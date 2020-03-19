 Под предлогом коронавируса Минобороны пытается не допустить компании, выигравшие тендеры, поставлять питание в армию, - волонтер Петреня

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказала волонтер Диана Петреня, ранее работавшая в Минобороны.

Вчера она сообщила, что анонсированные замминистра обороны Иваном Руснаком изменения в госбюджет, чтобы разрешить компаниям которые поставляли питание в армию по аутсорсу в 2019 году, кормить армию до конца 2020 года, имеют признаки коррупции. По ее словам, под предлогом того, что компании, выигравшие в этом году эту услугу отказываются предоставлять в связи с короновирусом.

Она отметила, что сейчас общий Каталог продуктов по новой системе питания проторгован на все военные части. Однако руководством Генштаба приняло решение не переводить все военные части на новую систему питания. Взамен этого решили армию продолжать кормить по аутсорсу.

На торгах было проведено всего 4 лота, при том что в прошлые годы на аутсорсу питания армии было как минимум 9 лотов.

"Мы с 2015 года рассказывали что нужно разбивать на более мелкие лоты страну, потому что чем больше конкуренция, тем больше возможностей для мелких компаний. Но отважные подождали пару лет, дождались нашего отсутствия в МО и провели снова 4 лота на всю страну", - написала она.

3 из 4 лотов выиграла компания аутсорсер не из привычного пула старых поставщиков – "Пантем", что вызвало у наблюдателей оптимизм. Сейчас оэта комппания поставляет питание в школы.

3 марта было принято решение подписать договор с выигравшей компанией. Сроки заключения договоров 10-20 календарных дней с момента принятия решения. Договоры до сих пор не вывешены.

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Петреня сообщила, что по ее данным, одна из компаний, которая по атусорсу в 2019 году кормила практически половину армии сейчас пытается сорвать подписание договора по аутсорсу на 2020 год. Речь идет о компании "Геус групп", сейчас она называется "Військторгсервіс волонтер":

"Сначала они начали подавать в АМКУ жалобы, но это мелочи, которые сопровождают каждую закупку. А потом они просто выставили счёт новому поставщику за оборудование, которое стоит на кухнях военных частей. Это так мило, что у меня нет слов. Ну вот ненавижу такое говорить, но "мыжеговорили". Мы говорили что будет именно такая ситуация при входе любого нового поставщика, мы именно для этого закупали своё оборудование взамен старого. Часть этого самого оборудования, кстати, стоит до сих пор на складах".

Петреня подчеркивает, что в этой ситуации можно было избежать, перейдя на новую систему питания, где предусмотрена установка закупленного ранее оборудования в том числе.

"Все воинские части были готовы к переходу, оставалось только внести штатные единицы, что не было сделано. Их не ввели решением Хомчака. Это объяснили превышением граничного количества военнослужащих. По закону у нас военнослужащих 250 тысяч. В Генштабе сказали, что необходимые 4 тысячи дополнительного персонала некуда впихивать", - сообщила она.

При этом, по ее информации, одному из поставщиков продуктов по каталогу в те части, которые всё таки перешли на новую систему (106 в/ч) звонили из Департамента госзакупок, и прямым текстом говорили о том, что если они не откажутся от поставок продуктов по каталогу то "на них натравят аваковских псов".