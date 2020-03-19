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 Общество
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Все про:карантин (531) Нацполиция (11108) увольнение (1850) Трудовой кодекс (140) Цуцкиридзе Максим (9) COVID-19 (1284) коронавирус (28)

 Руководителям, незаконно увольняющим сотрудников во время карантина, грозит штраф до 51 тыс гривен или исправительные работы, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе

Помимо штрафа, за незаконное увольнение может грозить лишение права занимать определенные должности или исправительные работы сроком до 2 лет.

Об этом заместитель главы Нацполиции – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

По его словам, в Уголовном кодексе есть ст. 172 (Грубое нарушение законодательства о труде), и в случае незаконного увольнения работники могут обращаться на 102 либо писать заявление в полицию.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 000 — 51 000 гривен. — Ред.) или лишение права занимать определенные должности. Также их могут лишить права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или наказать исправительными работами на срок до двух лет", — сказал Цуцкиридзе.

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Он также напомнил о существовании еще одной статьи в Уголовном кодексе — это статья 173 (Грубое нарушение соглашения о труде).

"Когда человека берут на работу и заключают договор между ним и работодателем, там прописаны определенные условия. Работодатели не могут их ухудшать под предлогом карантина, иначе им придется отвечать за такие действия. Правда, пока о таких случаях я не слышал, все с пониманием подходят к ситуации", — рассказал Цуцкиридзе.

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Замглавы Нацполиции заявил, что правоохранители будут оперативно реагировать на нарушения трудового законодательства и привлекать нарушителей к уголовной ответственности.

Источник: https://censor.net.ua/n3182822
 
   
 Топ комментарии
 
Осталось подсказать работодателям, где лежат чемоданы денег, которыми они будут бесконечно платить за воздух
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Цуцикидзе надо помнить что в Украине 60-70 процентна экономики в тени. Сотрудники на правах рабов с зарплатой в конвертах или вообще без оформления. Для увольнения такого раба надо просто сказать: ты уволен и дать ногой под зад.

И даже в случае оформления и белой зарплаты (что бывает крайне редко) ничто не мешает уволить работника на формально законных основаниях (например, прогул из-за остановки транспорта) или сокращение штатов.

Так что все эти страшилки - пердёж в муку. Вангую - за 2 недели в Киеве сотни тысяч людей потеряют работу.
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Незаконно.Работодатель-найдет десять законных. Руководителям, незаконно увольняющим сотрудников во время карантина, грозит штраф до 51 тыс гривен или исправительные работы, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе - Цензор.НЕТ 2403
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Осталось подсказать работодателям, где лежат чемоданы денег, которыми они будут бесконечно платить за воздух
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Цуцикидзе заплатит. Если заставляешь платить за воздух - давай компенсацию. Или это получается государственный грабеж.
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Цуцикидзе надо помнить что в Украине 60-70 процентна экономики в тени. Сотрудники на правах рабов с зарплатой в конвертах или вообще без оформления. Для увольнения такого раба надо просто сказать: ты уволен и дать ногой под зад.

И даже в случае оформления и белой зарплаты (что бывает крайне редко) ничто не мешает уволить работника на формально законных основаниях (например, прогул из-за остановки транспорта) или сокращение штатов.

Так что все эти страшилки - пердёж в муку. Вангую - за 2 недели в Киеве сотни тысяч людей потеряют работу.
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А це вже вибір робітників - або втратити роботу, або захворіти на вірусну пневмонію. І якщо в першому випадку ще можна поновитись через суд або знайти іншу роботу, то у другому після смерті це вже буде проблематично.
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или.. вариант остаться без средств к существованию.. с детьми.. кредитами и комуналкой
Выбор не велик.. Скорее всего.. рискнут
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так без средств к существованию они останутся в любом случае.

У работодателя просто не будет денег заплатить.
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Если производство остановится.. то да. Если нет.. то не факт
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а есть хоть одна причина, почему производство не остановится ?
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ну.. к примеру смотрел выступление ген директора Метинвест...
люди продолжают работать... всё
Уверен на других концернах.. та же байда
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Карантин признается Законом форсмажором.
Увольнение "в связи с остановкой работы предприятия" - законно?
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Незаконно.Работодатель-найдет десять законных. Руководителям, незаконно увольняющим сотрудников во время карантина, грозит штраф до 51 тыс гривен или исправительные работы, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе - Цензор.НЕТ 2403
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если предприятие стоит то х на рыло он получит а. не зарплату.
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Бизнес стоит,а работникам зарплату плати?
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За убийства детей и журналистов никто не ответил, а тут за "добровольное увольнение"...
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А если я не справлюсь с дистанционной работой на которую меня отправили и меня уволят - это ж будет законно так же?
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Это если незаконно. Ст.40 КЗоТ имеет массу возможностей уволить и тогда на КАКОМ основании штраф?
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