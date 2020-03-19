 Третий инфицированный коронавирусом киевлянин недавно посещал Швейцарию, - Кличко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке городской голова Киева Виталий Кличко.
"В Киеве зафиксирован третий случай заболевания коронавирусом. Это 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию… Сейчас пациент находится дома, на самоизоляции и получает лечение под наблюдением врачей", - написал Кличко.
По его словам, сначала заболевший сделал тест в одном из частных медицинских центров Киева, но центр не сообщил о положительном тесте пациента ни в Министерство здравоохранения, ни в Центр общественного здоровья. "Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий", - сообщил Кличко.
Дорогі земляки, я з Самбора, тепер живу в Мілані і працюю в лікарні. Хворих на коронaвірус бачу кожен день… Італійці спочатку теж сміялися, не дотримувалися карантину, скупчувалися, ходили по базарах…
Не робіть так, як вони.ВОНИ ТАКОЖ ХОДИЛИ по БАЗАРАХ, барах,а тепер лежать у сотнях трун в церквах і чекають на кремування..
Місто Бергамо, близько Мілану.
А ви продовжуйте умнічати і протестувати проти карантину