 На Днепропетровщине зафиксированы первые два случая коронавируса, - председатель ОГА Бондаренко

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.
"Есть два лабораторно подтвержденных случаях заболевания COVID-19. Пациенты получают всю необходимую помощь. Медики обеспечены необходимым оборудованием, материалами, средствами индивидуальной защиты, - отметил Бондаренко. - Мы сделали все, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции в регионе. Закрыли на карантин все учебные заведения, перевели на усиленный режим работы медицинские учреждения, максимально ограничили движение общественного транспорта. Большинство работодателей прислушались к нашим рекомендациям и перевели своих работников на удаленную форму работы".
Пациенты, у которых обнаружили коронавирус, недавно вернулись из-за рубежа. Сейчас их состояние здоровья стабильное, чувствуют себя хорошо.
Медики выявляют все контакты, которые могли иметь больные, чтобы обследовать этих людей и обеспечить их изоляцию.
https://www.facebook.com/anton.gura/videos/4561569290550846/?sfnsn=mo&d=n&vh=i
кто то думал что у нас в Украине при Зеленском будет по другому?
кто на их место встанет? ты?