 Цены на нефть - катастрофа для России и победа США, - российский олигарх Федун

Об этом заявил совладелец "Лукойла" Леонид Федун, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
По его мнению, Россия и Саудовская Аравия начали "войну на истощение", при этом российские власти "в страшном сне" не могли себе представить настолько низких цен.
Федун считает, что сильнее всего ситуация ударит именно по инициаторам нефтяной войны, то есть по Москве и Эр-Рияду, а победа достанется США. У них самое большое потребление нефти, а цены на бензин и дизельное топливо напрямую зависят от стоимости сырья.
В связи с этим доходы американских граждан, как подсчитали в "Лукойле", вырастут на шесть процентов. В России же, где бензин из-за особенностей налоговой системы дешеветь не будет, произойдет падение реальных доходов.
Совладелец "Лукойла" признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
По состоянию на 10:00 19 марта, нефть марки Brent, от которой с дисконтом считается цена российской марки Urals, достигла 23,5 доллара за баррель. До развала сделки ОПЕК+ она находилась на уровне 45 долларов. Аналитики не исключают, что в ближайшее время котировки остановятся на 20 долларах, хотя при отдельных условиях они могут опуститься ниже нуля. Это произойдет в случае переполнения нефтяных хранилищ.
То, как вислюк и его ОП(Г) "борются" с вирусом - наглядно отражает и их способности "управлять" государством: от отрицания проблемы до управляния страной по принципу - а что будет если нажать эту кнопку?
это ОДНО из основных, но ГЛАВНОЕ. видимо
какие ещё различных ветвей экономики ? шутишь?
а каковы Основы Украинского экспорта? видать всё, как на подбор высокотехнологичное и с высокой добавочной стоимостью?
видео об этом:
https://www.youtube.com/watch?v=n1DjhScmTSA
Про нефть и газ, восток, Европу, цену топлива и перспективы Украины.
Об этом сообщает Argus Media
ти просто не розбираєшся.
нефтепродукты 165 миллиардов долларов (несмотря на падение цены на нефть). На
втором месте - оружие 15 миллиардов (из них половина кредиты, которые "покупатель"
не будет отдавать). Сравните: 165 и 15.
А квазинарод бухой да дурной
То этой стране настанет 3,14..да
Чему будут рады соседи тогда...
....
СУД США НАДІСЛАВ ПОВІСТКИ КОЛОМОЙСЬКОМУ І ДУБІНСЬКОМУ: ОПУБЛІКОВАНО ДОКУМЕНТ
Суд США надіслав повістку олігарху Ігорю Коломойському і нардепу від фракції "Слуга народу" Олександру Дубінському.Відповідний документ опублікував у Facebook колишній глава Закарпатської області Геннадій Москаль."Відповідно до Гаагської конвенції про вручення за кордоном судових або позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року, Міністерство юстиції України отримало повістки американського суду для передачі їх народному депутату Олександру Дубінському, авторам програми "Гроші" на телеканалі "1+1" та кінцевому бенефіціару каналу Ігорю Коломойському (один з документів надаю для ознайомлення громадськості)", - написав Москаль.Зазначається, що Міністерство юстиції має негайно вручити повістки адресатам, в іншому випадку суд винесе рішення проти них автоматично."Згідно згаданої конвенції, Мін'юст повинен вручити ці повістки адресатам негайно. Як бачимо, протягом 21 дня з моменту вручення цих повісток панове Дубінський, автори програми «Гроші», а також їх кінцевий бенефіціар, мають надати відповіді суду щодо позову громадянина США Алекса Ровта. Якщо відповіді не будуть надані, суд винесе рішення проти них автоматично.В той же час, ні Солом'янський ні Подільський суди столиці поки так і не відреагували на аналогічні позови пана Алекса Ровта, так що у заочному змаганні американського й українських судів поки виграють Штати)", - зазначив Москаль.
Selvestor Vivat
@S_vivat
·18 год
Потери России от начавшийся нефтяной войны уже составили 40 миллиардов долларов.
Для сравнения военный бюджет России на 2020 год $23,4 млрд. (по текущему курсу).
Таким образом Россия уже потеряла почти два готовых военных бюджета и это хорошие новости.
Мексиканского залива 20$, но основная добыча ведётся на материке 7÷8$. РФ: 16$
(данные РФ). А теперь самое главное: РФ добывает в районах где средняя
температура в течении года ниже нуля, зимой ниже 30 - нефть становится вязкой
как битум - нужно греть - это колоссальные затраты - "Золотая" транспортировка.
Ближайший потребитель за 3÷4 тысячи км - это Европа. США качают на несколько сотен км, на шельфе вообще качать
никуда не надо, льют прямо в танкер. Добывают в районах, где практически не
бывает отрицательных температур.
ЦЕНА НА НЕФТЬ АБСОЛЮТНО НЕ ВЛИЯЕТ НА ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА
США, А БЮДЖЕТ РФ ВЕРСТАЮТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕН НА НЕФТЬ. ПРЯМАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
ЖИЗНИ ВСЕЙ СТРАНЫ ОТ ЦЕН НА НЕФТЬ.
Имхо эта история с коронавирусом, это та соломинка которая сломает спину *********** режиму. Надо теперь бубочку крепко за яйца держать чтобы когда параша валится начнет, не начал все прощать.
...
Мечтатель. Саудиты в результате выкинут мордор с европейского рынка.
А вот мордор (вернее, то, что от него останется) будет, поскуливая, выпрашивать "ножки Буша". Только в этот раз хрен их получит.