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Все про:банки (1669) валюта (3034) НБУ (4588) Чурий (15)

 НБУ начал пополнять кассы банков наличной валютой

Национальный банк Украины получил от 6 банков заявки на 35 млн долларов и удовлетворил их в полном объеме. Это было сделано в ходе первой операции по обмену наличной валюты на безналичную. Такие операции будут проводить и в дальнейшем.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Первая операция по обмену наличной валюты на безналичную с объявленным предельным объемом в 100 млн евро состоялась сегодня, 19 марта. Национальный банк получил заявки от 6 банков на 35 млн евро и удовлетворил их в полном объеме", — сказано в сообщении.

В этих операциях будут участвовать 10 банков, на которые приходится более 80% от общего объема средств населения в иностранной валюте.

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"Сегодня мы уже начали пополнять кассы банков наличными в евро. Также мы работаем с контрагентами с США, чтобы доставить большую партию валютной наличности в долларах США. В любом случае все граждане имеют возможность покупать и продавать валюту через онлайн приложения банков, что в условиях распространения коронавируса значительно безопаснее, чем иметь дело с банкнотами", - отметил зампредседателя НБУ Олег чурий.

Следующая такая операция объемом в 100 млн евро будет проведена в пятницу, 20 марта.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182870
 
 
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Все эти деятели из НБУ давно должны нары греть !!!
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Счасссс...В без АНАЛ..проходили в 90-х..
Где Банки зникли..?
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Валюти усім вистачить чи знову фальстарт?
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Петики, вы еще здесь? Быстро побежали очередь занимать в пункты обмена!
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Алексей Кудрин предсказал крах мировой экономики из за короновируса и падения нефти.Прямо Нострадамус.
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