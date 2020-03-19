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 До полумиллиона украинцев могут остаться без работы из-за кризиса, - Милованов

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что связанный с пандемией коронавируса кризис может оставить без работы от 170 тыс. до 500 тыс. украинцев.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сколько людей останется без работы в результате кризиса? По моему мнению, от 170 до 500 тыс. человек. И это консервативная оценка", — отметил он.

Милованов указал, что в Китае безработица за месяц выросла на 1%, и теперь составляет 6,2%. В Украине без работы около 1,5 млн человек — 8,6% населения. И если безработица будет расти так же, как в Китае, это означает, что работу потеряют 170 тысяч украинцев.

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"Но данные из Китая это официальная статистика. Наиболее уязвимы к потере работы во время кризиса неформально занятые работники. В Китае таких примерно 291 млн. В Украине это около 20% от общего числа работников, или 3,4 млн человек. Из них 22-23% работают в сферах торговли, мелкого ремонта, питания, гостиниц и транспорта. То есть примерно 700 тыс. человек", — написал Милованов.

Бывший министр считает, что во время кризиса могут уволить от четверти до половины этих людей.

"При таком сценарии, это будет от 175 до 350 тыс. человек. Если же увольнение состоятся еще в других отраслях неформально занятых, то цифра будет еще больше. Таким образом, консервативная оценка роста безработицы составляет от 170 тыс. до 500 тыс.человек", — подытожил Милованов.

Также на Цензор.НЕТ: Экс-министр экономики Милованов прадлагает бизнесменам оформлять работников ФОПами, чтобы платить меньше налогов

До полумиллиона украинцев могут остаться без работы из-за кризиса, - Милованов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3182838
 
 
 Топ комментарии
 
Думаю больше. Из-за остановки метро и транспортного паралича только в Киеве работу потеряют около полумиллиона человек.

Но ничего страшного, эпоха бедности закончилась, у каждого есть подушка в миллион баксов. Слава мудрому коломойскому и Зе!
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В Днепре пусто , только строители работают .
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Ну да, часть бизнеса закроется, судя по всему это на несколько месяцев минимум.
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Мою жену вчера отправили в отпуск . ( Пенсионерка , подрабатывала в частной фирме ) .
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Черговий на сьогодні ньюсмен від блазнів... До полумиллиона украинцев могут остаться без работы из-за кризиса, - Милованов - Цензор.НЕТ 4277
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Не нужно было из Европы уезжать.А теперь мне хнычут в фейсбуке-мы были не правы,зачем уехали,это просто паника,мы попали в ..пу в Украине.
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Думаю больше. Из-за остановки метро и транспортного паралича только в Киеве работу потеряют около полумиллиона человек.

