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Все про:обстрел (8821) ранение (2351) операция Объединенных сил (2213)

 В зоне ООС ранен военнослужащий, за сутки - 11 обстрелов, - штаб

Вооруженные формирования РФ в течение суток 11 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая защитников Украины из БМП-1, минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

"Сегодня, 19 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Он был эвакуирован в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь", — сказано в сообщении.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было противник осуществил 5 обстрелов:

- дважды неподалеку от Красногоровки - из минометов калибра 120 мм - 6 мин, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- дважды рядом с Лебединским - из 82-мм минометов - 16 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Павлополя - из вооружения БМП-1, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано 6 обстрелов:

- четыре раза в районе населенного пункта Крымское - из минометов калибра 120 мм - 41 мина, из вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм - 10 мин.

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"Подразделения операции Объединенных сил, обороняясь, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ", — сообщили в штабе.

В зоне ООС ранен военнослужащий, за сутки - 11 обстрелов, - штаб 01В зоне ООС ранен военнослужащий, за сутки - 11 обстрелов, - штаб 02
В зоне ООС ранен военнослужащий, за сутки - 11 обстрелов, - штаб 03
В зоне ООС ранен военнослужащий, за сутки - 11 обстрелов, - штаб 04

Источник: https://censor.net.ua/n3182858
 
 
 Топ комментарии
 
В мире эпидемия, страна на карнатине, а Зебарыга все продолжает наживаться на войне В зоне ООС ранен военнослужащий, за сутки - 11 обстрелов, - штаб - Цензор.НЕТ 3432
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Одужання пораненному воїну України!!! Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!!
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А главнокомандующему важнее отдыхающих с пляжей эвакуировать.
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Одужання пораненному воїну України!!! Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!!
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В мире эпидемия, страна на карнатине, а Зебарыга все продолжает наживаться на войне В зоне ООС ранен военнослужащий, за сутки - 11 обстрелов, - штаб - Цензор.НЕТ 3432
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Он еще попутно и на коронавирусе , мразь такая , наживается .
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Это для него вообще подарок. Сначала на папередников все валили, а теперь все провалы в экономике свалят на коронавирус.
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Сегодня, в результате столкновения с миной, во время обстрелов позиций холодноярцев, прекратил свое существование миномет наемников с паРаши хла с расчетом. Ну, миномет так точно, а состояние "трупиков", уточняется.
Долго наемники хла испытывали терпение.
Оно лопнуло.
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парня ранили те с кем сивохо хочет дагаварица. а у парня этот у...бан спросил?
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щяс какао боты врага клавиатурами забьют.
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