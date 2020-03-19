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Все про:нефть (1489) Россия (75206)

 Цены на нефть - катастрофа для России и победа США, - российский олигарх Федун

Для России нынешние цены на нефть, которые менее чем за месяц обвалились в два раза, являются катастрофой.

Об этом заявил совладелец "Лукойла" Леонид Федун, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

По его мнению, Россия и Саудовская Аравия начали "войну на истощение", при этом российские власти "в страшном сне" не могли себе представить настолько низких цен.

Федун считает, что сильнее всего ситуация ударит именно по инициаторам нефтяной войны, то есть по Москве и Эр-Рияду, а победа достанется США. У них самое большое потребление нефти, а цены на бензин и дизельное топливо напрямую зависят от стоимости сырья.

В связи с этим доходы американских граждан, как подсчитали в "Лукойле", вырастут на шесть процентов. В России же, где бензин из-за особенностей налоговой системы дешеветь не будет, произойдет падение реальных доходов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хотелось бы выше", - Песков о падении цены на нефть до 28 долл. за баррель

Совладелец "Лукойла" признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.

По состоянию на 10:00 19 марта, нефть марки Brent, от которой с дисконтом считается цена российской марки Urals, достигла 23,5 доллара за баррель. До развала сделки ОПЕК+ она находилась на уровне 45 долларов. Аналитики не исключают, что в ближайшее время котировки остановятся на 20 долларах, хотя при отдельных условиях они могут опуститься ниже нуля. Это произойдет в случае переполнения нефтяных хранилищ.

Читайте также: Цена российской нефти Urals рухнула до 18-летнего минимума

Источник: https://censor.net.ua/n3182845
 
   
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Хрен его знает, нефть дешевеет для экспортеров параши, а гривня дешевеет у нас!?
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Нам простым людям, что от этого курса? Новые авто и техника подорожает., чего мы и не опкупаем.
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у нас свои идиоты... зелёные. борются с эпидемией, которой нет
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Ти ж перший заскавчиш про вину зеленої влади коли почнуть мерти сотнями.
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Тебе что, дрыснуть чем- нибуть зеленый ,а там трава не рости?
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а гривна валится не изза кризиса или нефит, а от бездарности вислюка, "новых лиц" и "сделаем их по-приколу"..
То, как вислюк и его ОП(Г) "борются" с вирусом - наглядно отражает и их способности "управлять" государством: от отрицания проблемы до управляния страной по принципу - а что будет если нажать эту кнопку?
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На расии рулит *****, в Украине Шимпанзе Цены на нефть - катастрофа для России и победа США, - российский олигарх Федун - Цензор.НЕТ 7952
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Да тут в каментах хватает. Знакомые ники, топившие против свинарчуков и Педро ровно год назад, правда часть уже переобулась.
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у нас несколько иные причины, но в общем общие - сырьевая страна почти 30 лет с казлами во главе
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Основа Украинского импорта из параши углеводороды и их производные, цена на них упала в три раза, Украина должна расцвести буйным цветом, миллиарды высвобожденных средств влиться в развитие различных ветвей экономики!!! Не, не так?
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И еще один вопрос, почему для расчета смертности от той или иной болезни берется условная сотня тысяч населения конкретной страны, и пропорциональное ей количество умерших. Для ЗЕленых подробнее, допустим в стране 10 млн. жителей, 10000 умерло от пневмонии, что бы сделать рассчет берут условную сотню тысяч , для нее остается 1000 умерших и в результате смертность получается 1%. А тут такой *********** вырисовывается, в Китае 90000 заболевших, 6000 умерло, смертность 7%!!! Аааааа!!! Но пардоньте, в Китае проживает 1,5 миллиарда людей! Господа, вам не кажется что кто то кого то крупно ******?
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про разницу в инфляциях в странах хождения гривны и бакса слышали?
это ОДНО из основных, но ГЛАВНОЕ. видимо

