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 За 19 марта выявлено 4 новых заражения COVID-19. Всего подтвержден 21 случай заболевания коронавирусом, - Центр общественного здоровья

В минздраве Украины опубликовали количество зараженных коронавирусом пациентов на вечер 19 марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Центр общественного здоровья Украины.

В сообщении отмечается: "Подтверждено 21 случай COVID-19 (по состоянию на 20:00 19 марта)

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (1) области и м. Киев (2).

По результатам исследований региональных лабораторий выявлено: Днепропетровская - 2; Житомирская - 1. Также один случай подтвержден в городе Киеве.

Вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц. В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 700 образцов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Днепропетровщине зафиксированы первые два случая коронавируса, - председатель ОГА Бондаренко

Источник: https://censor.net.ua/n3182864
 
 
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Нельзя было пускать в страну тех, кто был в Европе. Пусть бы там и сидели. Это была главная ошибка. Теперь будет апокалипсис.
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Шо значит не пускать? А если бы тебя дамой не пустили? Они едут дамой и имеют полное право.
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Не имеют никакого права. После объявляения о закрытии границ, они, как оказавшиеся в зоне инфекции, не имеют права покидать ее. Можно было выделить из бюджета средства на оказание им помощи там за границей, все же было бы дешевле, чем то, что творится сейчас, и еще будет творится дальше
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как МООЗ обьявил пандемию-так и стали все страны закрывать границы.а до этого не было оснований.
шож вы все так задним умом крепки то?после того как...
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Ну вы же видите Шо бульбаш от кацапа далеко не ушел. Им пох** где и как граждане его страны будут и что с ними происходит...
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Ты наверное еще не понял, что шутки закончились? Сейчас идет речь о возможности гибели державы. Никак не привыкните к мысли, что все не понарошку?
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таки да ,кацапа. За 19 марта выявлено 4 новых заражения COVID-19. Всего подтвержден 21 случай заболевания коронавирусом, - Центр общественного здоровья - Цензор.НЕТ 8638вот и американцы подтверждают

2020 год для России станет обратной точкой отсчёта. Крах неизбежен и он произойдёт так же стремительно и неожиданно для большинства, как и крах СССР, - Джордж Фридман, аналитик США.
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Иди ты в жопу со своей россией, придурок. Совсем помешался.
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не с моей,а с твоей...и да ,идете в жоппу,с лукой во главе стройными рядами За 19 марта выявлено 4 новых заражения COVID-19. Всего подтвержден 21 случай заболевания коронавирусом, - Центр общественного здоровья - Цензор.НЕТ 8425.
а ты не хворай
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Я кстати думаю, что в Европе им было бы лучше, чем тут. Вот увидите. Там возможности медицины гораздо выше, и на улице заболевшего бы не бросили, хотя бы из за угрозы распространения заразы. Посмотрю, как здесь их лечить будут, когда из станет много, а это будет уже вот вот.
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Вот для этого мы и выбираем власти. Чтобы у них была политическая воля делать необходимое. Но ни у кого в мире её не оказалось и теперь умирает много людей на ровном месте. А всё потому что не нашлось ни одного чиновника с яйцами.
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ваня,ты ваще понимаешь,что написано? За 19 марта выявлено 4 новых заражения COVID-19. Всего подтвержден 21 случай заболевания коронавирусом, - Центр общественного здоровья - Цензор.НЕТ 2932
односторонее закрытие собственных границ не имело оснований.ни для одного члена ООН.
и за такие дела обязательно выставили миллиардные иски и полный игнор со стороны всего мира.
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что МООЗ обьявил? с января мир гудит о коронвирусе, вот и надо было ******** додому в январе, а не сейчас когда уже заразаились и тащат с собой эту гадость сюда.
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В НСанжарах не до конца прорепетировали? Нужно было не кидать в автобусы камни, а спалить?
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Не знаю что с ними в Европе, но у нас вы ведь этого хотите.
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Именно так. Нужно было еще в начале февраля закрыть границы. Никого не выпускать и не пускать, кроме грузовиков.
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Надо вводить чрезвычайное положение ,выдавать людям каждому тысяч по 20-30 на руки ,вводить контроль за ценами отменять коммуналку и возить продукты по домам ,тогда может и поцарапаемся ...
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По штуке долларов каждому? Даже если 10 миллионам дать, типа на семью, надо 10 миллиардов долларов... А где их взять?
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Как где ,у судей,прокуроров,депутатов,мусоров ,налоговиков,таможенников ,олигархов За 19 марта выявлено 4 новых заражения COVID-19. Всего подтвержден 21 случай заболевания коронавирусом, - Центр общественного здоровья - Цензор.НЕТ 5193там по 10 миллиардов каждому украинцу можно будет взять ...
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"сірий вовк"? чи "серый волк" чо гугл невірно логіни робить неуч?
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Так Вовк это фамилия а Серый это погонялово блатное так шо неуч это ты ...
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Первый подтвержденный случай в Ивано-Франковской области оказался третьим летальным. Коронавирус подтвердился посмертно. ....

Короче, большинство диагнозов уже выносится с запаздыванием....
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я вспоминаю декабрь19 и январь 20г. помню как сейчас. смотрю новости и спраиваю жену. что за херня твориться? по 10 человек в неделю умирают от пневмонии и столько же от осложнений гриппа. зимы ведь нет. теперь начинаю понимать . все сегодняшние цифры про вирус это полная ....уйня
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У Украины очень хорошее распространение. Помедленее раза в полтора чем в большинстве стран.
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Зараз літаками перЗЕдента прилетить нова партія заражених.
ТИСЯЧІ короновірусоносіїв.
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Они привезут тебе заразу в дом, можешь не сомневаться.
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При этом люди знали о том что зараза уже в Европе, но перлись туда. Не будем же путевки отменять. А теперь заразят кучу людей. По мне их всех надо судить, если выздоровеют. Как тех, кто привел неумышленно к гибели людей.
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Тем временем в Беларуси начался новый футбольный сезон. Сегодня сыграны матчи 1-го тура. Со зрителями. "Шахтер" Вернидуба первый матч проиграл.
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