 Цены на нефть - катастрофа для России и победа США, - российский олигарх Федун

Об этом заявил совладелец "Лукойла" Леонид Федун, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

По его мнению, Россия и Саудовская Аравия начали "войну на истощение", при этом российские власти "в страшном сне" не могли себе представить настолько низких цен.

Федун считает, что сильнее всего ситуация ударит именно по инициаторам нефтяной войны, то есть по Москве и Эр-Рияду, а победа достанется США. У них самое большое потребление нефти, а цены на бензин и дизельное топливо напрямую зависят от стоимости сырья.

В связи с этим доходы американских граждан, как подсчитали в "Лукойле", вырастут на шесть процентов. В России же, где бензин из-за особенностей налоговой системы дешеветь не будет, произойдет падение реальных доходов.

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Совладелец "Лукойла" признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.

По состоянию на 10:00 19 марта, нефть марки Brent, от которой с дисконтом считается цена российской марки Urals, достигла 23,5 доллара за баррель. До развала сделки ОПЕК+ она находилась на уровне 45 долларов. Аналитики не исключают, что в ближайшее время котировки остановятся на 20 долларах, хотя при отдельных условиях они могут опуститься ниже нуля. Это произойдет в случае переполнения нефтяных хранилищ.

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