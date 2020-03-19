 ОАСК просят отменить распоряжение Кабмина о временном закрытии госграниц

В Окружной административный суд Киева поступил иск о признании противоправным и отменить распоряжение Кабинета министров в части относительно временного закрытия до 3 апреля пунктов пропуска через государственную границу Украины для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автомобильного сообщения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОАСК.
В частности, речь идет о п.1 распоряжения Кабмина от 14 марта 2020 года №287-р о временном ограничении пересечения госграницы, направленного на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19.
Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.
Читайте также: Германия для сдерживания коронавируса закрыла границыИсточник: https://censor.net.ua/n3182833