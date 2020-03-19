 Чиновнику Минюста, подозреваемому в получении неправомерной выгоды, объявлено о подозрении, - САП

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе САП,
В сообщении отмечается: "Следствием установлено, что генерал-майор внутренней службы требовал и ежемесячно получал от подчиненных ему руководителей учреждений исполнения наказаний неправомерную выгоду.
За это Западное межрегиональное управление почти проверяло соблюдение режима отбывания наказания заключенными и не совершало меры контроля хозяйственной деятельности в подчиненных учреждениях исполнения наказаний.
Чиновник был разоблачен 11 марта 2020 в рамках совместной операции САП, НАБУ и СБУ.
Сейчас руководителю межрегионального управления сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины".
Olduser
Мирон завжди був нормальним, ще коли вчився на тренера, то для дитячої футбольної команди у Львів з москви форму і бутси з оказією передавав. Все куплене за свої гроші. Дякую тобі, Боже, що Ти посилаєш нам хоч трохи порядних людей, а не тільки зелених вилупків
yuriy goga
Колишній тренер збірної України з футболу Мирон Маркевич пожертвував Київському Військовому Госпіталю 10 тисяч доларів. Завдяки допомозі Маркевича госпіталь зміг закупити найнеобхідніші медикаменти. Дякуємо, Мироне Богдановичу! Українці вами пишаються!