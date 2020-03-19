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 В Украину за 6 дней авиатранспортом доставлено 44 тыс. граждан, - Криклий

Авиакомпании за шесть полных дней - с 14 по 18 марта - доставили в Украину 44 тыс. граждан в связи с объявленным карантином по причине распространения коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"С 14 по 18 марта 44 тыс. граждан вернулись в Украину авиаперевозками", - написал он.

Как сообщалось, по данным Мининстерства инфраструктуры, в четверг, 19 марта, Украина должна принять 45 авиарейсов из 10 стран.

Также читайте: Украина сегодня примет 45 авиарейсов из 10 стран, - Мининфраструктуры

Источник: https://censor.net.ua/n3182829
 
   
 Топ комментарии
 
это не без-виз, это - БЕЗ-ГОЛОВОСТЬ

почему не закрыли полеты в Египет еще 3 недели назад, когда там появились первые больные ?
в Италиях-Польшах люди не от хорошей жизни, а без Египетских пляжей по дисконту жлобье могло обойтись
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Эпидемию ускорить. ЧП ввести. В процессе ЧП слить государственность под Кремль.
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Зе-Беням не нужны украинцы, им нужна УКРАИНСКАЯ ЗЕМЛЯ
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а пэ-свинарчукам и этого было мало.
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Всіх помістили в карантин на 2 тижні? Чи відпустили і будь, що буде, авось пронесе?
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Это издержки безвиза . Беда становится общей . Не нравится - изоляция .
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это не без-виз, это - БЕЗ-ГОЛОВОСТЬ

почему не закрыли полеты в Египет еще 3 недели назад, когда там появились первые больные ?
в Италиях-Польшах люди не от хорошей жизни, а без Египетских пляжей по дисконту жлобье могло обойтись
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Після епідемії треба переглянути закони, що регламентують існування заробітчан. Впевнений що левова частка тих що повертається - працює в Європі нелегально, тому не має права на медичний захист там.
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Сколько беженцев стало после начала агрессии паРаши? Для них были заготовлены рабочие места на неоккупированной части территории? Сколько рабочих мест создали уЗеленские для них?
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Не знав що російська агресія розпочалась рік тому після приходу до влади Зеленського. Це вам в Білорусі такі підручники історії друкують, чи ти в принципі неграмотний?
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Так это при Монике стали работать за границей нелегально, а я не знал!?
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Та ні, нелегально за кордоном працювали завжди, але після отримання омріяного безвізу "для подорожей в Відень на каву" - цифра істотно збільшилась, а от нових робочих місць той самий здобувач безвізу - не створив.
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Так это при Монике появились беженцы, а не после начала агрессии паРаши, а я не знал!?
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А ти сам працюєш легально?
Чи ти з Донецька під проксі пишеш?
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И всех в изоляцию на 14 дней! На полигоны военные поселите.
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так "отдыхающие" же, египтяне, пусть на свежем воздухе отдохнут В Украину за 6 дней авиатранспортом доставлено 44 тыс. граждан, - Криклий - Цензор.НЕТ 2797

может мозги проветряться и не будут ездить в эпидемные страны
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Многие семьи воссоединились, это облегчит тяготы в трудное время.
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Й всі пройшли через карантин...! Як під рядном гюманізьми скоювати Державні Злочини В Украину за 6 дней авиатранспортом доставлено 44 тыс. граждан - Криклий - Цензор.НЕТ 9711
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І що - всіх відправлено в Санжари в карантин, чи вже нєхай?
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В Словакии все спокойно,старики сидят по домам,кому необходимо надевают маски и идут за покупками.Никакой паники нет.
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і скільки серед них здорових ?
без вірусу ?
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Бог його знає.обсервації для них нема влада задекларувала те що неспроможна виконати.
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Свято наближається, свято наближається....
В Украину за 6 дней авиатранспортом доставлено 44 тыс. граждан, - Криклий - Цензор.НЕТ 6964
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Я,так розумію, що начасі всіх владців заганяти в буцегарню за злочин навмисного інфікування з летальними наслідками... Нехай просять вірус,аби раніше прибрав їх В Украину за 6 дней авиатранспортом доставлено 44 тыс. граждан, - Криклий - Цензор.НЕТ 102
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Таким образом власть думает решить проблему с пенсионным фондом...Многоходовочка бл..
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Доставка потенциально зараженных идет по графику, кто-то очень спешит сократить численность украинцев. В Украину за 6 дней авиатранспортом доставлено 44 тыс. граждан, - Криклий - Цензор.НЕТ 3523
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тільки що повідомили, що всіх прибулих з за кордону не будуть перевіряти на обсервації,кажуть недоцільно.
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Свежачок с коронавирусом доставили, а то отстаем от Италии? Забыли печальный принцип подводников - если в отсеке пожар, то его, к сожалению, задраивают даже, если там есть люди - для спасения всего экипажа и самой лодки.
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На відміну від наших олбодобів, які організували доставку людей, Ізраїль заборонив вільний в'їзд в країну, а всі приїзжі мають відбути двотижневий карантин.
Тепер уявіть, скільки людей завезено в Україну із зони ризику - ЇХ ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ !!!!!
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