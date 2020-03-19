EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом
  4988  45
Материалы по теме:
Все про:вирус (523) карантин (531) Монако (13) COVID-19 (1284) коронавирус (28)

 Князь Монако Альберт ІІ заразился коронавирусом

У 62-летнего князя Монако Альберта ІІ диагностировали коронавирус.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу княжеского дворца.

Отмечается, что князь Монако стал первым главой государства, у которого обнаружили заболевание.

Состояние здоровья князя пока не вызывает беспокойства, он находится под наблюдением личного врача.

"Альберт продолжает работать из своего домашнего офиса во дворце и находится в постоянном контакте с членами своего правительства", - сообщает пресс-служба главы государства.

Читайте также: В Киеве заработала горячая линия по вопросам карантина, - глава "Центра защиты киевлян" Нестор

Источник: https://censor.net.ua/n3182828
 
 
 Топ комментарии
 
А наша зелена жаба не хоче приєднатися до такої зіркової команди?
 показать весь комментарий
 
кокаинистам и членомпианистам вирус не страшен Князь Монако Альберт ІІ заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 9090
 показать весь комментарий
 
У кого брюлик мелковат, а у кого супчик жидковат )))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У князей свои проблемы , у простолюдинов свои . Каждый день в очереди в АТБ , пока живы . Князь Монако Альберт ІІ заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 5237
 показать весь комментарий
 
 
У кого брюлик мелковат, а у кого супчик жидковат )))
 показать весь комментарий
 
 
Да,уж-чины и звания роли не играют.
 показать весь комментарий
 
 
_У того из богачей, у кого ещё и мозги работают как надо, возможностей и шансов гораздо больше. А кто тупит и тормозит, сами себе в висок стреляют. Умные уже должны на пароходе с кучей запасов и пр. в море загорать, подальше от всех (один из вариантов). Или где-то в труднодоступном месте в горах, с горой ништяков и вертолётом, и источником воды, ессно.
В общем, наличие больших бабок плюс мозги очень здорово повышает шансы.
 показать весь комментарий
 
 
Підозрюю , що версія про віруючих євангелістів, які спеціально розповсюджують вірус , дуже вірогідна.
 показать весь комментарий
 
Где они возьмут этот вирус? Они что в военных биолабораториях работают? С больной головы на здоровую? В детстве сектантами дедушка нквдист пугал?
 показать весь комментарий
 
Откуда у евангелистов боевой вирус? Они что в военной лаборатории работали? В детстве сектантами пугал дедушка нквдист?
 показать весь комментарий
 
В Франції (Альзас) іменно євангелісти спровокували епідемію зібравшись групою 2 тис. осіб в церкві. І пішло-поїхало.
 показать весь комментарий
 
Милейший, сечас более опасный вирус идиотизма находится в головах , нежели COVID-19 в телах заразившихся!

 показать весь комментарий
 
Где он мог подхватить вирус. Может тайно ездил в Италию за пиццой
 показать весь комментарий
 
 
Если бы князь Монако так же бегал от своих сограждан, как бегают украинские политики, если бы он передвигался по городу кортежем из 6-7 бронированных тачек и если бы он во время встреч с согражданами, отгораживался от них забором и ротой личной охраны, то шансов заболеть у него бы не было.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А наша зелена жаба не хоче приєднатися до такої зіркової команди?
 показать весь комментарий
 
 
кокаинистам и членомпианистам вирус не страшен Князь Монако Альберт ІІ заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 9090
 показать весь комментарий
 
 
зелёным клавишам с пианино тоже не стоит беспокоится, их лба коснулся детородный орган Моники-Эрики Князь Монако Альберт ІІ заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 237
 показать весь комментарий
 
 
А у кого нет мозга（73%）вирус не страшен ？
 показать весь комментарий
 
 
Понятно,очередной свидетель секты 95 анал и Г＋Г.
 показать весь комментарий
 
 
Та жаба, що в розпал епідемії літала в Іспанію задля того, щоб уникнути допиту в ДБР? Дізнаємось десь через тиждень.
 показать весь комментарий
 
 
тому так різко і вернувся, бо на віллі вірус
 показать весь комментарий
 
 
Совая свинья точно не хочет. Сбежала со своего испанского дворца, по дороге эвакуировав свой выводок их ЛондОна. Князь Монако Альберт ІІ заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 4408
 показать весь комментарий
 
 
а посмотрим,на 5 отработал шахов,или на три с минусом
 показать весь комментарий
 
 
Этот путинский дружбан может не выздоравливать,не пожалеем.
 показать весь комментарий
 
 
Бл*дло ещё то. Князь Монако Альберт ІІ заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 8842 Там не только короновирус нужно поискать.... Князь Монако Альберт ІІ заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 2269
 показать весь комментарий
 
 
Юмор дело серьезное,а сатира дело тонкое,что Восток.А пародия на кого либо это высший класс.Правда некоторые юмористы срали на свою страну нехилым дебилизмом...
 показать весь комментарий
 
Желудочным ))) загнулся от обезвоживания..диагноз острый энтероколит )))
 показать весь комментарий
 
Ну если сам князь ......... Наверное в маршрутке подхватил
 показать весь комментарий
 
 
от и князь попал, как простой куршавелец....
 показать весь комментарий
 
 
Альберту уже 62 -- ахереть !!!
А я помню похороны его мамы - Грейс Кели ...
Великая была дама - без неё не было бы уже Монако , а была бы 3-я Ницца ...
Дворец Гримальди и вообще всё княжество впечатлило больше огроменного Версаля !
Романтик Кусто до сих пор остался единственным мусульманином в этом королевстве и потому там чисто и даже самые скромные районы не напоминают трущёбы Дамаска , как в соседней Ницце или в Марселе .
Княжество даёт граждансто только персонально и только после высочайшей аудиенции - и потому приплыть на лодке из Алжира как Неполь или в Барселону -- лишено всякого смысла .
 показать весь комментарий
 
 
Не следовал заветам Мойдодыра ..
🤗
 показать весь комментарий
 
 
Як сьогодні почувається ніжинка з підозрою на коронавірус?

Князь Монако Альберт ІІ заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 8191Сьогодні генеральний директор ЦНМЛ О. Костирко розповів подробиці.
"Пацієнтка у задовільному стані. Явищ ГРВІ у жінки немає, а от запах алкоголю і похмільний синдром є."
 показать весь комментарий
 
 
Ні чорта з князем не станеться, а от якби був просто двірником, то подох би!
 показать весь комментарий
 
Наверное князь Монако в метро ездил просто.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх