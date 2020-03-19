 Правительство США в связи с коронавирусом выдаст американцам по $1000

Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox Business News.
Выплаты будут сделаны через 3 недели. Пока предполагается, что деньги смогут получить те, кто зарабатывает меньше $75 000 долларов в год ($6250 в месяц) до выплаты всех налогов.
"Я думаю, ясно, что нам не нужно отправлять чеки людям, которые зарабатывают миллионы долларов в год", - пояснил Мнучин.
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Американцы еще никогда не получали подобных выплат от правительства. Белый дом отправлял гражданам чеки после терактов 11 сентября 2001 года и во время глобального финансового кризиса в 2008 году, но тогда помощь считалась скидками в уплате налогов.
Теперешние чеки — часть широкого плана поддержки экономики, представленного Белым домом. Его общая стоимость — $1 трлн. $300 млрд должно уйти малому бизнесу, $200 млрд получит Федеральная резервная система для кредитования пострадавших отраслей. Остальные $500 млрд уйдут на прямые денежные выплаты гражданам.
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Что ж, настал этот момент.Сейчас, когда страна стоит перед лицом угрозы невиданной по своим масштабам эпидемии, мы должны сплотиться вокруг нашего лидера президента Зеленского и его команды, и прежде всего не допустить в стране хаоса и потери управляемости.Нет ничего опаснее, чем если государство утратит своё руководство, и страна погрузится в беззаконие и впадёт в панику. Поэтому прежде всего нам необходимо позаботиться о высшем руководстве страны.Президент, его советники, кабинет министров и народные депутаты (в частности, представители монокоалиции партии "Слуга народа") находятся в категории повышенного риска. Каждодневные встречи с другими высокопоставленными лицами, заседания, совещания, рабочие поездки - всё это создаёт повышенную угрозу заражения коронавирусом.
Поэтому.
ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ.Немедленно, в турборежиме, принять постановление о введении принудительного карантина для президента Зеленского и его окружения, кабинета министров, РНБО, депутатов Верховной Рады из числа монокоалиции.Обеспечить их полную изоляцию не менее чем на 3 (три) месяца во избежание угрозы заражения, что привело бы к потере страной управляемости. Немедленно разработать и принять особые процедуры для обеспечения эти гражданам внепланового оплачиваемого отпуска в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Категорически исключить любые встречи, принятие участия в заседаниях и совещаниях - во избежание заражения.И временно (минимум на 3 месяца) заменить президента Зеленского бывшим президентом Порошенко, а кабмин Шмыгаля - бывшим кабмином Яценюка, потому что их не жалко.ЛАЙК, РЕПОСТ, ВМЕСТЕ ЗАЩИТИМ РУКОВОДСТВО СТРАНЫ ОТ УГРОЗЫ ЭПИДЕМИИ!
только кто сказал что выплатят по 1000 грн?)) вислюк?)) а когда оно держало слово?
да и - из какой кубышки... денег нет:
"С 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий" Зеленский, видеобращение.
Это прекрасно. Вопрос состоит только в том, что в бюджете Пенсионного фонда на 2020 год средства на индексацию пенсий не предусмотрены. Их туда просто не внесли, чтобы не увеличивать размер дефицита бюджета выше нормативов предусмотренных МВФ.
Что касается самого принятого бюджета, то еще в начале января 2020 г. мы предупреждали что планируемые правительством расходы на покрытие дефицита пенсионного фонда в размере 172,57 млрд гривен весьма сомнительная цифра. По нашим расчетам реальный дефицит пенсионного фонда находится в пределах как минимум 200 млрд. гривен.
Кроме того, взятые с Пенсионного фонда в конце ноября 2019 г. 497.1 млн. гривен на перераспределение на зарплаты учителям и врачам на счета фонда так и не возвращены.
Да и наем и серожей лещем...получают больше чем министр в США..
Красота.
Но не для всех.
И тащит доллар из матраса,
Клянёт пиндосов ненавистных:
Кругом - враги и .и.арасы!
Ему, из телека сегодня
Сказал сам царь (а как иначе ) :
- Пускай за бакс дают хоть сотню,
Ведь ты - становишься богаче !!!
Осел кидает с барского плеча 1000...которая сейчас ничего не стоит..
Жлобня була і Є, БЛД!
Сам виживав і виживаю!
Тільки Держава Мені не допомогає!
Нафік Мені ваша "допомога"..тільки гірше..
Это как пинать ногами упавшего пьяного умственного инвалида!
ничего сами придумать не могут!!! все с сиятельного бубочки копируют... вот лошары! ))))
(это шутка-юмора...если шо)))))
Коронавірус дає Зеленському велику можливість спасти Україну..
ПОРАДА ПРЕЗИДЕНТУ ЗЕЛЕНСЬКОМУ.
1. В короткий термін перевести всі супермаркети тільки на безготівкові розрахунки.
2. Промтоварні магазини перевести тільки на безготівкові розрахунки.
3. Продуктові магазини в продовж 90 днів перевести тільки на безготівкові розрахунки.
4. Всі операції, купівлі-продажу квартир, авто, будинків, будматеріалів та інше, тільки в
безготівковій формі.
Головне завдання максимально забезпечити безготівковий оббіг коштів, що знизить ризики
передачі вірусів через готівку і змусить населення нести готівку в банки під гарантії держави,
це оживить економіку і банківську систему.
5. Заборонити банкам і іншим структурам видавати кредити готівкою.
6. Заборонити зарплату видавати готівкою.
7. Різні валюти і операції з валютою тільки в безготівковій формі.
Такі дії виведуть економіку країни з тіні і обезцінять гроші у тих, хто заробив їх злочинним
шляхом.
https://aleks511.blogspot.com/2020/03/blog-post_19.html..
Але виявилось що в кінцевому розрахунку постраджали тільки шахраї , певрі воровські професії (як-то карманик й хатинний крадіжник) зовсім зникли й цілим відділам жандармерії прийшлось перекваліфіковуватись на тяжкі злочини в результаті чого рокриванність вбивст зросла майже на 95% й ти хто ходять до копів з заявами про дрібні злочини просять заздалагідь приносити справки від психіаторів .
А йще - від аліментів зховатися стало можливо виключно , якщо вдається збігти в іншу країну раніше , ніж жінка закриє виїзд й виключно там де нема міжнародних норм про видачу ...
пьяница Сивохо вновь за свое. Особенно показательно то, какому СМИ он дал интервью - Клименко тайм.
Фонд Порошенка також закупив комплекти реанімації, які найближчим часом відправлять в обласні центри.
А в Украине будет как с субсидиями - бабушки будут собирать по тонне справок , а родичи министерш будут усе в субсидиях . Создадут пол миллионный штат раздавальщиков , милионный штат проверяльшиков и как конечный продукт - ещё новый отдел в СБУ - даубл К . И весь ореховый импорт под ними ходит - субсидии и орехи , ёпсель !