращение части квалифицированных расходов иностранным субъектам кинематографии (рибейты), мероприятия по популяризации, сохранению, восстановлению, реставрации национальных фильмов, финансовой поддержки государственного предприятия "Национальный центр Александра Довженко", выплаты стипендий членам Совета по государственной поддержке кинематографии, другие обязательства по программе.

"Паралич отрасли продолжается третий месяц, что заставляет усомниться в международных обязательствах Украины в рамках межправительственных копродукционных соглашений, ставит под угрозу своевременный запуск съемочного процесса летнего сезона, грозит срывом ряда международных событий и кинофестивалей как на территории Украины, так и за рубежом", - отмечается в обращении.

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Киносообщество также добавляет: "По сложившимся обстоятельствам, под угрозой срыва находится весь украинский кинопроцесс: учитывая производственную специфику, блокирования финансирования может повлечь приостановление кинопроизводства минимум на 2 года, что в свою очередь спровоцирует деквалификацию и потерю кадров из-за эмиграции".

Представители украинской киносообщества просят власть как можно быстрее вмешаться в ситуацию и принять срочные меры по разблокированию процесса финансирования киноотрасли.

Письмо подписали руководители Ассоциации киноиндустрии Украины, Украинской киноассоциации, "СУК - современное украинское кино", Национального центра Александра Довженко, Украинская Киноакадемии.

Источник: https://censor.net.ua/n3182879
 
 
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Блин какой то капец в стране жопа они фильмы хотят снимать -- идите бродите в бюджете мышь повесилась Украинский кинопроцесс находится под угрозой срыва на 2 года. Полностью заблокировано финансирование, - обращение киносообщества - Цензор.НЕТ 7735
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А чому в країні жопа? Де економічний стрибок, де лавіна інвестицій?
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ось свого часу в Україні не знімали кіно - і виродились такі шлунки як ти
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А зачем малоросам Киборги, Червоний? Зебилам сваты и квартал подавай
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21 квітня потрібно було думати головою! Украинский кинопроцесс находится под угрозой срыва на 2 года. Полностью заблокировано финансирование, - обращение киносообщества - Цензор.НЕТ 1108
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Они головой не думают, они в нее едят..... пока..... и ею смотрят Слугу народа.
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"Копро-дукция" - это сильно. Именно так. Украинский кинопроцесс находится под угрозой срыва на 2 года. Полностью заблокировано финансирование, - обращение киносообщества - Цензор.НЕТ 891
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Ви маєте дивитись москальське. Ми один, тупий і дебільний народ. В усякому разі 73%
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Чому держава повинна фінансувати приватним кіновиробникам виробництво фільмів , які не здатні зібрати касу ..?
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Патамушта есть такое понятие, как некоммерческое кино. А лучше прочитать статью. Там написано какие программы заблокированы. И это совсем не съемки.
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Фелліні також не збирав касу... І Бергман не збирав, і Бунюель. То держава помагала, то спонсори. Але їх фільми пам'ятають, а касові фільми тих років (на кшталт третьосортних вестернів) всі давно забули...

"Плем'я" Слабошпицького і "Донбас" Лозниці не зібрали касу, зате зібрали нагороди найпрестижнішого у світі Канського кінофестивалю!
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А хто із цієї індустрії голосував за Зе?
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Точно не Сейтаблаєв, не Вітовська, не Лозниця, не Іллєнко, не Роговцева...
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У Моники все студии в кацапии, нах ему тут кино снимать?
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Тут жизнь такая, что ни в одном кино такого не увидишь...
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