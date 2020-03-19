 Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент проинформировал Премьер-министра Канады о мерах, предпринимаемых Украиной для защиты от распространения вируса. Было отмечено готовность к координации усилий двух стран и взаимной поддержки в борьбе с распространением заболевания.
Трюдо подчеркнул, что Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты. Он также пообещал Зеленскому содействие в вывозе из Канады граждан Украины, которые выразили желание вернуться на родину.
Зеленский выразил искреннюю поддержку Трюдо и его семье, пожелав скорейшего выздоровления от коронавируса жене Софи.
они что, их по психушкам будут разыскивать?))
Beard
Тут у ФБ пишуть, що найвпливовіший пройшов перевірку на коронавірус.
Здоровий
Лучше бы он посодействовал тем, кто хотел бы в Канаду..
клоуншут про Україну жартував. А сам зараз "не со всех сторон принимает"? Так не можна ж порівняти ті часи і теперішні...
СУД США НАДІСЛАВ ПОВІСТКИ КОЛОМОЙСЬКОМУ І ДУБІНСЬКОМУ: ОПУБЛІКОВАНО ДОКУМЕНТ
Суд США надіслав повістку олігарху Ігорю Коломойському і нардепу від фракції "Слуга народу" Олександру Дубінському.Відповідний документ опублікував у Facebook колишній глава Закарпатської області Геннадій Москаль."Відповідно до Гаагської конвенції про вручення за кордоном судових або позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року, Міністерство юстиції України отримало повістки американського суду для передачі їх народному депутату Олександру Дубінському, авторам програми "Гроші" на телеканалі "1+1" та кінцевому бенефіціару каналу Ігорю Коломойському (один з документів надаю для ознайомлення громадськості)", - написав Москаль.Зазначається, що Міністерство юстиції має негайно вручити повістки адресатам, в іншому випадку суд винесе рішення проти них автоматично."Згідно згаданої конвенції, Мін'юст повинен вручити ці повістки адресатам негайно. Як бачимо, протягом 21 дня з моменту вручення цих повісток панове Дубінський, автори програми «Гроші», а також їх кінцевий бенефіціар, мають надати відповіді суду щодо позову громадянина США Алекса Ровта. Якщо відповіді не будуть надані, суд винесе рішення проти них автоматично.В той же час, ні Солом'янський ні Подільський суди столиці поки так і не відреагували на аналогічні позови пана Алекса Ровта, так що у заочному змаганні американського й українських судів поки виграють Штати)", - зазначив Москаль.
Бэня - суши сухари...- или бЭри своего слугу , и остальных дУбинско- шнырей....- и сваливай у ИзраЭль ..., тот типа "Йсвоих" не выдает...
бЭня - передашь привет Лазаренко - после отсидки...
СУД США НАДІСЛАВ ПОВІСТКИ КОЛОМОЙСЬКОМУ І ДУБІНСЬКОМУ: ОПУБЛІКОВАНО ДОКУМЕНТ
Суд США надіслав повістку олігарху Ігорю Коломойському і нардепу від фракції "Слуга народу" Олександру Дубінському.Відповідний документ опублікував у Facebook колишній глава Закарпатської області Геннадій Москаль."Відповідно до Гаагської конвенції про вручення за кордоном судових або позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року, Міністерство юстиції України отримало повістки американського суду для передачі їх народному депутату Олександру Дубінському, авторам програми "Гроші" на телеканалі "1+1" та кінцевому бенефіціару каналу Ігорю Коломойському (один з документів надаю для ознайомлення громадськості)", - написав Москаль.Зазначається, що Міністерство юстиції має негайно вручити повістки адресатам, в іншому випадку суд винесе рішення проти них автоматично."Згідно згаданої конвенції, Мін'юст повинен вручити ці повістки адресатам негайно. Як бачимо, протягом 21 дня з моменту вручення цих повісток панове Дубінський, автори програми «Гроші», а також їх кінцевий бенефіціар, мають надати відповіді суду щодо позову громадянина США Алекса Ровта. Якщо відповіді не будуть надані, суд винесе рішення проти них автоматично.В той же час, ні Солом'янський ні Подільський суди столиці поки так і не відреагували на аналогічні позови пана Алекса Ровта, так що у заочному змаганні американського й українських судів поки виграють Штати)", - зазначив Москаль.
Згоден!!
😁
Совковой!
🤣🤣
https://youtube.com/watch?v=7_7hBLTICoQ
Упс!