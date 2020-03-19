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 СНБО просит обладминистрации селить врачей в гостиницах и хостелах и обеспечить их транспортировку на работу

Заместитель Секретаря СНБО Украины Алексей Соловьев провел рабочую встречу с ведущими украинскими специалистами-эпидемиологами и инфекционистами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны.

По словам Соловьева, необходимо урегулировать обеспечение биологической и социальной защиты медицинских работников, организацию транспортировки медиков на работу, их социальную поддержку и организацию отдыха.

"По результатам совещания направлено письмо во все областные государственные администрации по рассмотрению вопросов размещения медицинских работников в гостиницах, хостелах и т.д., их транспортировки к рабочим местам и обеспечение членов их семей необходимой помощью", - говорится в сообщении.

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Также на совещании обсудили применение медикаментов, которые не предназначены для лечения коронавируса, но действенны в борьбе с ним.

"Государственный экспертный центр вместе со специалистами МОЗ Украины поручено проработать международные протоколы лечения COVID-19 и рассмотреть вопрос об их возможной адаптации в соответствии с украинским законодательством", - добавили в СНБО.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182861
 
 
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Хто буде доглядати за дітьми мед. працівників і осіб похилого віуц мед. працівників? СНБО просит обладминистрации селить врачей в гостиницах и хостелах и обеспечить их транспортировку на работу - Цензор.НЕТ 3639
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Зебіли голосні, як дзвін, а дурні, як довбня!
СНБО просит обладминистрации селить врачей в гостиницах и хостелах и обеспечить их транспортировку на работу - Цензор.НЕТ 5407 Українське прислів'я СНБО просит обладминистрации селить врачей в гостиницах и хостелах и обеспечить их транспортировку на работу - Цензор.НЕТ 8277
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Требую селить Медработников в депутатской гостинице а депутатов перенести в хостелы. СНБО просит обладминистрации селить врачей в гостиницах и хостелах и обеспечить их транспортировку на работу - Цензор.НЕТ 2315
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Хто буде доглядати за дітьми мед. працівників і осіб похилого віуц мед. працівників? СНБО просит обладминистрации селить врачей в гостиницах и хостелах и обеспечить их транспортировку на работу - Цензор.НЕТ 3639
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И самое главное -- на каком правовом основании? Есть такая странная штука, как КЗОТ. Для решения начмеда или мэра нужно законное обоснование от центральных властей. От президента или правительства. Зечем нам такая тупая центральная власть, не способная нормально организовать работу во время эпидемии?
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Глупо звучит -Сначала запретили общественный транспорт ,а потом начинают решать проблемы с транспортом . А можно было сделать наоборот? Или с украденого Мерседеса не видно как люди живут?
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Вік живи, вік учись, а дурнем помреш.
СНБО просит обладминистрации селить врачей в гостиницах и хостелах и обеспечить их транспортировку на работу - Цензор.НЕТ 4263 Українське прислів'я СНБО просит обладминистрации селить врачей в гостиницах и хостелах и обеспечить их транспортировку на работу - Цензор.НЕТ 153
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А центральна виконавча влада (такий собі орган, як КабМін) нічого не хоче зробити? Чи як у московитів "кошка роділа котят - пусть **..ся, как хотят"? КабМін видав "на гора" купу заборон, а забезпечення їх виконання переклав на місцеві органи, до цього трохи "пощіпавши" місцеві бюджети, щоб хоч трохи дірку в бюджеті залатать. Круто, ****!
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Да. Просто нужно ввести в действие через президента и ВР правовой режим ЧС на территории всей Украины или ряда областей. Закон или постановление о введении правового режима ЧС определяет не только правовые основания и границы для исполнителей, а и, главное, источники финансирования мероприятий и компенсаторы за счет специального фонда центрального бюджета, в который было заложено бюджетом 20 млрд.грн. для подобных случаев. Горючее, спецсредства, медикаменты, продукты и прочее за какой-то хрен нужно закупать или брать из государственного резерва, предусмотренного на подобные случаи.
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Мабуть, їм (преЗЕденту та ВР) поки не вигідно вводити режим НС, тим більш НП... Але коли їм треба то буде (зберегти владу чи зрубати бабла), тоді стопудово введуть! Ще й комендантську годину введуть... Сподіваюсь, що помиляюсь, але з цією владою можливо все
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Зебилы, вы видели хостел? В нём все врачи перезаражаются за один день. СНБО просит обладминистрации селить врачей в гостиницах и хостелах и обеспечить их транспортировку на работу - Цензор.НЕТ 5113
СНБО просит обладминистрации селить врачей в гостиницах и хостелах и обеспечить их транспортировку на работу - Цензор.НЕТ 5062
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Зебіли голосні, як дзвін, а дурні, як довбня!
СНБО просит обладминистрации селить врачей в гостиницах и хостелах и обеспечить их транспортировку на работу - Цензор.НЕТ 5407 Українське прислів'я СНБО просит обладминистрации селить врачей в гостиницах и хостелах и обеспечить их транспортировку на работу - Цензор.НЕТ 8277
 показать весь комментарий
 
 
Требую селить Медработников в депутатской гостинице а депутатов перенести в хостелы. СНБО просит обладминистрации селить врачей в гостиницах и хостелах и обеспечить их транспортировку на работу - Цензор.НЕТ 2315
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А может власти пора перестать страдать херней и просто ввести через президента и ВР правовой режим ЧС в соответствии с уже существующим законом? Только тогда, по закону правовая и финансовая нагрузка по выполнению этого закона ляжет на центральный власти, а конкретно на фонд ЧС СНБО, в который заложено было 20 млрд. грн. Скольсо можно петлять в попытках тупо переложить бремя на местные власти?
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це все глупість! виділить вранці та ввечері буси і розвозку лікарів та медсестер аж до їх місць проживанні і до роботи.
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кожній лікарні приписати по автобусу чи два на певну годині і проблема пропаде, проте у владі забагато зейобиків СНБО просит обладминистрации селить врачей в гостиницах и хостелах и обеспечить их транспортировку на работу - Цензор.НЕТ 3722
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ви такий самий бобик..або просто дурник
В Києві в лікарню персонал може з'їжджатися за 50 км зі всіх сторін.
Думаю таке саме в таких містах, як Дніпро та Харків.
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Мені думка всяких зейобоадвокатиків з Києва до одного місця. Є інші міста які не так роздуті як Київ. СНБО просит обладминистрации селить врачей в гостиницах и хостелах и обеспечить их транспортировку на работу - Цензор.НЕТ 9407
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За чей счет это делать и на каком правовом основании если центральная власть тупо морозится?
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при надзвичайних станах використовують транспортні засоби підприємств всіх форм власності. Заправки за рахунок держави, якщо держава немає - держава видає векселі та використовує бензини всіх форм власності.
жарти кінчаються в певний момент.
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Для этого, как минимум, нужно ввести в действие правовой режим ЧС через предусмотренные законом механизмы. а Зеля тупо морозится, перекладывая правовую и финансовую ответственность на местные власти.
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Ця історія була в СССР через воєнкомати, які були ліквідовані ригами разом з базою даних по автомобілях. Шо ти мелеш. Чув дзвін та не знаєш де він РНБО просить обладміністрації селити лікарів у готелях і хостелах і забезпечити їхнє транспортування на роботу - Цензор.НЕТ 2551
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Она не "морозится" Её просто нет. "Ваапще"! Имеем КОДЛО вместо власти и зелёного недосцыкуна в роли Голобородька преприздента.
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Чета сталинские "шарашки" напоминает..
Хлебокомбинаты тоже??
🤗
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Це ж не на тиждень, чи два... Зелені дятли хочуть перевести лікарів на казарменне положення???
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В хостелы сейчас ломанутся бомжики с закрытого вокзала. На последние деньги, а могут ещё и полы в них помыть и подремонтировать чего за ночлег. В хостелах останавливаются прибывшие из-за границы и не имеющие возможности доехать домой по стране. только врачей там и не хватало.
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