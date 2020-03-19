 Князь Монако Альберт ІІ заразился коронавирусом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу княжеского дворца.

Отмечается, что князь Монако стал первым главой государства, у которого обнаружили заболевание.

Состояние здоровья князя пока не вызывает беспокойства, он находится под наблюдением личного врача.

"Альберт продолжает работать из своего домашнего офиса во дворце и находится в постоянном контакте с членами своего правительства", - сообщает пресс-служба главы государства.

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