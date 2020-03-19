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 Политика Украины
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Все про:граница (3343) Кабмин (11881) Окружной админсуд Киева (52)

 ОАСК просят отменить распоряжение Кабмина о временном закрытии госграниц

В Окружной административный суд Киева поступил иск о признании противоправным и отменить распоряжение Кабинета министров в части относительно временного закрытия до 3 апреля пунктов пропуска через государственную границу Украины для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автомобильного сообщения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОАСК

В частности, речь идет о п.1 распоряжения Кабмина от 14 марта 2020 года №287-р о временном ограничении пересечения госграницы, направленного на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182833
 
 
 Топ комментарии
 
А кто подал иск в суд? Скорей всего представители ОПЗЖистов
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а кто искует то?часом не опзж?не могут за кэшем в мацкву сьездить?
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Краще б вони одразу подали позов проти коронавіруса - за розповсюдження.
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Суд отдать под суд . Только некому . ОАСК просят отменить распоряжение Кабмина о временном закрытии госграниц - Цензор.НЕТ 9134
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не, там депутаты рвутся из Украины - в западные клиники.. а границы закрыты...
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Стопудово криси хочуть втікати, але чи приймуть їх в інших країнах? Адже в більш-менш цивілізованих країнах кордони також закриті, хіба що на свої яхти втікати і бовтатись по морям-окіянам, поки запаси не скінчаться.
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А кто подал иск в суд? Скорей всего представители ОПЗЖистов
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Краще б вони одразу подали позов проти коронавіруса - за розповсюдження.
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а кто искует то?часом не опзж?не могут за кэшем в мацкву сьездить?
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Делать нечего кому-то, ЕС тоже закрыл границы и что.
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Закрити,те кодло на вічний карантин ОАСК просят отменить распоряжение Кабмина о временном закрытии госграниц - Цензор.НЕТ 4165 ОАСК просят отменить распоряжение Кабмина о временном закрытии госграниц - Цензор.НЕТ 4165
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... и заставить вечно смотреть все серии "вечернего квартала" .
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С какого перепугу? Предлагаю до бесконечности крутить им "Черкассы" и "Аэропорт"(донецкий),ну и подобные.
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Позов заради позову, нічого що всі інші країни теж закрили кордони, крім Білорусі.
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с таким успехом можно кричать чайкам на берегу моря
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Ну все вірно треба ще раз показати до якого ідіотизму дійшла судова система в нашій країні, коли один бандит з прикормленим суддею в якомусь зажопінську може нагнути громаду великого міста.
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Конкретно хтось бабла не дораховується.... Хай здохнуть мільони, аби якась мразота пару баксів повз власної кишені не пропустила... Класний ми нарід... Не втомлююсь захоплюватись.
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Киевский админсуд имени портнова главнее всей вселенной
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