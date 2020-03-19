 В Украину за 6 дней авиатранспортом доставлено 44 тыс. граждан, - Криклий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"С 14 по 18 марта 44 тыс. граждан вернулись в Украину авиаперевозками", - написал он.
Как сообщалось, по данным Мининстерства инфраструктуры, в четверг, 19 марта, Украина должна принять 45 авиарейсов из 10 стран.
почему не закрыли полеты в Египет еще 3 недели назад, когда там появились первые больные ?
в Италиях-Польшах люди не от хорошей жизни, а без Египетских пляжей по дисконту жлобье могло обойтись
Чи ти з Донецька під проксі пишеш?
может мозги проветряться и не будут ездить в эпидемные страны
без вірусу ?
Тепер уявіть, скільки людей завезено в Україну із зони ризику - ЇХ ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ !!!!!