какие ещё различных ветвей экономики ? шутишь?
а каковы Основы Украинского экспорта? видать всё, как на подбор высокотехнологичное и с высокой добавочной стоимостью?
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Прежде, чем делать заявления космической глупости, открыл бы хоть школьный учебник по экономике, полистал.
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Саудовская Аравия предлагает нефть в Европу с поставкой в апреле за $12,93 за баррель
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кроме того - саудиты предлагают миллиарды долларов потребителям нефти на перестройку производства с переработки Уралза на арабскую нефть..
видео об этом:
https://www.youtube.com/watch?v=n1DjhScmTSA
Про нефть и газ, восток, Европу, цену топлива и перспективы Украины.
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п.с. кстати.. днем: Российская нефть Urals подешевела на $5,25/баррель - до $18,64. Это минимальная цена с февраля 2002 года.
Об этом сообщает Argus Media
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с тем что ты "выбрало" и бегало, постя "зеленский - батько" - перспектив нет.
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нічо! батько ще візьмуться та покажуть!
ти просто не розбираєшся.
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У нас бензин подешевеет, или олигархи курсом гривни все сбалансируют?
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подешевеет... с 26 грн до 30... четко 1 доллар за литр.
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2015 Кацапия. Итоги. Экспорт. 65% - это нефть, газ и
нефтепродукты 165 миллиардов долларов (несмотря на падение цены на нефть). На
втором месте - оружие 15 миллиардов (из них половина кредиты, которые "покупатель"
не будет отдавать). Сравните: 165 и 15.
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Если чекисты правят страной
А квазинарод бухой да дурной
То этой стране настанет 3,14..да
Чему будут рады соседи тогда... Цены на нефть - катастрофа для России и победа США, - российский олигарх Федун - Цензор.НЕТ 465
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ну шо,примите искренние поздравления Цены на нефть - катастрофа для России и победа США, - российский олигарх Федун - Цензор.НЕТ 1917.
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Владимир обнуленный всех переиграл.Масквичи , не забываем летом едем все с семьями в КРЫМ.
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Шкода що дідусь Маккейн не дожив трохи до цього свята, він був би задоволений
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Почему на рашке нефть дешевеет, а в это время у нас доллар растет. Какая то взаимосвязь в этом есть.
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Даешь цену на нефть марки Бренд в 10 баксов на три года.
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Патриарх Кирилл, по ошибке или по пьянке, освятил не те буровые установки.
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а паралельно вУйко сЭм взялся за бЭню Цены на нефть - катастрофа для России и победа США, - российский олигарх Федун - Цензор.НЕТ 8494


СУД США НАДІСЛАВ ПОВІСТКИ КОЛОМОЙСЬКОМУ І ДУБІНСЬКОМУ: ОПУБЛІКОВАНО ДОКУМЕНТ

Суд США надіслав повістку олігарху Ігорю Коломойському і нардепу від фракції "Слуга народу" Олександру Дубінському.Відповідний документ опублікував у Facebook колишній глава Закарпатської області Геннадій Москаль."Відповідно до Гаагської конвенції про вручення за кордоном судових або позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року, Міністерство юстиції України отримало повістки американського суду для передачі їх народному депутату Олександру Дубінському, авторам програми "Гроші" на телеканалі "1+1" та кінцевому бенефіціару каналу Ігорю Коломойському (один з документів надаю для ознайомлення громадськості)", - написав Москаль.Зазначається, що Міністерство юстиції має негайно вручити повістки адресатам, в іншому випадку суд винесе рішення проти них автоматично."Згідно згаданої конвенції, Мін'юст повинен вручити ці повістки адресатам негайно. Як бачимо, протягом 21 дня з моменту вручення цих повісток панове Дубінський, автори програми «Гроші», а також їх кінцевий бенефіціар, мають надати відповіді суду щодо позову громадянина США Алекса Ровта. Якщо відповіді не будуть надані, суд винесе рішення проти них автоматично.В той же час, ні Солом'янський ні Подільський суди столиці поки так і не відреагували на аналогічні позови пана Алекса Ровта, так що у заочному змаганні американського й українських судів поки виграють Штати)", - зазначив Москаль.
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Ну, сейчас ему тамошние "тектонадо" объяснят его неправоту)))))или же был совладелец Лукойла-стал заключённым)))
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Selvestor Vivat

@S_vivat

·18 год

Потери России от начавшийся нефтяной войны уже составили 40 миллиардов долларов.
Для сравнения военный бюджет России на 2020 год $23,4 млрд. (по текущему курсу).
Таким образом Россия уже потеряла почти два готовых военных бюджета и это хорошие новости.
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Ну, не знаю, как вам, а мне это нравится. единственный минус в этом, исторический опыт страны северных бесхвостых макак Параши в том, что когда у неё начинаются внутренние проблемы подобные этой, то она ВСЕГДА начинала войну с одной из соседних стран, дабы отвлечь своих безмозглых макак от своего воровства и бездарного правления.
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Нихрена, войной она лезет когда отъедается, и чувствует что очень хорошо "встала с колен", тогда идут всякий рассуждения про особенность и что им надо.
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Друг мой, война в Грузии и Украине это ЕДИНСТВЕННЫЙ случай (благодаря фрау Ангеле Штази, мудакам Берлусконям, Шрёдерам, Саркози и мусье Макронам) в истории Московии, когда они были начата в период отъевшийся на нефтедолларах Параши. В остальное время это только с голодухи.
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а цены на бензин и дизельное топливо напрямую зависят от стоимости сырья - наши заправщики рыдают в сторонке)))
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Себестоимость добычи нефти. США: сланцевая 25$, на шельфе
Мексиканского залива 20$, но основная добыча ведётся на материке 7÷8$. РФ: 16$
(данные РФ). А теперь самое главное: РФ добывает в районах где средняя
температура в течении года ниже нуля, зимой ниже 30 - нефть становится вязкой
как битум - нужно греть - это колоссальные затраты - "Золотая" транспортировка.
Ближайший потребитель за 3÷4 тысячи км - это Европа. США качают на несколько сотен км, на шельфе вообще качать
никуда не надо, льют прямо в танкер. Добывают в районах, где практически не
бывает отрицательных температур.

ЦЕНА НА НЕФТЬ АБСОЛЮТНО НЕ ВЛИЯЕТ НА ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА
США, А БЮДЖЕТ РФ ВЕРСТАЮТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕН НА НЕФТЬ. ПРЯМАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
ЖИЗНИ ВСЕЙ СТРАНЫ ОТ ЦЕН НА НЕФТЬ.
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Да , наверное , это так . Саудиты могут демпинговать очень долго . Американцы потеряют процентов 7 - 10 . Их экономика на привязана к углеводородам . А вот ***..ло на этот раз фатально ( надеюсь ) просчитался .. . Экономика страны-паРаши может ещё продержаться не один год и не два .
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На 18 часов цена была 25,16 за бочку.Сейчас 27,22.РАБссия встаеть с кален Цены на нефть - катастрофа для России и победа США, - российский олигарх Федун - Цензор.НЕТ 7350
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Короче, где-то с неделю назад вата стала агрится как в 2014-м во времена распятого мальчика.
Имхо эта история с коронавирусом, это та соломинка которая сломает спину *********** режиму. Надо теперь бубочку крепко за яйца держать чтобы когда параша валится начнет, не начал все прощать.
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Я не согласен, ничо оно не вредит.. Можно еще ниже цены скинуть, до 15 ти, во заживут!!
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Х#йло уверенно стоит за стариками, женщинами и детьми. их пока много, так что никакой "катастрофы" нет. в войну вообще кору жрали - и ничего, потом еще 50 лет в лагерях сидели, без вопросов.
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Зеленский должен ответить, почему нефть подешевела в 3 раза как было при Порошенко, а бензин не дешевеет!!! Клоун барыга!
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Україна закуповує нафту в Росії. Так в чому проблема?
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"Федун считает, что сильнее всего ситуация ударит именно по инициаторам нефтяной войны, то есть по Москве и Эр-Рияду"

Мечтатель. Саудиты в результате выкинут мордор с европейского рынка.
А вот мордор (вернее, то, что от него останется) будет, поскуливая, выпрашивать "ножки Буша". Только в этот раз хрен их получит.
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