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 В Италии число жертв от СОVID-19 превысило количество умерших в Китае

В Италии от коронавируса уже умерло больше людей, чем в Китае

Как передает Цензор.НЕТ, об этом передает BBC.

За последние сутки в Италии от коронавируса умерло 427 человек. Таким образом, всего в стране жертвами COVID-19 стало 3405 человек - больше, чем в Китае - там умерло 3249 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки в Италии от коронавируса скончалось 475 человек - это максимальная цифра с начала пандемии

Источник: https://censor.net.ua/n3182856
 
 
 Топ комментарии
 
Врали комуняки и продолжают врать !!! Вот в ЕС правдивая статистика а китайский режим брехали и продолжают лапшу вешать как у них все отлично В Италии число жертв от СОVID-19 превысило количество умерших в Китае - Цензор.НЕТ 9450
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Запросто. Їх там майже півтора мільярда. Та й хто там буде рахувати.
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Vladimir Zavgorodn

Что ж, настал этот момент.Сейчас, когда страна стоит перед лицом угрозы невиданной по своим масштабам эпидемии, мы должны сплотиться вокруг нашего лидера президента Зеленского и его команды, и прежде всего не допустить в стране хаоса и потери управляемости.Нет ничего опаснее, чем если государство утратит своё руководство, и страна погрузится в беззаконие и впадёт в панику. Поэтому прежде всего нам необходимо позаботиться о высшем руководстве страны.Президент, его советники, кабинет министров и народные депутаты (в частности, представители монокоалиции партии "Слуга народа") находятся в категории повышенного риска. Каждодневные встречи с другими высокопоставленными лицами, заседания, совещания, рабочие поездки - всё это создаёт повышенную угрозу заражения коронавирусом.
Поэтому.
ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ.Немедленно, в турборежиме, принять постановление о введении принудительного карантина для президента Зеленского и его окружения, кабинета министров, РНБО, депутатов Верховной Рады из числа монокоалиции.Обеспечить их полную изоляцию не менее чем на 3 (три) месяца во избежание угрозы заражения, что привело бы к потере страной управляемости. Немедленно разработать и принять особые процедуры для обеспечения эти гражданам внепланового оплачиваемого отпуска в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Категорически исключить любые встречи, принятие участия в заседаниях и совещаниях - во избежание заражения.И временно (минимум на 3 месяца) заменить президента Зеленского бывшим президентом Порошенко, а кабмин Шмыгаля - бывшим кабмином Яценюка, потому что их не жалко.ЛАЙК, РЕПОСТ, ВМЕСТЕ ЗАЩИТИМ РУКОВОДСТВО СТРАНЫ ОТ УГРОЗЫ ЭПИДЕМИИ!
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Запросто. Їх там майже півтора мільярда. Та й хто там буде рахувати.
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конечно! в Китае то и людей столько нет.
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Врали комуняки и продолжают врать !!! Вот в ЕС правдивая статистика а китайский режим брехали и продолжают лапшу вешать как у них все отлично В Италии число жертв от СОVID-19 превысило количество умерших в Китае - Цензор.НЕТ 9450
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а как в россии все отлично - на 150 милионов только 1 умер - как то не очень вериться
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В ********** реальное население всего то 89-92 млн..
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Их сейчас больше волнует цена на неХВть и газ. Один там на ихних форумах по цене нефти пишет, даааа, доллар взлетел теперь хохлы руки потирать будут... Вот что их больше беспокоит...
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Китайцы сейчас в Италии, передают опыт честного поведения.
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А що там в Індії, північній кореї, Африці, росії, Монголії? Якийсь дивний цей вірус...!
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Найвразливішими виявились країни з розвинутим туристичним бізнесом. Далі сам додумаєш?
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Вірус не в курсі про рівень життя. Вірусу потрібні тільки людські легені, і побільше.
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было не об этом - а так все верно....бедные туризмом не "занимаются"
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фуй інколи що краще - бути бідним та Здоровим , чи багатим та Хворим...- хоча як правило - все навпаки...
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Умирают 90 летние, в Италии таких много, у нас нет...
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В Чернівцях померлій було 33 роки. Не заспокоюйте себе.
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Ну так про нее уже писали, там был целый букет, и рак и диабет, родственники собираются судиться за неправильный диагноз. Масочку носи...
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так 33 - при цьому онко - хіміотерапія, яка убивае імунку, та хронічні ....- сама медик...- тому і "згоріли" легені надшвидко - імунка не працювала..., плюс помилка лікарів - не прийняли на день два скорішше...отак все склалось, шкода ...
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Справжні медики не кажуть "імунка" чи легені "згоріли". Хіба фельдшери чи медсестри
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Мої знайомі в любу пору року шастають по Європі
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В Индии он есть. Просто Италия авангард заразы.
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В Северной Корее:

