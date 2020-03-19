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 Киевские новости, Общество
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 В Киеве заработала горячая линия по вопросам карантина, - глава "Центра защиты киевлян" Нестор

О начале работы горячей линии в видео-обращении сообщил председатель общественной организации "Центр защиты киевлян" Виталий Нестор.

"В условиях чрезвычайной ситуации, связанной с эпидемией и карантином, мы должны помогать друг другу. Именно поэтому мы запускаем неправительственную горячую линию на базе нашей общественной организации", - сообщил он, передают Українські новини.

По бесплатному номеру 0-800-30-20-19 киевлян просят сообщать о ситуациях, в которых карантинные меры не работают или если происходит нарушение их прав. Также просят информировать, если становится известно о социальных проблемах в связи с карантином и о людях, которые оказались в беде.

Отдельно Виталий Нестор просит звонить людей, которые готовы стать волонтерами и помогать другим в случае ухудшения ситуации.

По словам главы Центра защиты киевлян, на основе сообщений на горячую линию будут готовить и предлагать решения для городской власти. В экстренных случаях - объединяться в волонтерские группы и решать эти вопросы самостоятельно.

При необходимости юристы организации готовы предоставить бесплатную юридическую консультацию.

Напомним, что на сегодня в Украине подтверждено 16 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них - два в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/n3182824
 
 
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Смешно , довели ситуацию , когда давка на кассах за жратвой . Смысл ?
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