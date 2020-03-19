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 На Днепропетровщине зафиксированы первые два случая коронавируса, - председатель ОГА Бондаренко

В Днепропетровской области обнаружили первых двух больных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"Есть два лабораторно подтвержденных случаях заболевания COVID-19. Пациенты получают всю необходимую помощь. Медики обеспечены необходимым оборудованием, материалами, средствами индивидуальной защиты, - отметил Бондаренко. - Мы сделали все, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции в регионе. Закрыли на карантин все учебные заведения, перевели на усиленный режим работы медицинские учреждения, максимально ограничили движение общественного транспорта. Большинство работодателей прислушались к нашим рекомендациям и перевели своих работников на удаленную форму работы".

Пациенты, у которых обнаружили коронавирус, недавно вернулись из-за рубежа. Сейчас их состояние здоровья стабильное, чувствуют себя хорошо.

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Медики выявляют все контакты, которые могли иметь больные, чтобы обследовать этих людей и обеспечить их изоляцию.

Источник: https://censor.net.ua/n3182860
 
 
 Топ комментарии
 
В пуйле осталось 10 процентов человеческого, остальное искуственные органы на синтетической основе. Куй ты его заразишь
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понеслась. В выходные подъедут тесты, начнут делать массовые проверки, вот тогда народ наконец то начнет бздеть. А то набьются в трамвай и едут на работу, посвистывая
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Госпади, ну почему ты заражаешь князя Монако, а не пуйла??
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понеслась. В выходные подъедут тесты, начнут делать массовые проверки, вот тогда народ наконец то начнет бздеть. А то набьются в трамвай и едут на работу, посвистывая
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В Боярку привезли людей с короновирусом в обычное отделение, врачи без защиты

https://www.facebook.com/anton.gura/videos/4561569290550846/?sfnsn=mo&d=n&vh=i
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ну вот почему я не удивлён?
кто то думал что у нас в Украине при Зеленском будет по другому?
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ты думаешь при порохе или будде было бы по другому? ты больницы видел в каком состоянии? на них болт 30лет ложили. просто на комто это должно было остановится.
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я думаю нас сознательно уничтожают как нацию. врачи, полиция, кассиры, почта первые попадут под удар. рассматривал ли кто то вариант, когда первая волной сметет врачей.
кто на их место встанет? ты?
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Госпади, ну почему ты заражаешь князя Монако, а не пуйла??
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В пуйле осталось 10 процентов человеческого, остальное искуственные органы на синтетической основе. Куй ты его заразишь
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от так поінформував голова,- підняв на вуха всю область ,всі 32 000 кв км, всі 3 000 000 громадян, вміють у нас паніку сіяти деякі ГОЛОВИ
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Сегодня вечером в Харькове, пока ехал домой видел довольно много маршруток, без опознавательных знаков, которые курсируют по маршрутам в сторону малой даниловки. останавливаются на остановках, сажают и высаживают людей. Автобусы запретили, на работу вышли обычные бомбилы на маршрутках, которые гораздо меньше автобусов и к тому же не платят налоги. Объясните мне логику властей?
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Властей каких ? Закрытие метро в пром . городах - миллионниках , - считаю дуростью . В метро проще всего сделать санитарный контроль , чем в любом другом наземном транспорте . Решение властей закрыть метро - это неумение власти решать проблему в глобальном масштабе . Посмотрим , что будет дальше .
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Какой санитарный контроль, если заболевший человек разносит эту заразу еще на этапе инкубационного периода, когда до симптомов еще неделя а то и больше??? ну это капец просто
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А конкретней, где в области, В каком районе.
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и тут из-за границы вернулись. может, не надо было всех возвращать а выслать им денежную помощь и пусть бы там оставались?
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