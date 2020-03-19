 В Раде зарегистрировали постановление с предложением не допустить создание Консультативного совета

Документ опубликован на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

"Проект постановления направлен на осуждение действий представителей Украины в Трехсторонней контактной группе во время заседания 11 марта 2020 в г. Минск, предупреждение совершения ими противоправных действий в случае подписания 25 марта 2020 Решения о создании Консультативного совета (рабочей группы), обеспечение безусловного соблюдения законодательства Украины и защиты интересов представителями Украины во время переговоров по мирному урегулированию с Российской Федерацией", - говорится в пояснительной записке.

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В проекте предлагается признать документы, согласованные и подписанные 11 марта 2020 на заседании ТКГ в Минске прямо противоречащими Конституции Украины, закону "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях "от 18.01.2018 № 2268-VIII и национальным интересам Украины.

Также предлагается считать недопустимым дальнейшее подписание представителями Украины любого решения о создании или основания Консультативного совета (рабочей группы), как это предусмотрено пунктом 4 Протокола заседания Трехсторонней контактной группы от 11 марта 2020 года.

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В дальнейшем предлагается вести переговоры по мирному урегулированию непосредственно с официальными представителями Российской Федерации как государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины, с обязательным привлечением других субъектов международного права.

Также авторы постановления предлагают определить, что предпосылкой принятия каких-либо шагов по мирному урегулированию должно быть безоговорочное долговременное прекращение огня.

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Напомним. 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Как сообщалось, ряд депутатов фракции "Слуга народа" просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины.