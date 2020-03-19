 Правительство Украины достигло договоренностей с арабскими авиакомпаниями об эвакуации украинцев из Шри-Ланки, - Кулеба

Как перередает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Думаю, что ситуацию с украинцами, которые находятся на Шри-Ланке, мы решим. Есть договоренность с теми авиакомпаниями, которые их туда завозили: это"Fly Dubai и Air Arabia. Со SkyUp есть договоренность, что они готовы подстраховать", - сказал он.

Кроме того, Кулеба проинформировал, что в среду провел переговоры с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто и договорился о том, что Будапешт пустит транзитом из Австрии в Украину украинцев, которые застряли на границе между Австрией и Венгрией. "Но транзит будет контролируемый: с 21:00 до 5:00, чтобы минимизировать контакты и чтобы эти "караваны" не забивали пути", - пояснил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 105 граждан Украины застряли на Шри-Ланке: "Борисполь" отказался принимать самолет. ВИДЕО

По словам главы МИД, тяжелее всего организовать эвакуацию украинцев из Латинской Америки, однако пообещал вернуть их на родину.

"На самом деле, тяжелее всего будет с украинцами, которые находятся в Латинской Америке. Я публично пообещал вытащить всех, и я настроен сдержать слово. У нас есть группы в Чили, в Мексике. То есть главная проблема - это отдаленные уголки, небольшие группы. Но все равно надо возвращать наших граждан", - добавил Кулеба.

Также он обратил внимание на то, что с каждым днем надо будет ужесточать инструменты контроля.

"А это значит, что мы должны сначала насытить внутренний рынок тестами и всеми средствами защиты, а затем, конечно, отдавать эти вещи в другие страны. Есть бесконечное количество логистически-финансовых вопросов: где это все покупать, получать, но всем этим мы занимаемся", - резюмировал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцев из Шри-Ланки начнут вывозить в среду, - Кулеба