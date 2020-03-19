 В Украину за 6 дней авиатранспортом доставлено 44 тыс. граждан, - Криклий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"С 14 по 18 марта 44 тыс. граждан вернулись в Украину авиаперевозками", - написал он.

Как сообщалось, по данным Мининстерства инфраструктуры, в четверг, 19 марта, Украина должна принять 45 авиарейсов из 10 стран.

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