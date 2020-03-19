 На Днепропетровщине зафиксированы первые два случая коронавируса, - председатель ОГА Бондаренко

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"Есть два лабораторно подтвержденных случаях заболевания COVID-19. Пациенты получают всю необходимую помощь. Медики обеспечены необходимым оборудованием, материалами, средствами индивидуальной защиты, - отметил Бондаренко. - Мы сделали все, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции в регионе. Закрыли на карантин все учебные заведения, перевели на усиленный режим работы медицинские учреждения, максимально ограничили движение общественного транспорта. Большинство работодателей прислушались к нашим рекомендациям и перевели своих работников на удаленную форму работы".

Пациенты, у которых обнаружили коронавирус, недавно вернулись из-за рубежа. Сейчас их состояние здоровья стабильное, чувствуют себя хорошо.

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Медики выявляют все контакты, которые могли иметь больные, чтобы обследовать этих людей и обеспечить их изоляцию.