Но ничего страшного, эпоха бедности закончилась, у каждого есть подушка в миллион баксов. Слава мудрому коломойскому и Зе!
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да. милованов - это голова! милованову палец в рот не клади!
а зорян шкиряк шо думает по этому поводу? или этот... Усик?
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а зачем же ты скрываешь, шо сосал фаллос у привокзального бомжа?
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Если бы это были только зебилы...которые привели к власти это зеленое стадо...я бы был рад..
Огорчает что и нормальные люди пострадают...
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Это делается и в ЕС, так что не надо чушь нести о вине власти в ограничениях для бизнеса.
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Экономику страны зеленое стадо угробило еще до ограничений и карантина...
Так что увы и ах...зебил...
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"железная логика" - если что-то делается в ЕС, значит и для нас это очень правильная мера. ну да... для тех, кто привык по сценарию и у кого своих мозгов не было отродясь... да только в ЕС есть и Нидерланды.... только в Италии умерла не одна бабушка, а умирает одна в 10 минут... До полумиллиона украинцев могут остаться без работы из-за кризиса, - Милованов - Цензор.НЕТ 4626
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Ти теж бачу кругом встигаєш. Чи тут ліміт на час перебування?
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Я спокойно отработал 8 часов,и сижу спокойно.И нет никаких проблем.
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Ясно. Ти тут працюєш порохоботиком. Небагато тобі платять по ходу.
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Мне Польское государство зарплату выплачивает.За похлебку я здесь строчить не буду.
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То чому тут крутишся постійно? Щось тут загубив?
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Обидно,что все что было сделано с таким трудом за последние 5 лет-умудрились просрать за пол-года.А кручусь постоянно,потому что есть возможность на работе и дома мониторить новости постоянно.
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Хто всрався? Соєві винні що у зебілів відсутній розум. Нагадаю що кандидатів було 39.
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Зелених привели до влади соєві. Такий парадокс.
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Этот парадокс он только в воспаленном мозгу зебилов типа тебя...и более нигде..
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Думка 8% соєвих мало кого може цікавити
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Та да...особо упоротых зебилов осталось не много...процентов восемь....и их мнение никому не интересно...тут ты зебил прав..
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Ти вже видохся, скільки до кінця зміни? Ще пів години?
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Кому,ти,бевзю потрібен До полумиллиона украинцев могут остаться без работы из-за кризиса, - Милованов - Цензор.НЕТ 5454 Констататор...х-в
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При працюючий медицині по першому проходу, смертність - кожний десятий... рахуйте,як є бажання... .Мені,цей недоносок ддо того місця
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ну ясно понятно, кэп....что кризис не на пользу идут, тут только можно считать и гадать цифры
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Всі знову рвануть у Відень на каву і в оперу )))
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Раніше тільки й було чути - Парашенка вор! Яценюк вор! Супр і т.д. і т.п... вор! праводят гєнацид! наживаюцца на вайнє! у Луценка нєт абразаванія!...а зараз тиша...жодного прізвища...
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А там все зеленое стадо ворье без образования...выделять по фамилиям не имеет смысла..
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Їх вже просто забули. Пройдений етап.
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Замовкли і стоять немов безязикі. Анітелень.
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Ну ничего ,они к вам за бабками придут ... До полумиллиона украинцев могут остаться без работы из-за кризиса, - Милованов - Цензор.НЕТ 7902
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НУ і ШО??
За ТРИДЦЯТЬ РОКІВ бачичили , що купували!?
Їжте, не обляпуйтесь..
🤗
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Ряды патриотов и ахтивистов пополнятся и это плюс
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Всіх безробітних порохоботів заберуть на Рошен бублики робити.
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Ой я это слышал год назад! Вот только зебобиков становится всё меньше а порохоботов всё больше! До полумиллиона украинцев могут остаться без работы из-за кризиса, - Милованов - Цензор.НЕТ 8989
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ты лично голосовал за Зиленскава ?
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Я взагалі ні за кого не голосував. Але у нас демократична країна. Українці вільно без примусу роблять свій вибір. Якщо Зе почне косячити, йому так само дадуть підсрачника, як і Петі.
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Якщо Зе почне косячити...

ще не почав ?
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зебилы сейчас еще больше ненавидят Порошенко, но при этом уже говорят, что они ни за кого не голосовали.
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Инфантильные дибилы всегда в своих бедах винят кого угодно, но не себя.
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А ты сейчас в маршрутке скажи, что голосовал за ЗЕ, и начинай собирать свои зубы с пола. До полумиллиона украинцев могут остаться без работы из-за кризиса, - Милованов - Цензор.НЕТ 8799
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Заслуга Милованова в этом тоже есть, как и во всех прочих экономических "успехах" циркового правительства.
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так, якщо немає пропозицій - уряду пора у відставку. Президент, який не може собі знайти команду, яка виведе з кризи - також.
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этот кризис - вина сегодняшней власти, которая этот кризис искусственно создает..
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Порошенко, шо ж ты творишь с зубожилыми эпохабедностикончальцами???!!!
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Ну кризис закончится и они же снова найдут работу. А заначку на чёрный день, да, иметь надо. Хотя бы на год жизни. От сумы и от тюрьмы не зарекаются...
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