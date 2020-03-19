 НБУ начал пополнять кассы банков наличной валютой

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Первая операция по обмену наличной валюты на безналичную с объявленным предельным объемом в 100 млн евро состоялась сегодня, 19 марта. Национальный банк получил заявки от 6 банков на 35 млн евро и удовлетворил их в полном объеме", — сказано в сообщении.

В этих операциях будут участвовать 10 банков, на которые приходится более 80% от общего объема средств населения в иностранной валюте.

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"Сегодня мы уже начали пополнять кассы банков наличными в евро. Также мы работаем с контрагентами с США, чтобы доставить большую партию валютной наличности в долларах США. В любом случае все граждане имеют возможность покупать и продавать валюту через онлайн приложения банков, что в условиях распространения коронавируса значительно безопаснее, чем иметь дело с банкнотами", - отметил зампредседателя НБУ Олег чурий.

Следующая такая операция объемом в 100 млн евро будет проведена в пятницу, 20 марта.

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