12-30 - Один заразившийся
12-35 - 0 заразившихся
12-40 - Один заразившийся
12-45 - 0 заразившихся
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Ну а шо..пять минут не ликвидацию и констатацию факта в протоколе..было бы быстрее но иероглифы долго рисуются..
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Когда высозили из Ухани, был какой никакой карантин, сейчас с красной зоны прилитают самолеты, и ничего. Почему так? Где карантин? Где меры безопасности?
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Петро не идеал, факт, и по другому и быть не могло сегодня - но !!!, я всегда оцениваю так : стакан наполовину "пустой" или "наполнен"- при нем на-половину но !!! наполнен, и "наполнялся"...плюс реально убирал Украину с орбиты влияния кАцапии ...
уразумело В Італії кількість жертв від СОVID-19 перевищила кількість померлих у Китаї - Цензор.НЕТ 368
как там пУйло - вУйко сЭм с арабами красиво пЭдерацию опускают В Італії кількість жертв від СОVID-19 перевищила кількість померлих у Китаї - Цензор.НЕТ 256
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Шо ти мелеш. Російські банки вольготно себе у нас почували, товарооборот з кацапами за час війни зростав, в маркетах купа російських товарів, петя сам регулярно платив ворогу податки до 2017 року включно, заводи, обленерго мали власників -кацапів. Шо ти шепчеш.
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Меле твое "молотило" ... - що, на сьогодні оце ватне проукацапське краще....- ти чому в Президенти не пішов....- розказав би про себе, показав що ти зробив у цьому житті , чого вартуеш ...- дивись, обрали б Президентом... Ти би "ВСЕ " і зробив...
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А хіба бувають ідеальні люди? Це підхід на користь зебанді, бачте, не ідеальний. Та зеленський нігтя не вартує Порошенка і розуміє це, тому і ненавидить його і намагається знищити.
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Невже я хоч слово сказав що це не так В Італії кількість жертв від СОVID-19 перевищила кількість померлих у Китаї - Цензор.НЕТ 412 Не туди "претензії"...
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Підхід " треба обирати те гівно, що було, бо наступні гівна ще гірші " на користь лише банді свинарчуків та 8% **********.
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Вова в Новых Санжарах видосик записал и хватит с вас.
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Их много. Их тестируют, но самоизоляция дома
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Проверишь, время приходит. Все впереди.
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але є і успіх та прогрес - а значить шанс та надія , там реально борються з проблемою..

В маленьком городе в Италии сумели остановить коронавирус

В маленьком городе на севере Италии, население которого составляет всего 3300 человек, сумели остановить появление новых случаев заражения коронавирусом.

Четверг, 19 марта 2020, 18:54

В Италии число жертв от СОVID-19 превысило количество умерших в Китае - Цензор.НЕТ 1097 В Италии число жертв от СОVID-19 превысило количество умерших в Китае - Цензор.НЕТ 1097 В Италии число жертв от СОVID-19 превысило количество умерших в Китае - Цензор.НЕТ 1097 В Италии число жертв от СОVID-19 превысило количество умерших в Китае - Цензор.НЕТ 1097

