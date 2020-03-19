 В Италии число жертв от СОVID-19 превысило количество умерших в Китае

Как передает Цензор.НЕТ, об этом передает BBC.
За последние сутки в Италии от коронавируса умерло 427 человек. Таким образом, всего в стране жертвами COVID-19 стало 3405 человек - больше, чем в Китае - там умерло 3249 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом передает BBC.
За последние сутки в Италии от коронавируса умерло 427 человек. Таким образом, всего в стране жертвами COVID-19 стало 3405 человек - больше, чем в Китае - там умерло 3249 человек.
Что ж, настал этот момент.Сейчас, когда страна стоит перед лицом угрозы невиданной по своим масштабам эпидемии, мы должны сплотиться вокруг нашего лидера президента Зеленского и его команды, и прежде всего не допустить в стране хаоса и потери управляемости.Нет ничего опаснее, чем если государство утратит своё руководство, и страна погрузится в беззаконие и впадёт в панику. Поэтому прежде всего нам необходимо позаботиться о высшем руководстве страны.Президент, его советники, кабинет министров и народные депутаты (в частности, представители монокоалиции партии "Слуга народа") находятся в категории повышенного риска. Каждодневные встречи с другими высокопоставленными лицами, заседания, совещания, рабочие поездки - всё это создаёт повышенную угрозу заражения коронавирусом.
Поэтому.
ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ.Немедленно, в турборежиме, принять постановление о введении принудительного карантина для президента Зеленского и его окружения, кабинета министров, РНБО, депутатов Верховной Рады из числа монокоалиции.Обеспечить их полную изоляцию не менее чем на 3 (три) месяца во избежание угрозы заражения, что привело бы к потере страной управляемости. Немедленно разработать и принять особые процедуры для обеспечения эти гражданам внепланового оплачиваемого отпуска в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Категорически исключить любые встречи, принятие участия в заседаниях и совещаниях - во избежание заражения.И временно (минимум на 3 месяца) заменить президента Зеленского бывшим президентом Порошенко, а кабмин Шмыгаля - бывшим кабмином Яценюка, потому что их не жалко.ЛАЙК, РЕПОСТ, ВМЕСТЕ ЗАЩИТИМ РУКОВОДСТВО СТРАНЫ ОТ УГРОЗЫ ЭПИДЕМИИ!
12-30 - Один заразившийся
12-35 - 0 заразившихся
12-40 - Один заразившийся
12-45 - 0 заразившихся
уразумело
как там пУйло - вУйко сЭм с арабами красиво пЭдерацию опускают
😁
В маленьком городе в Италии сумели остановить коронавирус
В маленьком городе на севере Италии, население которого составляет всего 3300 человек, сумели остановить появление новых случаев заражения коронавирусом.
Четверг, 19 марта 2020, 18:54
Об этом пишет Financial Times.
Эксперимент по борьбе с инфекцией был проведен в итальянской коммуне Во Эуганео, которая располагается в провинции Падуя.
Он заключался в том, что власти протестировали на коронавирус всех жителей города, независимо от того, проявлялись ли у них симптомы. Тех, у кого подтвердили диагноз и тех, с кем они контактировали, отправили на строгий карантин.
После повторного тестирования выяснилось, что органы здравоохранения коммуны смогли полностью остановить распространение болезни.
Эксперт по инфекционным заболеваниям в Имперском колледже Лондона, который принимает участие в этом проекте, Андреа Крисанти призвал страны, ограничивающие тестирование на коронавирус, включая Великобританию и США, вынести уроки и увеличить тестирование.
"В Великобритании существует множество инфекций, которые полностью игнорируются. Мы смогли сдержать вспышку здесь, потому что мы идентифицировали и ликвидировали "скрытые" инфекции, изолировав их", - подчеркнул Крисанти.
Кроме того, на этой неделе Всемирная организация здравоохранения призвала все страны проводить широкомасштабные тестирования, отметив, что благодаря этому Южная Корея и Тайвань добились успеха в борьбе с инфекций.Напомним, что в Италии за минувшие сутки от коронавируса умерли 475 человек - это наибольшие потери в стране с начала пандемии.
Вы там берегитесь! 30 лет в Италии, замужем,дети, рак-лечат..
Почитайте распределение смертей по возрасту и болезням
Ничего не поделаешь...
Умерших всего - 3405.https://www.worldometers.info/coronavirus/
А всё потому, что итальяшки такие же безбашенные, легкомысленные пофигисты, как и наши. Так что боюсь, что нас ждут те еще "времена"......
1. Позднее диагностирование - привозят больных когда уже ничего не поделать.
2. Отсутствие медперсонала - сильно пожилых даже не возят.
Я фаталист. Есть тест системы - есть вирус. нет тест систем и нет вируса. Маска не нужна, мне до ближайшего соседа 100 метров.
китайские занизь.