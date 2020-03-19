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 Украина остановила экспорт спирта из-за коронавируса

Из-за повышенного спроса на спирт в Украине, ГП "Укрспирт" приняло решение приостановить его экспорт за границу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении государственного предприятия.

Компания планирует нарастить объемы производства медицинского спирта, ведь именно в этой сфере сейчас наблюдается дефицит спирта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрспирт" запустил в работу еще 4 завода - из-за повышенного спроса на медицинский спирт

"Сначала нужно полностью обеспечить рынок Украины. Недопустимой считаем ситуацию, когда бы к нам обратились медицинские учреждения с просьбой продать спирт, а у нас его не было. Поэтому, заботимся о потребностях нашей медицинской сферы", - сообщил исполняющий обязанности директора "Укрспирта" Сергей Блескун.

Накануне в Укрспирте сообщили, что за повышенного спроса на спирт внепланово запустили еще 4 спиртовых завода.

Источник: https://censor.net.ua/n3182823
 
 
 Топ комментарии
 
Зе Ко турборежимить до дефолту на макро швидкості Украина остановила экспорт спирта из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 3875
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Са-мо-гон-чик врятує!
Та сальце!
🤣
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Думаю , що третім квітня карантин не завершиться і його подовжать . А валютні надходження до бюджету компенсують підвищенням ціни на продукцію у гривнях . От і вся арихметика ... . ))
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Зе Ко турборежимить до дефолту на макро швидкості
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А це до чого??
Моє ІМХО- достойний поСЛІДовник вПОПуредника..
😁
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То ще мінус валютних надходжень до бюджету... Як там Бєня казав? Дефолт, так дефолт? До травня впораються чи увімкнуть "турборежим" і зроблять це раніше?
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Думаю , що третім квітня карантин не завершиться і його подовжать . А валютні надходження до бюджету компенсують підвищенням ціни на продукцію у гривнях . От і вся арихметика ... . ))
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та внутри налоги тоже не помешают.казна то на треть пустая.а это налоги с производителей,логистов и продавцов.ину потребителей ,естественно.
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Опять кто-то получит мега прибыль .
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Агов "Винокурщики" - нарощуемо обЇеми СЄма, і на Експорт
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все вирусу некогда будет заражать сопьется и помрет
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Зеленые только сейчас сообразили, что спирт украинцам понадобится...
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Нє , на кацапських телеаналах знову розкажуть про злих бендеровцєв , пяндосов і міравом загаварє против вялікой расєї .. . )
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Значит принципиально не покупайте казенный!!!! Гоните сэм и гандоньте финансово зеленый и шоколадных пидоров
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где ты зеленый шоколад видал? Україна зупинила експорт спирту через коронавірус - Цензор.НЕТ 4278на расейке шоле?
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Досі змушений виробляти сам,з-за блювотної держполітики
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От коронавируса спасёт баня , секс и бухло .... Україна зупинила експорт спирту через коронавірус - Цензор.НЕТ 6878 . L .Богуцкая .

Україна зупинила експорт спирту через коронавірус - Цензор.НЕТ 3996 .
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Я себе. взял 10 л спирта (по 60 грн за литруху) и не квакаю. Просто товарищ меньшими порциями не продает Україна зупинила експорт спирту через коронавірус - Цензор.НЕТ 8445
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с таким количеством спирта на руках и я бы не квакал. Откровенно говоря, я даже коммент не смог бы напечатать Україна зупинила експорт спирту через коронавірус - Цензор.НЕТ 1885
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