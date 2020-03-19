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 Политика Украины
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 Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, основной темой которой стало противодействие пандемии коронавируса и оказание помощи населению обеих стран.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент проинформировал Премьер-министра Канады о мерах, предпринимаемых Украиной для защиты от распространения вируса. Было отмечено готовность к координации усилий двух стран и взаимной поддержки в борьбе с распространением заболевания.

Трюдо подчеркнул, что Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты. Он также пообещал Зеленскому содействие в вывозе из Канады граждан Украины, которые выразили желание вернуться на родину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Канаде решили остановить работу парламента из-за коронавируса

Зеленский выразил искреннюю поддержку Трюдо и его семье, пожелав скорейшего выздоровления от коронавируса жене Софи.

Источник: https://censor.net.ua/n3182841
 
 
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Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 7176 Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 7176 Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8264

Beard

Тут у ФБ пишуть, що найвпливовіший пройшов перевірку на коронавірус.

Здоровий Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8897

Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2111
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Вова, иди к Пороху. Он вроде не злопамятный. Попроси прощения и поясни, что ты обосрался и если нет механизма отдать булаву из рук в руки, назначай кем-то, кто будет рулить страной. Тогда хоть не так плохо закончишь, как это уже видно. Вовец, не тяни. Время тик-тик!
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вислюк снова советовал Трюдо перенести столицу в Торонто...? или тупо предлагал закрыть все метро... Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8931
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вислюк снова советовал Трюдо перенести столицу в Торонто...? или тупо предлагал закрыть все метро... Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8931
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п.с... " пообещал Зеленскому содействие в вывозе из Канады граждан Украины, которые выразили желание вернуться на родину."

они что, их по психушкам будут разыскивать?))Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 5793
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Господа, один вопрос, почему для расчета смертности от той или иной болезни берется условная сотня тысяч населения конкретной страны, и пропорциональное ей количество умерших. Для ЗЕленых подробнее, допустим в стране 10 млн. жителей, 10000 умерло от пневмонии, что бы сделать рассчет берут условную сотню тысяч , для нее остается 1000 умерших и в результате смертность получается 1%. А тут такой *********** вырисовывается, в Китае 90000 заболевших, 6000 умерло, смертность 7%!!! Аааааа!!! Но пардоньте, в Китае проживает 1,5 миллиарда людей! Господа, вам не кажется что кто то кого то крупно ******?
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А потім буде ще й українську діаспору просити про фінансову допомогу? Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 5281
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Телефон смешной . Как у моей бабушки . Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2547 Модель "Асисяй" .
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Вот так новость - Зе поклянчил помощь. Лучший лидер человечества.
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Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8264

Beard

Тут у ФБ пишуть, що найвпливовіший пройшов перевірку на коронавірус.

Здоровий Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8897

Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2111
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та может там, как всегда, вислюк - зассал и кто-то вместо него сдал анализы Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 7177
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по всем пунктам видно, что это его анализы (или сракашвили?). Может просто covid-19 не успел себя ещё проявить
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Он также пообещал Зеленскому содействие в вывозе из Канады граждан Украины, которые выразили желание вернуться на родину.

Лучше бы он посодействовал тем, кто хотел бы в Канаду..
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Ну, не прийміть за знущання в таку пору, але згадалася Юрмала, де тоді ще клоун шут про Україну жартував. А сам зараз "не со всех сторон принимает"? Так не можна ж порівняти ті часи і теперішні...
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Это ж надо такой падлюкой быть! Работать на *уйла и просить помощи у нормальных людей! Бэня ржот в сторонке. Считает, шо он с этой помощи поимеет...пля!
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бЄне не долго "ржать" осталось...

