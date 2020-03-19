 В Италии число жертв от СОVID-19 превысило количество умерших в Китае

Как передает Цензор.НЕТ, об этом передает BBC.

За последние сутки в Италии от коронавируса умерло 427 человек. Таким образом, всего в стране жертвами COVID-19 стало 3405 человек - больше, чем в Китае - там умерло 3249 человек.





Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки в Италии от коронавируса скончалось 475 человек - это максимальная цифра с начала пандемии