Об этом пишет Financial Times.
Эксперимент по борьбе с инфекцией был проведен в итальянской коммуне Во Эуганео, которая располагается в провинции Падуя.
Он заключался в том, что власти протестировали на коронавирус всех жителей города, независимо от того, проявлялись ли у них симптомы. Тех, у кого подтвердили диагноз и тех, с кем они контактировали, отправили на строгий карантин.
После повторного тестирования выяснилось, что органы здравоохранения коммуны смогли полностью остановить распространение болезни.
Эксперт по инфекционным заболеваниям в Имперском колледже Лондона, который принимает участие в этом проекте, Андреа Крисанти призвал страны, ограничивающие тестирование на коронавирус, включая Великобританию и США, вынести уроки и увеличить тестирование.
"В Великобритании существует множество инфекций, которые полностью игнорируются. Мы смогли сдержать вспышку здесь, потому что мы идентифицировали и ликвидировали "скрытые" инфекции, изолировав их", - подчеркнул Крисанти.
Кроме того, на этой неделе Всемирная организация здравоохранения призвала все страны проводить широкомасштабные тестирования, отметив, что благодаря этому Южная Корея и Тайвань добились успеха в борьбе с инфекций.Напомним, что в Италии за минувшие сутки от коронавируса умерли 475 человек - это наибольшие потери в стране с начала пандемии.
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я в курсе , родня возле Пяченце - дай Бог локализируют за неделю вторую...
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Итальянцы это цыгане .У них менталитет целоваться и облизывать друг друга при встрече .Плюс к этому они не дисциплинированные как китайцы = Вот и результат .
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Просто пицца и спагетти не здоровая пища понижающая иммунитет
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Ааххаха Вася ти бачив би ти який тут рацион і продукти.
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Старинная подруга, звонит с Италии:-На улицу не выходим совсем!
Вы там берегитесь! 30 лет в Италии, замужем,дети, рак-лечат..
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Не знаю,не знаю.Итальянцы нация помешаная на здоровой пище,ни тебе лишней калории ни холестеринчика вот поэтому и имунитет слабенький знаю по своему зятю итальянцу и его матери..Вот взять шмат сала с лучком это пища так пища.
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Эвакуированные с Ухани еще пожалеют, что вернулись.
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Пожилое больное население
Почитайте распределение смертей по возрасту и болезням
Ничего не поделаешь...
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есть поправка. ВЫ хрен когда узнаете у китая реальное число умерших от вируса
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В Италии 2900 с чем-то.В Китае 3100 с чем то толко по провинции Хубей. Смотрим на офф данные: https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/85320***************************
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В Италии положительных всего - 41035
Умерших всего - 3405.https://www.worldometers.info/coronavirus/
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К чертям такие рекорды! В Італії кількість жертв від СОVID-19 перевищила кількість померлих у Китаї - Цензор.НЕТ 7713 А стистика кетая - худ. вымысел.
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Если учесть разницу в численности населения Италии и Китая, то это ЖЕСТЬ, товарисчи...
А всё потому, что итальяшки такие же безбашенные, легкомысленные пофигисты, как и наши. Так что боюсь, что нас ждут те еще "времена"...... В Італії кількість жертв від СОVID-19 перевищила кількість померлих у Китаї - Цензор.НЕТ 3162
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В Италии медицина в таком - же состоянии.
1. Позднее диагностирование - привозят больных когда уже ничего не поделать.
2. Отсутствие медперсонала - сильно пожилых даже не возят.
Я фаталист. Есть тест системы - есть вирус. нет тест систем и нет вируса. Маска не нужна, мне до ближайшего соседа 100 метров.
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А я роблю повне дихання йогів. І вже багато років легко перемагаю будь-який вірус без ліків. Вже років 30 я не приймав антибіотики. Але коли я намагаюсь поділитися своїм досвідом, з мене в кращому випадку сміються.
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Мы переселенцы с Донецка, живём в ******, простудой 5 лет не болеем, заразиться не от кого. Раз в неделю в райцентр выбраться, так и то захолусте. Тяжелей жить чем на необитаемом острове. Там продукты раз в год завозят, а тут самим ездить.
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ми самі - люді нє мєснийє, отсталі от поєзда...
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а ти попробуй повне недихання йогів - вставляє на раз *)
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Согласен, кроме "маска не нужна". "Не нужна"/"не помогает" потому, что масок НЕТ.
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это не китайские цифры. арабские, индийские.
китайские занизь.
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Хто тих китайців рахував. Вмирають собі тихенько, не повідомляючи владу.
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ВОЗ говорит, что основная причина высокой смертности от гриппа в Италии - высокий процент пожилых людей, средняя продолжительность жизни гораздо выше, чем скажем в Украине. По данным департамента инфекционных болезней в стране на 17 марта не было ни одного смертельного случая среди заболевших до 30 лет, 59 - до 60 лет. Все остальные смерти около 2.5 тысяч - среди людей за 60. За последние 2 дня смертность резко выросла. но тенденция косить пожилых осталась.
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