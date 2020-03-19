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 Третий инфицированный коронавирусом киевлянин недавно посещал Швейцарию, - Кличко

Острое респираторное заболевание Covid-19, вызванное коронавирусом SARS-CoV-2, диагностировано у киевлянина, недавно вернувшегося из Швейцарии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке городской голова Киева Виталий Кличко.

"В Киеве зафиксирован третий случай заболевания коронавирусом. Это 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию… Сейчас пациент находится дома, на самоизоляции и получает лечение под наблюдением врачей", - написал Кличко.

По его словам, сначала заболевший сделал тест в одном из частных медицинских центров Киева, но центр не сообщил о положительном тесте пациента ни в Министерство здравоохранения, ни в Центр общественного здоровья. "Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий", - сообщил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине зафиксировано 2 новых случая инфицирования коронавирусом

Источник: https://censor.net.ua/n3182840
 
 
 Топ комментарии
 
Наши люди Швейцарию не посещают ... Третий инфицированный коронавирусом киевлянин недавно посещал Швейцарию, - Кличко - Цензор.НЕТ 2751
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Потрібна відміна безвізу,про це ж мріяли бобіки.
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В Швейцарию ездят только зубожили и нищеброды
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Каким способом этот несчастный и его попутчики вернулись из Швейцарии ? Виталий , расскажи правду .
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шоб одарил вирусом и других делится надо ведь-первая партия новосанжарских "зараженных"для понтов сейчас прилетают один за одним самолеты только температуру скринят которую можна сбить парацетамолом в самолете и все и формально говорят что они самоизолируются или вы думаете к каждому человеку полицейский прикрепленный чтоб следил и не выходил сколько рейсов самолетов люди разные это же не одна группа
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Потрібна відміна безвізу,про це ж мріяли бобіки.
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В Жмеринку треба їздити а не в Швейцарію )
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А что тебе плохого сделала Жмеринка ?
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Та вы шоо, а может он маму не слушал и руки не мыл?
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Веталь! У нього повинні бути грошикі! Треба трусить!
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Какую ответственность понесут теперь этот "центр" и сам заболевший- за сокрытие информации?
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И где телеги на МВД, где показательная посадка директора этого медицинского центра и всего персонала как пособников уголовного преступления, почему до сих пор у него не отобрали разрешение на ведение деятельности? Поверь Виталик, рошеновские говноботы тебя перед выборами не спасут, а только еще больше потопят, та что действуй лучше сам и без поблажек к нарушителям.
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В лєнту кинули тепер https://uanews.co.ua/news/dorogi-zemliaki-ia-z-sambora-teper-zhivu-v-milani-i-pratsiuiu-v-likarni-khvorikh-na-koronavirus-bachu-kozhen-den_3611/
Дорогі земляки, я з Самбора, тепер живу в Мілані і працюю в лікарні. Хворих на коронaвірус бачу кожен день… Італійці спочатку теж сміялися, не дотримувалися карантину, скупчувалися, ходили по базарах…
Не робіть так, як вони.ВОНИ ТАКОЖ ХОДИЛИ по БАЗАРАХ, барах,а тепер лежать у сотнях трун в церквах і чекають на кремування..
Місто Бергамо, близько Мілану.

А ви продовжуйте умнічати і протестувати проти карантину
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Какой интеллект в глазах! Гордитесь своим мером, лохи.
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