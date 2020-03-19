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 Правительство Украины достигло договоренностей с арабскими авиакомпаниями об эвакуации украинцев из Шри-Ланки, - Кулеба

Правительство Украины достигло договоренностей с авиакомпаниями Fly Dubai и Air Arabia об эвакуации украинцев , находящихся в Шри Ланке.

 Как перередает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Думаю, что ситуацию с украинцами, которые находятся на Шри-Ланке, мы решим. Есть договоренность с теми авиакомпаниями, которые их туда завозили: это"Fly Dubai и Air Arabia. Со SkyUp есть договоренность, что они готовы подстраховать", - сказал он.

Кроме того, Кулеба проинформировал, что в среду провел переговоры с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто и договорился о том, что Будапешт пустит транзитом из Австрии в Украину украинцев, которые застряли на границе между Австрией и Венгрией. "Но транзит будет контролируемый: с 21:00 до 5:00, чтобы минимизировать контакты и чтобы эти "караваны" не забивали пути", - пояснил он.

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По словам главы МИД, тяжелее всего организовать эвакуацию украинцев из Латинской Америки, однако пообещал вернуть их на родину.

"На самом деле, тяжелее всего будет с украинцами, которые находятся в Латинской Америке. Я публично пообещал вытащить всех, и я настроен сдержать слово. У нас есть группы в Чили, в Мексике. То есть главная проблема - это отдаленные уголки, небольшие группы. Но все равно надо возвращать наших граждан", - добавил Кулеба.

Также он обратил внимание на то, что с каждым днем надо будет ужесточать инструменты контроля.

"А это значит, что мы должны сначала насытить внутренний рынок тестами и всеми средствами защиты, а затем, конечно, отдавать эти вещи в другие страны. Есть бесконечное количество логистически-финансовых вопросов: где это все покупать, получать, но всем этим мы занимаемся", - резюмировал министр.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182850
 
 
 Топ комментарии
 
Хуже короны только один вирус - зебилизм.
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Я настаиваю, что встречать их должен ЛИЧНО препиздент Украины! Правительство Украины достигло договоренностей с арабскими авиакомпаниями об эвакуации украинцев из Шри-Ланки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2398
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Я настаиваю, что встречать их должен ЛИЧНО ********** Украины!
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Программа-минимум: для начала встретиться им двоим и расцеловаться в дёсна. Прямой эфир с этим на Г+Г соберёт минимум 35 миллионов просмотров и 30 миллионов лайков. Правительство Украины достигло договоренностей с арабскими авиакомпаниями об эвакуации украинцев из Шри-Ланки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8447
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Так, нехай чаю привезуть для зэльцмана від *уйла...
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Хуже короны только один вирус - зебилизм.
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Ну фсьо, теперь заживьом!!! Зэльцман -наш херой!
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Нююю, "достигли"(чи впаде та сгниє)..
Домовилися-було б краще..
Однн слоао , а скільки маніпуляцій..
🐷
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Кто их туда посылал отдыхать,тот пускай им и оплачивает эвакуацию.
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а група на Антарктиці? вони , що мають бути кинуті в холоді?
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По дорозі нехай заберуть Шепелявого на Сейшелах.
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я бы попросил издание писать крнкретнее. заробитчане, служащие, туристы. потому что к последним отношение очень хреновое, так как эти уроды в пик вируса поехали греть свои жопы и думать за них теперь должны они сами а не мы. какоето ...уйло поперлось к черту на рога а нам все уши прожужали УМАЙТЕ за рабочих, которые в Украину ежегодно 12-15 млрд баксов привозят а не за тех кто сдесь ворует и вывозит
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зебил дальше наполняет страну заразой.
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После каждой подобной новости хочется встать и петь гимн...
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