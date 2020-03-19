 Князь Монако Альберт ІІ заразился коронавирусом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу княжеского дворца.
Отмечается, что князь Монако стал первым главой государства, у которого обнаружили заболевание.
Состояние здоровья князя пока не вызывает беспокойства, он находится под наблюдением личного врача.
"Альберт продолжает работать из своего домашнего офиса во дворце и находится в постоянном контакте с членами своего правительства", - сообщает пресс-служба главы государства.
В общем, наличие больших бабок плюс мозги очень здорово повышает шансы.
А я помню похороны его мамы - Грейс Кели ...
Великая была дама - без неё не было бы уже Монако , а была бы 3-я Ницца ...
Дворец Гримальди и вообще всё княжество впечатлило больше огроменного Версаля !
Романтик Кусто до сих пор остался единственным мусульманином в этом королевстве и потому там чисто и даже самые скромные районы не напоминают трущёбы Дамаска , как в соседней Ницце или в Марселе .
Княжество даёт граждансто только персонально и только после высочайшей аудиенции - и потому приплыть на лодке из Алжира как Неполь или в Барселону -- лишено всякого смысла .
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Сьогодні генеральний директор ЦНМЛ О. Костирко розповів подробиці.
"Пацієнтка у задовільному стані. Явищ ГРВІ у жінки немає, а от запах алкоголю і похмільний синдром є."