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 Женщина, инфицированная коронавирусом, умерла в Ивано-Франковске, - Минздрав

В Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19

Как передаетТ Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Минздрава.

В сообщении отмечается: "Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19".

Минздрав выражает соболезнования родным умершей.

Также Минздрав призывал украинцев: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Также читайте: За 19 марта выявлено 4 новых заражения COVID-19. Всего подтвержден 21 случай заболевания коронавирусом, - Центр общественного здоровья

Источник: https://censor.net.ua/n3182872
 
 
 Топ комментарии
 
У нас на практике умереть быстрее, чем пройти тест.
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А у нас все под контролем пока. Даже занятия в школах и вузах не отменили. Просто всех, кто возвращался из Европы, посадили на карантин, проверили на вирус. Из за одного студента, который оказался зараженным, посадили на карантин 250 человек в вузе. И все норм пока. В некоторых областях, например, в Могилевской, ни одного зараженного нет. Надеемся, у нас все будет хорошо.

P.S. Просто у нас не было много тех, кто был за границей. В нашем Витебске, например, это где то 100 человек. Всех взяли на контроль. Такого, как в Украние, когда 300 тыс людей, многие из которых с признаками болезни, наглотавшись жаропонижающих, как зомби, рвались через границу, у нас не было.
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Вам з росії привезуть, або від нас.
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Мдааа, кто бы сомневался, что "у нас все под контролем"
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