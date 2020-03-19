 За 19 марта выявлено 4 новых заражения COVID-19. Всего подтвержден 21 случай заболевания коронавирусом, - Центр общественного здоровья

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Центр общественного здоровья Украины.
В сообщении отмечается: "Подтверждено 21 случай COVID-19 (по состоянию на 20:00 19 марта)
По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (1) области и м. Киев (2).
По результатам исследований региональных лабораторий выявлено: Днепропетровская - 2; Житомирская - 1. Также один случай подтвержден в городе Киеве.
Вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц. В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 700 образцов".
шож вы все так задним умом крепки то?после того как...
2020 год для России станет обратной точкой отсчёта. Крах неизбежен и он произойдёт так же стремительно и неожиданно для большинства, как и крах СССР, - Джордж Фридман, аналитик США.
а ты не хворай
односторонее закрытие собственных границ не имело оснований.ни для одного члена ООН.
и за такие дела обязательно выставили миллиардные иски и полный игнор со стороны всего мира.
Короче, большинство диагнозов уже выносится с запаздыванием....
ТИСЯЧІ короновірусоносіїв.