СУД США НАДІСЛАВ ПОВІСТКИ КОЛОМОЙСЬКОМУ І ДУБІНСЬКОМУ: ОПУБЛІКОВАНО ДОКУМЕНТ

Суд США надіслав повістку олігарху Ігорю Коломойському і нардепу від фракції "Слуга народу" Олександру Дубінському.Відповідний документ опублікував у Facebook колишній глава Закарпатської області Геннадій Москаль."Відповідно до Гаагської конвенції про вручення за кордоном судових або позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року, Міністерство юстиції України отримало повістки американського суду для передачі їх народному депутату Олександру Дубінському, авторам програми "Гроші" на телеканалі "1+1" та кінцевому бенефіціару каналу Ігорю Коломойському (один з документів надаю для ознайомлення громадськості)", - написав Москаль.Зазначається, що Міністерство юстиції має негайно вручити повістки адресатам, в іншому випадку суд винесе рішення проти них автоматично."Згідно згаданої конвенції, Мін'юст повинен вручити ці повістки адресатам негайно. Як бачимо, протягом 21 дня з моменту вручення цих повісток панове Дубінський, автори програми «Гроші», а також їх кінцевий бенефіціар, мають надати відповіді суду щодо позову громадянина США Алекса Ровта. Якщо відповіді не будуть надані, суд винесе рішення проти них автоматично.В той же час, ні Солом'янський ні Подільський суди столиці поки так і не відреагували на аналогічні позови пана Алекса Ровта, так що у заочному змаганні американського й українських судів поки виграють Штати)", - зазначив Москаль.
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Вова, иди к Пороху. Он вроде не злопамятный. Попроси прощения и поясни, что ты обосрался и если нет механизма отдать булаву из рук в руки, назначай кем-то, кто будет рулить страной. Тогда хоть не так плохо закончишь, как это уже видно. Вовец, не тяни. Время тик-тик!
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Согласен , "свинарчуков" придумали в студии 95-го квартала .
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не смеши он лег под ахметова и петька ему не нужен
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А що, власне, пропонує сам порох у нинішній ситуації, окрім голослівної критики влади? Чи йому обов'язково потрібна булава щоб давати свої цінні поради?
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петя в панамский офшор пропонуэ короновирус вывезти
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Ну, да - у Трюдо в сім'ї завівся коронавірус, а сам він перебуває в карантині.
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Абсолютно все Даже то какая у него предыдущая запись в трудовой!
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Свято наближаеться ...
Бэня - суши сухари...- или бЭри своего слугу , и остальных дУбинско- шнырей....- и сваливай у ИзраЭль ..., тот типа "Йсвоих" не выдает...
бЭня - передашь привет Лазаренко - после отсидки...


СУД США НАДІСЛАВ ПОВІСТКИ КОЛОМОЙСЬКОМУ І ДУБІНСЬКОМУ: ОПУБЛІКОВАНО ДОКУМЕНТ



Суд США надіслав повістку олігарху Ігорю Коломойському і нардепу від фракції "Слуга народу" Олександру Дубінському.Відповідний документ опублікував у Facebook колишній глава Закарпатської області Геннадій Москаль."Відповідно до Гаагської конвенції про вручення за кордоном судових або позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року, Міністерство юстиції України отримало повістки американського суду для передачі їх народному депутату Олександру Дубінському, авторам програми "Гроші" на телеканалі "1+1" та кінцевому бенефіціару каналу Ігорю Коломойському (один з документів надаю для ознайомлення громадськості)", - написав Москаль.Зазначається, що Міністерство юстиції має негайно вручити повістки адресатам, в іншому випадку суд винесе рішення проти них автоматично."Згідно згаданої конвенції, Мін'юст повинен вручити ці повістки адресатам негайно. Як бачимо, протягом 21 дня з моменту вручення цих повісток панове Дубінський, автори програми «Гроші», а також їх кінцевий бенефіціар, мають надати відповіді суду щодо позову громадянина США Алекса Ровта. Якщо відповіді не будуть надані, суд винесе рішення проти них автоматично.В той же час, ні Солом'янський ні Подільський суди столиці поки так і не відреагували на аналогічні позови пана Алекса Ровта, так що у заочному змаганні американського й українських судів поки виграють Штати)", - зазначив Москаль.
Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9627
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Зеля ,НЕ ЧУДИ , Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8505 в Украине столько ворья ,что одним ночным рейдом можно обеспечить украинцев лет на 100 !!! Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 6588
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Кончену Заспу і подібне..
Згоден!!
😁
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Какой лопатой корону на галаве паправіть?!
Совковой!
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я вижу, ззеленскому легче ходить по миру как бомж и просить кто что даст, вместо того чтоб наладить экономику и повернуть потоки в бютжет
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У них медицинское образованийо??
🤣🤣
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Аваков вже збирається проводити обшуки без рішення суду!

https://youtube.com/watch?v=7_7hBLTICoQ
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Як акторка з німецьких фільмів для дорослих.
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_Сейчас им не до Украины, атомизация и распад мира, и каждый сам за себя. Таки́е теперь времена настали.
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Как там у шута было - Украина, как проститутка у всех просит?!
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Вова, а ты всемирное турне с кварталом 95 закати. Аншлаг гарантирован. А выручку - в казну сдай.
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Юрий Вингорский, Вы шутите?! Бубочка только и может, шо приймати з усіх боків у всі свої порожнини!) Тож нехай приймає, доки не лусне!) Але, шоб тільки з Украіною себе не асициював.
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Создавай Министерство по борьбе с коронавирусом!
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