 ОАСК просят отменить распоряжение Кабмина о временном закрытии госграниц

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

В частности, речь идет о п.1 распоряжения Кабмина от 14 марта 2020 года №287-р о временном ограничении пересечения госграницы, направленного на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.

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